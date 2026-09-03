La lucha de un científico chileno por declarar en peligro crítico de extinción al zorro de Darwin

El zorro de Darwin es una especie endémica chilena.

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Tras una investigación de más de 17 años, el veterinario Javier Cabello, fundador del Centro de la Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre, publicó en la prestigiosa revista científica británica Biological Conservation un artículo titulado “Preparando el terreno para la conservación adaptativa evolutiva del zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes)”, en el que pide volver a calificar a esta especie como en “peligro crítico de extinción”.

El estudio, que implicó un muestreo de la especie que habita en el archipiélago de Chiloé, la Cordillera de Nahuelbuta y el Parque Oncol en Valdivia, “es el único que se ha hecho en genética del también llamado zorro chilote, entendiendo que es una especie endémica, única de nuestro país (...) para ver de qué manera la diversidad genética puede afectar a la conservación de las especies”, señaló Cabello en entrevista con el diario local La Estrella de Chiloé.

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“El zorro chilote es uno de los carnívoros a nivel mundial que tiene una menor diversidad genética, incluso menos que el felino más amenazado del mundo que es el lince ibérico, o el cánido más amenazado del mundo, que es el lobo etíope, y eso lo hace ser más propenso o estar cercano a un evento que pueda terminar con poblaciones completas”, aseguró el veterinario, quien es conocido en la zona como el “Dr. Pudú” por su trabajo de conservación del ciervo más pequeño del mundo.

Javier Cabello es conocido en la zona como el "Dr. Pudú" por su trabajo en el rescate de este ciervo, el más pequeño del mundo.

Zorros con el mismo “apellido”

A modo de ejemplo, Cabello explicó que “en una sala con varios alumnos, casi todos son de apellidos diferentes y algunos en común. En el caso del zorro chilote, todos en Chiloé tienen absolutamente el mismo apellido, lo que hace que sean animales consanguíneos y eso también los afecta en que pueden tener una menor tasa reproductiva y las crías pueden tener problemas de crecimiento”.

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El zorro de Darwin o chilote estuvo catalogado como en peligro crítico de extinción hasta 2016, clasificación que perdió al detectarse nuevas colonias quedando como ‘en peligro’. Sin embargo, una de las recomendaciones principales del estudio publicado por Cabello es que esta especie vuelva a la primera categoría, pues las colonias se encuentran aisladas entre ellas y según un modelo matemático, su población no supera los 2.500 ejemplares.