Una avioneta arrojó más de 400 kilos de droga sobre un campo de Uruguay y desató operativo contra una banda narco

Una camioneta carga bultos de droga que fueron arrojados por una avioneta en Uruguay (Ministerio del Interior)

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Una avioneta arrojó más de 400 kilos de droga en un predio de Artigas –el departamento más al norte de Uruguay– y la acción desató un operativo policial que derivó en ocho personas detenidas y al menos seis enviadas a prisión, mientras avanza la investigación. Fue, para el Ministerio del Interior, un “duro golpe contra el narcotráfico”.

La droga equivale a dos millones de dosis valuadas en USD 14 millones en el mercado europeo y USD 3 millones en el mercado uruguayo. También se incautaron seis vehículos, un arma de fuego, nueve celulares, una moto de agua, 23 tarrinas de combustible de aviación y equipos de comunicación.

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Bulto de droga arrojado desde una avioneta a un campo de Uruguay (Ministerio del Interior)

La denominada Operación Polux permitió identificar a una banda criminal que se vinculaba al ingreso de “importantes cantidades” –según definió el ministerio– de droga al país por vía aérea. Durante meses, los agentes aplicaron tareas de inteligencia para conocer cuál era la operativa de la organización y qué rol tenía cada uno de sus miembros.

Fue así que se identificó un predio rural en Baltasar Brum, una pequeña localidad de Artigas, como el posible escenario para la ejecución de este hecho.

Una camioneta incautada tras la incautación de 400 kilos de droga en Uruguay (Ministerio del Interior)

Varios de los investigados fueron el jueves 3 hacia ese lugar y esto motivó un despliegue de la Policía en puntos estratégicos cercanos. Horas más tarde, los agentes vieron que una aeronave sobrevolaba la zona y, en determinado momento, comenzó a arrojar varios bultos. En tierra, los integrantes de esta banda criminal esperaban recoger el cargamento que caía desde el aire.

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Los policías que estaban en la zona procedieron a interceptar a tres vehículos y a detener a cuatro hombres. Allí se incautaron 12 bultos, algunos que ya estaban cargados en una camioneta prontos para ser trasladados. Otros, permanecían esparcidos en el campo.

Ladrillos de droga con forma de delfín incautados en operativo policial en Uruguay (Ministerio del Interior)

Luego, los agentes miraron qué había dentro de los bultos. Sumaron 300 envoltorios en formas de ladrillos de cocaína que pesaron 305 kilos. Además, había otros 100 ladrillos de pasta base que totalizaban 103 kilos.

Parte de los ladrillos tenían una forma de delfín.

La principal hipótesis de los investigadores es que la droga es de origen peruana y que la avioneta tiene matrícula de Bolivia.

Bulto de droga arrojado desde una avioneta a un campo de Uruguay (Ministerio del Interior)

La banda delictiva había puesto dos sábanas de color blanco en el lugar, que tenían el objetivo de señalizar el “bombardeo de la sustancia”, describió la comunicación oficial del Ministerio del Interior. Esto “refleja una clara organización de los involucrados para realizar la actividad ilícita”, agrega.

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En Salto, un departamento vecino, se detuvo a otros dos hombres involucrados en la investigación. Uno de ellos es el líder de la banda criminal. Además, hubo 11 allanamientos en la capital de ese departamento y se incautaron más drogas, seis vehículos, motos de agua, celulares, 23 tarrinas con combustible, handys y un DVR.

El ministro del Interior, Carlos Negro, delante de la droga que fue arrojada desde una avioneta en Uruguay (Ministerio del Interior)

El viernes se llevó adelante una audiencia de formalización en la que fueron imputadas cinco personas y enviadas a prisión. Los delitos de los que son acusados son asociación para delinquir y tráfico ilícito de drogas. Un hombre de 33 años, en tanto, fue imputado también por organización de actividades de narcotráfico. A un joven de 19 años, en tanto, también lo acusan por porte de armas.

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Este domingo, en tanto, se imputó a una sexta persona y se determinó el cese de detención de otras dos, informó el Ministerio del Interior.

Una camioneta carga bultos de droga que fueron arrojados por una avioneta en Uruguay (Ministerio del Interior)

El Ministerio del Interior informó que esta investigación comenzó a principios de 2026 y fue llevada adelante por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El operativo fue coordinado con las jefaturas de Policía de Artigas y Salto, y tuvo el apoyo de la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana y la Fuerza Aérea.

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