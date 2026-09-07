Prisión para el conductor que mató a una familia en Uruguay: iba a más de 160 km/h y fue imputado por homicidio

Familiares de los fallecidos en trágico siniestro de tránsito se manifestaron en frente al juzgado en Florida (@Tvflorida)

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El conductor que embistió un auto en una ruta en Uruguay y provocó la muerte de una familia entera –entre ellos, dos niños- fue imputado por cinco delitos de homicidio a título de dolo eventual e irá a prisión durante 150 días, mientras avanza la investigación.

La tragedia ocurrió en el departamento de Florida, a unos 120 kilómetros de Montevideo, en marzo.

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En el auto se desplazaba una familia en un auto Volkswagen, que fue embestido por una camioneta Toyota que circulaba en el mismo sentido a una alta velocidad.

Accidente de tránsito fatal en Florida (Uruguay) con cinco fallecidos, integrantes de una familia (Captura Telemundo/Canal 12)

En el auto circulaban cinco personas: tres mayores de edad y dos menores. Los cinco ocupantes del vehículo salieron despedidos por el impacto. Un niño de dos años, su hermana de nueve y sus padres de 34 y 33 años murieron en el lugar.

Un hombre de 42 años, que viajaba con ellos, fue trasladado en tanto a un centro de salud en estado crítico. Estuvo internado en cuidados intensivos en Florida durante 30 días y luego fue trasladado a un hospital del departamento de Lavalleja, donde murió.

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El quinto fallecido era amigo de la familia. Era compañero de trabajo del conductor del vehículo.

Daniel y Ximena junto a su hija, tres de las cuatro víctimas del accidente (Captura Telemundo/Canal 12)

La imputación fue confirmada este viernes, tras una extensa audiencia, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

“Se admitió lo que la Fiscalía solicitó y no se apeló esa formalización. En la medida cautelar de prisión efectiva la defensa solicitaba la sustitución por la prisión domiciliaria con tobillera, pero entendí que no estaban lo elementos como para sustituirla. La gravedad del hecho y otros elementos más eran suficientes y necesarios para imponer la prisión preventiva por 150 días”, explicó en una rueda de prensa el juez del caso, Marcelo Silva.

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Tras el accidente, la Policía buscó las pericias del accidente fatal. Tras atropellar el auto, el conductor de la camioneta se desplazó varios metros, se desvió de la ruta y se detuvo 300 metros más adelante.

Policía Caminera trabaja en la zona de un siniestro de tránsito fatal en Florida, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Los informes técnicos concluyeron que no hubo ninguna falla mecánica en los vehículos que haya provocado el accidente. La pericia mostró que el auto se iba trasladando a baja velocidad; mientras que la camioneta que lo embistió iba a más de 160 kilómetros por hora.

En la puerta del juzgado, familiares llegaron a pedir justicia con imágenes de la familia fallecida.

“Gracias a Dios salió procesado con prisión. Costó pero llegó. Estamos angustiados. La Justicia llega”, dijo Gustavo Souza, padre del conductor fallecido. “Alivia el alma”, acotó la madre, Andreína Bastereche. “Es un alivio para estos angelitos”, dijo, entre lágrimas la mujer. “Salí antes del juicio porque no pude soportar verlo”, agregó.

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Accidente de tránsito fatal en Florida (Captura Telemundo/Canal 12)

“Cuando él venía con su abogado se reía. Creo que lo que dijo fue que fue ‘un simple accidente’”, relató la madre de uno de los fallecidos, contando el “dolor” que les generó que el imputado no haya expresado arrepentimiento. “Son cinco vidas. Un simple accidente lo podemos tener cualquiera, nadie está libre de nada. Pero no con esa impunidad. Él mintió. Tenía el teléfono escondido”, relató la mujer al final de la audiencia.

“Mintió muchas veces. Después pasó por acá y se reía de nosotros”, dijo, por su parte, Joselo Hernández, padre del quinto fallecido.

Los fallecidos eran Daniel Souza y María Ximena Russo y los pequeños se llamaban Mía y Ciro. Ambos trabajaban en un tambo, ubicado en San Gabriel. El hombre hacía seis meses que había empezado a trabajar allí. Ella lo hacía hace un mes.

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Eran dos vehículos que solían transitar por la ruta 56, que atraviesa una zona rural. Los dos conductores trabajaban en predios cercanos: el chofer de la camioneta lo hacía en un establecimiento cercano. La familia, en tanto, era oriunda de Durazno, un departamento vecino de Florida. El matrimonio trabajaba en un predio ubicado sobre la ruta 6 y en la noche del lunes había salido hacia la ciudad de Florida.