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Series y películas que fueron modificadas tras los atentados a las Torres Gemelas

Desde avances promocionales hasta secuencias completas, los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center también dejaron una huella en la industria audiovisual

Informe especial de Infobae sobre el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas
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A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el impacto de aquel ataque contra las Torres Gemelas sigue visible en la memoria pública y también en la industria audiovisual. En un nuevo aniversario, volvió a cobrar fuerza el registro de películas y series que fueron modificadas, recortadas o reeditadas para eliminar imágenes del World Trade Center, con referencias a bombas o escenas vinculadas con aviones y destrucción urbana.

Según el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, los ataques de aquel día dejaron una catastrófica cifra: 2.977 muertos.

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De acuerdo con Business Insider, varios estudios y cadenas ajustaron materiales que estaban en postproducción o a punto de estrenarse para evitar asociaciones inmediatas con la tragedia. También el Museo y Memorial del 11-S ha destacado, en sus materiales históricos, cómo el atentado alteró la representación de Nueva York en cine y televisión.

Las series y películas que modificaron sus escenas tras los atentados del 11-S

Un cuarto de siglo después, la revisión de estas obras revela nuevamente los cambios inmediatos que el atentado provocó en la agenda informativa, la percepción del público y las resoluciones de estudios, canales y distribuidores.

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Modificaron avances, créditos, diálogos e incluso finales completos. Uno de los ejemplos más recordados en el cine lo constituyó Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.

Spider-Man

El tráiler promocional mostraba un helicóptero atrapado en una telaraña entre las torres y en el reflejo del traje; ambas fueron eliminadas tras los ataques (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tráiler promocional mostraba un helicóptero atrapado en una telaraña entre las torres y en el reflejo del traje; ambas fueron eliminadas tras los ataques (Imagen Ilustrativa Infobae)

La película estrenada en 2002 mantuvo su historia principal, pero el cambio en la campaña de promoción se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de la reacción de los estudios tras el 11-S.

En su tráiler promocional aparecía un helicóptero enredado en una telaraña ubicada entre las torres, pero esa pieza fue eliminada después de los atentados. También se retiraron afiches y materiales promocionales con la silueta del complejo.

Sony retiró el teaser original y reformuló parte de la imagen pública de la cinta antes de su lanzamiento.

Zoolander

Zoolander eliminó digitalmente las Torres Gemelas de algunas tomas del horizonte de Manhattan (Captura/YouTube)
Zoolander eliminó digitalmente las Torres Gemelas de algunas tomas del horizonte de Manhattan (Captura/YouTube)

La comedia protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson, estrenada apenas 17 días después de los atentados, eliminó digitalmente las torres de algunas tomas del horizonte de Manhattan.

El cambio fue realizado en postproducción y se convirtió en una señal de la rapidez con la que los estudios intentaron adaptar títulos que ya estaban listos para llegar a salas.

Lilo y Stitch

Lilo y Stitch reemplazó un avión comercial por una nave espacial y cambió un entorno urbano para alejar su final de la tragedia del 11-S

En el caso de la producción animada de Disney, el ajuste fue mayor. El tramo final fue reelaborado para sustituir un avión comercial por una nave espacial y para reemplazar un entorno urbano por un paisaje menos asociado a una catástrofe en gran escala.

La producción animada de Disney reemplazó el diseño de la aeronave y cambió el entorno urbano por un paisaje menos asociado a una catástrofe (Imagen Ilustrativa Infobae)
La producción animada de Disney reemplazó el diseño de la aeronave y cambió el entorno urbano por un paisaje menos asociado a una catástrofe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio buscó evitar imágenes que, poco después del ataque, podían resultar demasiado cercanas a lo ocurrido en Nueva York.

Hombres de negro II

La confrontación final de Hombres de negro II fue pensada originalmente en las Torres Gemelas pero terminó siendo reubicada en torno a la Estatua de la Libertad (Captura/YouTube)
La confrontación final de Hombres de negro II fue pensada originalmente en las Torres Gemelas pero terminó siendo reubicada en torno a la Estatua de la Libertad (Captura/YouTube)

La secuela con Will Smith y Tommy Lee Jones también fue modificada. Versiones periodísticas y reconstrucciones posteriores sostienen que el clímax original incluía al complejo del World Trade Center, pero fue rehecho para ubicar la confrontación final en torno de la Estatua de la Libertad.

Luego de los atentados, la película debió repensar varias tomas y darle un cierre distinto al que se había pensado inicialmente.

Friends

Friends modificó un episodio ya producido de la octava temporada donde Chandler hacía bromas sobre bombas en un aeropuerto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Friends modificó un episodio ya producido de la octava temporada donde Chandler hacía bromas sobre bombas en un aeropuerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La televisión reaccionó con la misma lógica. Series ambientadas en Nueva York o con referencias directas a la vida urbana de la ciudad revisaron secuencias ya grabadas para eliminar planos del WTC o suprimir bromas que, tras los ataques, habían quedado fuera de contexto.

Un ejemplo fue una escena en la que Chandler, interpretado por Matthew Perry, hacía bromas sobre bombas en un aeropuerto.

Esta fue descartada y reemplazada por otra secuencia. La modificación afectó un episodio ya producido de la octava temporada.

Sex and the City

Sex and the City cambió las imagenes de su intro luego de los ataques a las Torres Gemelas, que aparecían en ella

La serie retiró de su introducción un plano en el que aparecían las torres. En versiones posteriores, ese encuadre fue reemplazado por otros íconos de Manhattan, una decisión en línea con la revisión visual que varias producciones hicieron de sus cabeceras y fondos urbanos.

La serie reemplazó el encuadre de las Torres Gemelas por otros íconos de Manhattan (Imagen Ilustrativa Infobae)
La serie reemplazó el encuadre de las Torres Gemelas por otros íconos de Manhattan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley y el orden

Dentro de la franquicia, hubo ajustes en sus secuencias de apertura y homenajes a las víctimas y a los equipos de emergencia.

La intro de La Ley y El Orden siguió los mismos pasos al quitar el plano inicial que mostraba a las torres (Imagen Ilustrativa Infobae)
La intro de La Ley y El Orden siguió los mismos pasos al quitar el plano inicial que mostraba a las torres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Law & Order: Special Victims Unit eliminó un plano del World Trade Center de sus créditos al comienzo de la nueva temporada. Además, añadieron una dedicatoria vinculada al atentado y a la respuesta de policías y bomberos.

Los Soprano

Los Soprano, al igual que Sex and the City, eliminó a las torres de su intro tras los ataques

En los créditos iniciales de las primeras temporadas se veía a las torres en el espejo retrovisor del auto de Tony Soprano, personaje interpretado por James Gandolfini.

Los créditos iniciales de las primeras temporadas de Los Soprano mostraban a las Torres Gemelas en el espejo retrovisor del auto de Tony Soprano; en la cuarta temporada estos fueron eliminados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los créditos iniciales de las primeras temporadas de Los Soprano mostraban a las Torres Gemelas en el espejo retrovisor del auto de Tony Soprano; en la cuarta temporada estos fueron eliminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa imagen fue retirada a partir de la cuarta temporada y quedó como una de las más citadas entre las series de prestigio que reformularon su identidad visual después de los atentados.

Los Simpson

Las Torres Gemelas funcionaron como escenario principal del episodio y, tras los ataques, dejó de ser emitido (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las Torres Gemelas funcionaron como escenario principal del episodio y, tras los ataques, dejó de ser emitido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio “Homero contra la ciudad de Nueva York”, emitido originalmente en 1997, quedó atravesado por una sensibilidad distinta después del 11-S por su uso reiterado de las Torres Gemelas como escenario y referencia visual.

Aunque no fue reeditado de inmediato como otros títulos de cine y televisión, durante un tiempo dejó de circular con normalidad en la programación de Estados Unidos y pasó a ser observado bajo otra luz por la cercanía de sus imágenes con el lugar del atentado.

Con los años, fue incluido nuevamente en las programaciones y, posteriormente, en las plataformas de streaming.

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