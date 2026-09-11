Juliana Guerrero publicó video en el que afirmó sentirse humillada y Alfredo Saade la delató: “Gritaba vulgaridades e insultaba por teléfono para agilizar sus fechorías”

La joven, que será condenada por tramitar títulos falsos, aseguró que se le tildó de ladrona y que se le acusó de tener nexos con grupos armados sin que se presentaran pruebas al respecto - crédito @j_guerrero_j/IG

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La polémica alrededor de Juliana Guerrero, la polémica funcionaria de la administración de Gustavo Petro, no cesa.

Y es que luego de que la joven aceptó cargos por fraude procesal por tramitar títulos falsos —en el sonado caso de la Fundación Universitaria San José— para aspirar a un cargo público (viceministra de las Juventudes), ella denunció que las acusaciones sobre su cercanía con el gobierno del expresidente Gustavo Petro derivaron en humillaciones, ataques contra su familia y un deterioro de su salud mental.

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Sin embargo, y luego del video que difundió a través de redes sociales la noche del jueves 10 de septiembre de 2026, a la mañana siguiente uno de los primeros que salió a cuestionarla fue otro de los funcionarios que acompañó a Petro en su mandato: el pastor evangélico y exembajador de Colombia en Brasil Alfredo Saade.

La joven sostuvo que asumirá las consecuencias de su “error”, pero pidió que no la sigan “crucificando”. Pero dichas palabras fueron puestas en duda por parte del religioso, que desde el comienzo de su publicación vía X, reveló la faceta de Guerrero que él mismo pudo evidenciar.

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“Hoy aparece como un angelito, pero yo que la vi dos veces, una donde (Armando) Benedetti y otra en Palacio; gritaba vulgaridades e insultaba por teléfono a todo con quien hablaba para agilizar sus fechorías”, inicia el mensaje de Saade, en el que menciona al entonces ministro del Interior de Petro, y quien la nombró en marzo de 2025 como coordinadora del Grupo de Coordinación de su gabinete antes de que se revelaran los detalles del escándalo que expuso la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).

Saade cuestionó a Guerrero en un mensaje que compartió vía X la mañana del viernes 11 de septiembre de 2026 - crédito @pastorsaade/X

Los calificativos de Saade para Guerrero fueron de grueso calibre, luego de que afirmó: “No, ella no era una lider juvenil, ella es una corrupta vulgar que pisoteaba porque le dieron poder”.

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El exdiplomático dejó en claro que la joven “tiene que decirle al país quién la llevo a la Universidad San José y cuánto dinero en contratos se habría robado”.

Más adelante, el pastor evangélico compartió una reflexión para todos los colombianos, y destacó que “la corrupción no puede seguir siendo premiada por los jueces”, al señalar que “esos acuerdos perversos avalados por jueces en su mayoria coptados por congresistas, tienen que acabarse”, añadió Saade, al mencionar el preacuerdo que Guerrero alcanzó con la Fiscalía.

En su réplica, el exembajador de Colombia en Brasil hizo un cuestionamiento sobre la Procuraduria, al precisar que dicho ente “jamás la tocó, jamás preguntó por sus contratos, ¿por qué?”

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En la recta final de su mensaje, Saade le contestó a quienes lo insultaron “por haber estado con ella”, y se defendió al decir, cuando se desempeñó como diplomático: “Nada mas alejado de la verdad, no la conocía, la vi por primera vez en Palacio luego donde Benedetti gritando vulgaridades de un calibre muy callejero; prohibí su entrada libre a Palacio para evitar que siguiera ultrajando a todo el que se encontraba en el camino”.

Guerrero fue nombrada en marzo de 2025 como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior, en ese entonces, en cabeza de Armando Benedetti - crédito Catalina Olaya / Colprensa | Presidencia de la República / YouTube | @j_guerrero_j/IG

Al final, el pastor aseveró que ella “jamas volvió a entrar mientras estuve allí”, y destacó que por esta acción “algunos medios de comunicación le llamaron ‘guerra’”, a lo que él mismo respondió: “Yo le llamo decencia, protección de un proyecto político”.

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Para concluir, Saade sentenció que “Colombia tiene que cambiar”, y compartió una pregunta que le sigue dando vueltas: “¿Quién protege a juliana? ¿Por qué? Levántate Colombia".

Juliana Guerrero compartió un video, luego de la carta en la que se declaró arrepentida

Guerrero buscó ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad mediante certificaciones de grado falsas. Después de que se conocieron las irregularidades, ella afirmó que fue objeto de señalamientos sin sustento sobre su pasado, sus vínculos políticos y un supuesto desvío de recursos.

La joven rechazó las versiones que la señalaron como integrante de un grupo armado y que involucraron a su madre y, sin identificarla de forma directa, aludió a declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre).

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“Durante este tiempo se han dicho muchas cosas sobre mí. Me han llamado de todo en todos lados y lo peor es que se metieron con mi familia. Acusaron a mi mamá de ser comandante de un grupo ilegal cuando ella es el ser más noble que hay sobre la Tierra. Dijeron que yo era guerrillera y los medios replicaron eso sin ninguna prueba, dándole voz a una persona cuya salud mental está muy en duda”, declaró Guerrero en el video.

En su carta al país, Juliana Guerrero afirmó que se equivocó, expresó arrepentimiento y sostuvo que asumirá las consecuencias de sus decisiones - crédito @j_guerrero_j/Instagram

El rechazo a los rumores sobre su trayectoria política

“Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué. Y yo todo esto lo cuento porque yo no quiero promover el odio. Yo creo que ya guardé bastante silencio. Resistí todas las calumnias que inventaron sobre mí y yo no pago con la misma moneda, pero yo creo que ya es suficiente para todos, para mí, para ustedes. Creo que ya la gente está aburrida de verme la cara a mí en todos lados”, dijo Guerrero más adelante en la grabación.

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La joven cuestionó además a congresistas que, según afirmó, utilizaron aspectos de su privacidad para conseguir votos.

Además, ella aseguró que esas figuras ahora “brillan por su ausencia” y ya no parecen interesadas en la juventud, pese a que antes se presentaban como sus defensoras.

También reprochó el silencio de periodistas frente a los insultos que recibió y que, a su juicio, constituyeron violencia basada en género, justo “cuando me trataron de moza, puta, prostituta y quién sabe cuántas cosas más. Conmigo la legitimaron, justificaron y amplificaron esa violencia”, sostuvo.