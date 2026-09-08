América Latina

Una nueva encuesta arrojó que Lula da Silva y Flávio Bolsonaro empatan con el 41% en una eventual segunda vuelta

El sondeo muestra un escenario de máxima paridad entre el actual mandatario y el senador brasileño, en un duelo decisivo marcado por la polarización

Una imagen dividida muestra a Lula da Silva a la izquierda, vestido de traje azul y corbata, gesticulando; a la derecha, Flávio Bolsonaro con traje gris y camisa clara
El presidente brasileño, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro quedaron técnicamente igualados con el 41% de las intenciones de voto de cara a una posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, de acuerdo con un sondeo difundido este lunes.

Se trata de la primera vez desde marzo que ambos aspirantes aparecen nivelados en un escenario de ballotage, según los datos de la consultora Quaest.

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En la medición previa, publicada el 2 de septiembre, Lula aventajaba por un punto al hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro (42% contra 41%), diferencia que ya entraba dentro del margen de error de dos puntos y que, en los hechos, representaba un empate técnico. Ese margen mínimo desapareció ahora, lo cual confirma una tendencia que otras firmas demoscópicas también vienen registrando en las últimas semanas.

El relevamiento de Quaest se basó en 2.004 entrevistas a brasileños mayores de 16 años, realizadas entre el 3 y el 6 de septiembre, en medio de la crisis desatada en la Corte Suprema por las sospechas sobre el juez Alexandre de Moraes y su vínculo con un banquero condenado por fraude.

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Lula da Silva en el acto por el Día de la Independencia en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)
Lula da Silva en el acto por el Día de la Independencia en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

En cuanto a la primera vuelta, prevista para el 4 de octubre, el panorama no presentó variaciones relevantes. Lula conserva una ventaja de siete puntos, con el 36% de respaldo, frente al 29% de Flávio Bolsonaro. Ambos retrocedieron apenas un punto respecto de la medición del miércoles anterior.

Detrás se ubica el escritor Augusto Cury, figura sin trayectoria política que se postula por el partido de centro Avante, con un 8% de intención de voto, dos puntos menos que hace cinco días.

Con el 3% aparecen el ex gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, y el activista de extrema derecha Renan Santos; y con el 2%, el ex gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, todos referentes del espacio de derecha.

Flávio Bolsonaro encabezó un acto por el Día de la Independencia en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Flávio Bolsonaro encabezó un acto por el Día de la Independencia en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Cierran la tabla, con el 1% cada uno, la dirigente de izquierda Samara Martins y el empresario e influencer Pablo Marçal, cuya candidatura podría ser anulada por la Justicia debido a que se encuentra inhabilitado.

La encuesta, realizada en coincidencia con el Día de la Independencia de Brasil, arrojó además un 9% de indecisos y un 8% que manifestó que votará en blanco, anulará su voto o no participará de los comicios, pese al carácter obligatorio del sufragio en el país.

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