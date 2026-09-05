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Aficionados protagonizan pelea y agreden a elementos de seguridad durante Pumas vs América Femenil

Mientras América Femenil remontaba a Pumas en la cancha, un altercado entre aficionados y elementos de seguridad llamó la atención en las tribunas en el Olímpico Universitario

Seguidor de Pumas fue grabado al agredir brutalmente a oficiales de policia y vendedores en el Estadio Olímpico Universitario durante el juego de Pumas y América Femenil (X / @Eduardors2204)

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El Clásico Capitalino entre Pumas y América Femenil dejó una remontada azulcrema sobre el terreno de juego, pero también una escena de violencia que rápidamente comenzó a generar reacciones en redes sociales. Durante el encuentro celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, dos aficionados fueron captados protagonizando un altercado con elementos encargados de la seguridad del inmueble.

La situación quedó registrada en distintos videos que comenzaron a circular después del partido. Uno de los materiales, difundido por Eduardo Robles a través de X, muestra a dos sujetos enfrentándose con personal de seguridad. En las imágenes se observa que uno de ellos, quien vestía una playera azul relacionada con el conjunto universitario, golpeó a un trabajador del estadio.

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Captan agresión contra personal de seguridad en CU

(Captura de pantalla / @Eduardors2204)
(Captura de pantalla / @Eduardors2204)

El incidente no habría quedado únicamente en ese primer enfrentamiento. Otros videos publicados en redes sociales muestran a un segundo individuo, quien llevaba una gorra, encarando y agrediendo a elementos policiales y de protección civil que se encontraban dentro de Ciudad Universitaria.

La confrontación continuó durante algunos instantes hasta que otras dos personas intervinieron para tratar de detener a los involucrados. Una mujer que vestía una playera del América se acercó a uno de los sujetos y le pidió en repetidas ocasiones que mantuviera la calma. Durante la situación, la mujer se refirió a él como “Fabrizio”.

Posteriormente, tanto ella como un hombre ayudaron a retirar a los dos involucrados de la zona del conflicto y los condujeron nuevamente hacia las gradas del Olímpico Universitario.

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Pumas y Liga MX Femenil no se han pronunciado

(Captura de pantalla / @Eduardors2204)
(Captura de pantalla / @Eduardors2204)

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las identidades de los individuos que aparecen en los videos ni las razones que provocaron el enfrentamiento.

Tampoco existe, hasta ahora, un pronunciamiento público de Pumas o de la Liga MX Femenil que detalle si habrá sanciones, investigaciones o alguna otra consecuencia relacionada con lo ocurrido durante el partido.

(Captura de pantalla / @Eduardors2204)
(Captura de pantalla / @Eduardors2204)

El episodio se produjo en una noche que, deportivamente, terminó siendo favorable para América. Las azulcremas llegaron al compromiso como líderes y con una racha positiva, mientras que Pumas buscaba aprovechar su condición de local.

Geyse comandó la remontada del América

(X / @ClubAméricaFemenil)
(X / @ClubAméricaFemenil)

Sobre la cancha, las universitarias consiguieron ponerse adelante en el marcador mediante una anotación de Priscila Chinchilla. Sin embargo, la ventaja no fue suficiente para frenar la reacción de las visitantes.

América encontró en Geyse a la protagonista de la remontada. La atacante respondió con un doblete y permitió que el conjunto dirigido por Ángel Villacampa mantuviera su paso perfecto en el torneo.

(X / @ClubAméricaFemenil)
(X / @ClubAméricaFemenil)

Con el resultado, las azulcremas alcanzaron 18 puntos de 18 posibles y se mantienen en la parte alta del Grupo B.

La violencia volvió a llamar la atención durante el Clásico Capitalino

(X / @ClubAméricaFemenil)
(X / @ClubAméricaFemenil)

Así, mientras América celebró otra victoria en el Clásico Capitalino y conservó su invicto, las imágenes de la confrontación en las tribunas terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada.

La atención queda ahora puesta en si las autoridades deportivas o el Club Universidad Nacional emitirán alguna postura sobre los hechos registrados en el Olímpico Universitario y si habrá consecuencias para los aficionados involucrados.

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