Belleza en el exilio: Jasmine Blandford es coronada Miss Universe Nicaragua 2026 en Miami

Con una sólida trayectoria internacional en el modelaje y radicada en Miami, Jasmine Blandford asume el título nacional para representar a Nicaragua en Miss Universo 2026 (Cortesía: Miss Nicaragua New's).

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En una velada cargada de glamour, emociones a flor de piel y un profundo significado patriótico, Jasmine Blandford fue oficialmente coronada como la nueva Miss Universe Nicaragua 2026. La joven modelo nicaragüense, representante de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y radicada en Miami, recibió la diadema nacional de manos de su antecesora, Itza Castillo, Miss Universe Nicaragua 2025.

Con su coronación, Blandford asume de inmediato la responsabilidad de portar la bandera pinolera en la edición 75 de Miss Universo, certamen que se llevará a cabo en noviembre de 2026 en Puerto Rico.

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La nueva soberana destaca por una impecable trayectoria en las pasarelas internacionales, habiendo desfilado en eventos de la talla del Miami Swim Week y estando representada por prestigiosas agencias como Wilhelmina Miami. Además de contar con una estatura de 1.80 metros (5 pies y 11 pulgadas) y un prominente estilo afro, supera los 420 mil seguidores en sus plataformas digitales.

Blandford es nacida en Estados Unidos pero de raíces nicaragüenses directas a través de sus padres, vinculados a la comunidad de Kukra Hill. Al crecer en un entorno multicultural, domina con fluidez tanto el inglés como el español. Su triunfo marca un hito de inclusión al convertirse en la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en coronarse como la máxima reina de belleza nicaragüense, siguiendo los pasos trazados por Scharllette Allen en el año 2010.

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Desde el backstage hasta el escenario principal, sé testigo del emocionante viaje hacia la corona. Una celebración de la belleza, la fuerza y el espíritu de la nueva reina de Nicaragua.

Blandford asume la corona en una de las épocas doradas más exigentes para la belleza pinolera. Su principal reto será mantener la racha victoriosa que inició con la histórica victoria de Sheynnis Palacios en Miss Universo 2023. Desde esa gesta, la representación nicaragüense ha logrado posicionarse fuertemente en el mapa de los certámenes internacionales.

Por lo que, Blandford viaja a Puerto Rico con la encomienda de asegurar la cuarta clasificación consecutiva para Nicaragua en el concurso universal. Para la edición de Miss Universe Nicaragua 2026, no hubo un grupo de candidatas o concursantes compitiendo en la gala. La nueva organización en el exilio tomó la decisión de cancelar la competencia nacional convencional para este año. Por lo tanto, Jasmine Blandford fue elegida directamente bajo la modalidad de designación oficial.

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La nueva Miss Universe Nicaragua 2026, Jasmine Blandford, celebra su triunfo en el exilio con la mirada puesta en la competencia internacional en Puerto Rico (Cortesía: Miss Nicaragua New's).

Cumbre de Reinas Universales y el nostálgico homenaje a Sheynnis Palacios

La gala de coronación de 2026 no solo celebró el inicio del reinado de Jasmine, sino que sirvió como un emotivo punto de reencuentro para la historia del certamen. El evento contó con la presencia de dos invitadas de honor de nivel internacional: Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023) y Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024), además de figuras como Lina Luaces (Miss Universe Cuba 2025).

Desde su llegada al hotel sede en Florida, la complicidad entre Palacios y Kjær capturó la atención de la prensa internacional. Sheynnis hizo su ingreso a la gala desfilando de la mano de su madre, doña Raquel Cornejo, desatando la ovación de los presentes.

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El momento culminante de la velada ocurrió cuando la organización rindió un homenaje especial a Sheynnis por haber conquistado la primera corona universal para la nación.

Las reinas universales Sheynnis Palacios (2023), Victoria Kjær (2024), Itza Castillo (Miss Universo Nicaragua 2024), engalanaron la noche de coronación como invitadas de honor.

Una gala en el exilio: La realidad política tras la sede en Miami

Por segundo año consecutivo, la elección y coronación de la soberana nicaragüense tuvo que llevarse a cabo en la ciudad de Miami, Florida. Esta medida responde al contexto político y a la falta de garantías de seguridad dentro del territorio nicaragüense, ocasionados por las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La persecución contra la franquicia nacional comenzó tras el triunfo universal de Sheynnis en noviembre de 2023. En aquel momento, la administración estatal persiguió y acusó a la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria, desmantelando la estructura local y forzándola al exilio y a la renuncia.

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Ante esta situación, los derechos corporativos del certamen fueron reorganizados y registrados en el estado de Florida, para proteger la integridad de la organización y salvaguardar la seguridad de las participantes.