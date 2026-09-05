Hugh Jackman sigue los pasos de Ryan Reynolds y busca hacerse accionista de un club

Hugh Jackman confirmó que mantiene conversaciones para invertir en el Norwich City y convertirse en accionista del club (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La opción de que Hugh Jackman desembarque en el fútbol inglés sumó un nuevo capítulo después de que el actor confirmara que mantiene conversaciones para comprar una parte del Norwich City.

La información fue publicada por The Sun, a partir de declaraciones del intérprete en talkSPORT. y vuelve a poner el foco sobre el interés de celebridades por equipos del Championship.

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El actor, conocido por sus papeles en sagas de alcance global y por su amistad con Ryan Reynolds, señaló que el tema ya está en discusión. “Estoy muy, muy interesado, y estoy hablando de ello ahora mismo”, dijo en declaraciones recogidas por The Sun. Aunque no precisó cuánto dinero podría aportar ni qué porcentaje de acciones pretende adquirir.

La operación se plantea mientras figuras internacionales invierten en el fútbol británico. El antecedente más visible es Reynolds y Rob McElhenney en Wrexham, que logró exposición global y ascensos recientes. El interés de Jackman se ve como parte de una tendencia que une capital, visibilidad y proyección comercial en clubes de arraigo local.

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Hugh Jackman y una historia familiar vinculada al Norwich

Aunque nació en Sídney, Jackman tiene ciudadanía británica por el origen de sus padres. Según explicó, su madre, Grace, era de Norwich, y esa conexión fue decisiva para que eligiera al club como equipo propio cuando era chico. En la entrevista recordó que durante su niñez en Australia veía la FA Cup de madrugada y que, ante la necesidad de tomar partido por un equipo inglés, consultó a su familia.

“Le pregunté a mi madre si había algún equipo de fútbol en Norwich. Ella me dijo que sí. Entonces dije: ese es mi equipo”, afirmó el actor, de acuerdo con lo detallado por The Sun. También relató que descartó identificarse con un club de Londres después de hablar con su padre, que le explicó que en la capital había demasiados equipos para elegir.

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Jackman sostuvo además que siguió de cerca al conjunto a lo largo de los años y que incluso visitó Carrow Road en más de una ocasión. En la misma entrevista expresó su apoyo al club con una frase breve que reforzó la afinidad que describe desde hace tiempo. “Yo apoyo a los Canaries”, dijo al medio británico.

Ese vínculo previo explica por qué el posible ingreso del actor no es solo una inversión financiera.

Jackman contó que eligió al Norwich por su madre y el vinculo familiar que tiene en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como están distribuidas las acciones dentro del club

La estructura de propiedad del club ayuda a dimensionar el tipo de negociación que podría abrirse. De acuerdo con los datos citados por The Sun, el empresario estadounidense Mark Attanasio, dueño de los Milwaukee Brewers de las Grandes Ligas de béisbol, controla el 85 por ciento de las acciones del Norwich City.

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A esa composición se suma la participación de Delia Smith y su esposo Michael Wynn-Jones, quienes conservan otro 10 por ciento. Ambos dejaron sus funciones ejecutivas en 2024, después de casi tres décadas de protagonismo en la conducción de la institución, pero siguen vinculados al club a través de su paquete accionario. El resto del capital está repartido entre inversores independientes.

Por ahora no trascendieron detalles sobre el tramo de acciones al que podría aspirar Jackman. Tampoco se informó si las conversaciones involucran a accionistas mayoritarios o a tenedores minoritarios. Esa falta de precisiones impide establecer la dimensión exacta de la operación, aunque el hecho de que el actor la haya mencionado públicamente sugiere que los contactos existen y que el tema dejó de moverse en un plano reservado.

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De acuerdo con el medio británico, en 2010 Jackman había tenido entonces la posibilidad de sumarse a un consorcio de famosos interesado en invertir en Norwich City, pero decidió no avanzar.

Ahora, con el crecimiento de modelos como el de Wrexham y con un mercado cada vez más atento a la relación entre deporte y entretenimiento, su postura parece haber cambiado.

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Norwich City marcha 20.º en el Championship, con apenas una victoria en cuatro partidos (REUTERS/Scott Heppell)

El desembarco en medio de un inicio irregular

La posibilidad de que Jackman se incorpore al club se conoce mientras el equipo atraviesa un comienzo de temporada por debajo de los primeros puestos. Según el artículo, el conjunto dirigido por Philippe Clement marcha 20.º en el Championship, con una victoria en cuatro partidos, y está a dos puntos de Wrexham en la tabla.

En ese marco, el actor también dejó una proyección deportiva. “Mi predicción es que Norwich y Wrexham ascenderán este año”, afirmó en la entrevista citada por The Sun.

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La declaración mezcló su cercanía con ambos entornos: por un lado, el respaldo sentimental al conjunto canario; por otro, la relación personal con Reynolds, uno de los rostros más visibles del proyecto de Wrexham.

La lista de celebridades con inversiones en el fútbol británico se amplió en los últimos años y ofrece contexto para dimensionar el caso. Tom Brady se vinculó con Birmingham City; JJ Watt tomó participación en Burnley; la llamada Clase del 92 consolidó su proyecto en Salford; Will Ferrell aparece ligado a Leeds United; y Ed Sheeran posee una parte minoritaria de Ipswich Town.

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