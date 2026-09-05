Tensión en el Consejo Nacional del Deporte guatemalteco: José Chic y Gerardo Aguirre protagonizaron un cruce en medio de una fiscalización

Un grupo de hombres participa en una sesión de trabajo dentro de una sala de consejo. Los individuos están sentados y de pie alrededor de una mesa de madera grande, con documentos, botellas de agua y tazas de café. Una pantalla exhibe el texto 'del Consejo de participación'. Una pared está decorada con retratos enmarcados y banderas celestes y blancas. Se observa a los hombres interactuando, gesticulando y revisando papeles. Un hombre calvo con gafas, vestido con chaqueta azul, se dirige a otros participantes, moviéndose y señalando. Este video es una cobertura de evento. Cortesía José Chic

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El diputado José Chic irrumpió este martes en una reunión del Conader y protagonizó un fuerte cruce con Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, en un episodio que volvió a exponer la disputa por la fiscalización de fondos públicos destinados al deporte y, en particular, por los recursos usados para los Juegos Centroamericanos 2025.

Durante la visita, Chic sostuvo que acudió a revisar la ejecución presupuestaria de la entidad y afirmó que el consejo administra Q42,8 millones. En el mismo intercambio, personal del organismo le informó que hasta ese momento habían ejecutado Q16,1 millones y que el gasto en dietas ascendía a Q934 mil.

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En un video difundido por el propio legislador en sus redes sociales, se observa su ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación. Allí saluda al presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Francisco Ardón, y luego se acerca a Aguirre, se sienta a su lado y le dice que quería aprovechar su presencia para hacer unas preguntas.

La respuesta del dirigente fue inmediata y a los gritos. “Este señor no tiene nada que estar aquí y usted tampoco. Váyase”, se le escucha decir a Aguirre, quien además insistió en que se trataba de una reunión de consejo y acusó al diputado de estar “invadiendo” el espacio.

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Chic replicó que había llegado a buscar a la directora ejecutiva del Conader y que solo pretendía formular “dos preguntas” relacionadas con la fiscalización. “No estoy interrumpiendo”, respondió, mientras el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco reiteraba que no existía ninguna reunión con él y le exigía retirarse.

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La discusión ocurrió en medio de una pesquisa por gastos de los Juegos Centroamericanos 2025

El choque no surgió de manera aislada. Desde agosto, Chic y el Comité Olímpico Guatemalteco mantienen una pugna por la revisión de los recursos utilizados en los Juegos Centroamericanos 2025, de los que Guatemala fue sede.

El diputado, que preside la Comisión de Deportes del Congreso, ya había señalado en una conferencia de prensa del 12 de agosto que su comisión detectó operaciones por Q20,4 millones vinculadas a hospedaje, alimentación y otros gastos que, según sus cuestionamientos, no aparecían registrados en Guatecompras de la forma que correspondería.

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También puso bajo revisión una ampliación presupuestaria de Q13,97 millones y afirmó que, para ciertos gastos del evento, originalmente se contempló un presupuesto de Q9,7 millones. Según su postura, las instituciones deportivas deben rendir cuentas porque administran fondos públicos.

El legislador también sostiene que la fiscalización comenzó con la revisión de recursos trasladados a comités olímpicos de otros países y que parte de ese dinero habría sido enviada a seis cuentas bancarias en el extranjero.

La visita derivó en preguntas sobre dietas, viáticos y viajes pagados por el consejo

Ya fuera de la sala de consejo, Chic continuó la inspección con personal administrativo del Conader. Allí preguntó por el presupuesto vigente, por la ejecución acumulada y por rubros específicos como dietas, viáticos, salarios, alquileres y contratos de asesoría.

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Según lo que se escucha en la grabación, una funcionaria indicó que el presupuesto del organismo es de Q42.886.718 y que la ejecución alcanzaba Q16.182.837,03. En cuanto a las dietas, otra trabajadora explicó que cada sesión se paga a Q5 mil y que pueden celebrarse hasta seis reuniones al mes, por lo que algunos integrantes del consejo reciben alrededor de Q30 mil mensuales.

En esa misma conversación, el equipo técnico señaló que el monto ejecutado en dietas era de Q934 mil. Chic también mencionó que había encontrado una proyección de Q1,7 millones para ese concepto y pidió el detalle de cuánto se había pagado efectivamente y a quiénes.

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La revisión avanzó hacia los viáticos y gastos de representación. El diputado mencionó pagos de Q9.335,71 para el director de la Dirección General de Educación Física, Q19.798,74 para el viceministro de Deportes y Recreación y Q25 mil en gastos de representación para el delegado presidencial ante el consejo.

Al pedir explicaciones sobre esos desembolsos, personal del organismo le respondió que los viáticos corresponden a comisiones autorizadas por el propio consejo, tanto nacionales como internacionales. En ese intercambio, una funcionaria confirmó además que un viaje a Serbia del director de la Dirección General de Educación Física fue pagado con fondos del Conader.

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Chic cuestionó que parte de esa información no estuviera cargada en los sistemas públicos de consulta y sostuvo que por eso acudió personalmente a buscarla. También preguntó por la estructura territorial del organismo, sus sedes departamentales y los criterios para su distribución regional.

Un comunicado de la bancada VOS en Guatemala denuncia a Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, y solicita su renuncia tras un incidente durante una fiscalización. (Bancada VOS)

La bancada VOS anunció acciones legales y pidió la renuncia de Aguirre

Después del incidente, la bancada VOS difundió un comunicado en el que calificó la conducta de Aguirre como “abusiva y prepotente”. El bloque aseguró además que el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco intentó impedir el ingreso del diputado y denunció un supuesto intento de agresión contra una asistente de Chic.

La agrupación anunció que promoverá las acciones legales que considere pertinentes para establecer posibles responsabilidades. También exigió la renuncia de Aguirre a la presidencia del Comité Olímpico Guatemalteco.

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En el video, Chic afirma que su visita era una acción de control parlamentario sobre una entidad pública. “Nosotros venimos hoy a un tema de fiscalización”, dice el legislador, antes de añadir que los diputados pueden ingresar a instituciones administrativas para revisar su funcionamiento.

La directora ejecutiva del organismo, por su parte, le indicó que prefería entregar parte de la información por escrito o en una citación formal para profundizar en los datos. En esa conversación, defendió que la institución envía informes mensuales y sostuvo que el Conader tiene sedes regionalizadas en departamentos como Chimaltenango, Huehuetenango, Mazatenango, Suchitepéquez, Jalapa, Quetzaltenango, Petén, Zacapa y la capital guatemalteca.

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