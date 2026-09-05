América Latina

La OEA enviará una misión de observación para las elecciones municipales de Paraguay

El organismo firmó un acuerdo con la justicia electoral y designó al uruguayo Nicolás Albertoni para encabezar el seguimiento de los comicios del próximo 4 de octubre

Nicolás Albertoni, ex vicencanciller de Uruguay, encabezará la misión de observación de la OEA (EFE/Gastón Britos/Archivo)
Nicolás Albertoni, ex vicencanciller de Uruguay, encabezará la misión de observación de la OEA (EFE/Gastón Britos/Archivo)
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una Misión de Observación Electoral para las elecciones municipales de Paraguay, previstas para el próximo 4 de octubre, luego de la firma de un acuerdo entre el secretario general del organismo, Albert R. Ramdin, y el miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard.

El entendimiento fue formalizado este viernes y confirmó el acompañamiento de la misión durante unos comicios en los que más de cinco millones de votantes estarán habilitados para elegir autoridades locales para el período 2026-2031. La delegación será encabezada por el ex vicecanciller de Uruguay Nicolás Albertoni, designado por Ramdin.

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Durante la ceremonia de firma, Ramdin sostuvo que el proceso electoral paraguayo se desarrollará en un contexto internacional marcado por tensiones sobre los sistemas democráticos. “Este proceso electoral tiene lugar en un momento en que las democracias de todo el mundo enfrentan desafíos significativos, como la polarización, la desinformación y la creciente presión sobre las instituciones democráticas”, afirmó.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin (EFE/Jonet Saint Elois/Archivo)
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin (EFE/Jonet Saint Elois/Archivo)

El secretario general añadió que “unas elecciones transparentes, inclusivas y bien administradas son fundamentales” para fortalecer la confianza pública y asegurar el respeto de la voluntad popular.

La declaración vinculó la misión de la OEA con la necesidad de respaldar la integridad de los comicios.

Por su parte, Jaime Bestard valoró el respaldo que el organismo regional ha dado a los procesos electorales del país. “La firma de este acuerdo es un paso más en las relaciones muy fructíferas que tenemos con la organización”, señaló.

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Bestard también afirmó que la presencia de la Misión de Observación Electoral constituye una garantía para el proceso y consideró que sus recomendaciones podrán contribuir a mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema electoral paraguayo.

El representante permanente de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, subrayó la relevancia de este tipo de despliegues en la región. “Para Paraguay es muy importante recibir a la Misión de Observación Electoral, pues es un sello de seriedad que otorga autenticidad a las elecciones”, afirmó el embajador.

La de octubre será la misión número 17 que la OEA despliega en Paraguay, una cifra que refleja la continuidad del acompañamiento del organismo en los procesos electorales del país sudamericano.

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