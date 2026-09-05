Chile y El Salvador dialogaron sobre seguridad, justicia y combate a las bandas criminales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió al fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado; al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; y al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, durante la visita oficial de la delegación salvadoreña. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

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El presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, mantuvo el viernes 4 de septiembre un almuerzo de trabajo con una delegación de El Salvador con el objetivo de abordar mecanismos de cooperación bilateral en seguridad, justicia y defensa.

Según información oficial de la presidencia chilena, durante el encuentro las autoridades intercambiaron experiencias sobre las políticas aplicadas frente al crimen organizado, las bandas criminales y otros desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.

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La delegación salvadoreña estuvo integrada además por el fiscal general, Rodolfo Delgado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy; el director de Comunicaciones y Protocolo, Juan Hernández; y el fiscal para Asuntos Internacionales, Jaime Cruz.

José Antonio Kast posó junto a Rodolfo Delgado, Gustavo Villatoro y René Merino Monroy en el encuentro sobre seguridad, justicia y cooperación bilateral entre Chile y El Salvador. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

Por parte del Gobierno chileno también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

La reunión incluyó un intercambio sobre políticas penitenciarias

Kast se refirió al encuentro a través de una publicación en sus redes sociales, donde puso el foco en la dimensión transnacional de las organizaciones delictivas y en la necesidad de coordinar políticas entre gobiernos.

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“El crimen organizado no reconoce fronteras y por eso la cooperación entre países es indispensable”, escribió el mandatario chileno. También indicó que la conversación con los representantes salvadoreños incluyó las medidas adoptadas por ese país en el ámbito penitenciario y las estrategias para enfrentar a las bandas criminales.

“Nos reunimos con los ministros de Seguridad y Defensa de El Salvador, y el fiscal general, para conversar sobre las medidas que ha implementado ese país en materia penitenciaria y de combate a las bandas criminales”, añadió Kast por medio de sus canales oficiales.

De igual forma, la presidencia chilena señaló que el almuerzo permitió avanzar en el diálogo institucional entre ambos gobiernos. A su vez la agenda abordó asuntos de interés común vinculados a la seguridad pública, la administración de justicia, la defensa y la cooperación bilateral.

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José Antonio Kast y Rodolfo Delgado posaron junto a las banderas chilenas durante el encuentro centrado en seguridad, justicia y cooperación bilateral. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

“La reunión permitió profundizar el diálogo entre Chile y El Salvador y reafirmar la disposición de ambos gobiernos de fortalecer los mecanismos de cooperación institucional y el intercambio de experiencias en materias de seguridad y justicia”, señala una nota oficial.

El Salvador planteó la intención de estrechar los vínculos con Chile

El ministro salvadoreño Villatoro, también se pronunció sobre la visita oficial a Chile. En una publicación, afirmó que la reunión oficial con Kast, Merino Monroy y Delgado contribuirá a profundizar los vínculos entre ambas naciones.

“Este encuentro nos permite estrechar los lazos y fortalecer la cooperación bilateral entre Chile y El Salvador”, sostuvo Villatoro. El funcionario agregó que las autoridades continuarán el trabajo conjunto frente a las estructuras delictivas.

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“Seguiremos trabajando juntos para enfrentar los desafíos del crimen organizado y construir naciones más seguras”, expresó el ministro salvadoreño en le posteo.

De acuerdo con la información difundida, las conversaciones se centraron en mecanismos de cooperación institucional y en el intercambio de experiencias entre las áreas de seguridad y justicia de ambos países.