España

Ana Mateoni, agricultora y cocinera: “Esta fermentación lenta mejora el sabor del pan sin gluten y facilita su digestión”

La creadora de contenido enseña el prefermento preparado con levadura, agua y harina para que el pan quede esponjoso y a la vez con una corteza crujiente

Dos manos amasan masa sobre una mesa con harina, junto a un plato con rebanadas de pan, harina y las palabras escritas pan sin gluten.
El reposo y los ingredientes correctos son los mejores aliados para el pan sin gluten. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Muchas personas que no toleran el gluten dan por perdida la posibilidad de disfrutar de una tostada crujiente por fuera y esponjosa por dentro, ese resultado que suele asociarse casi en exclusiva al pan de trigo tradicional.

La creencia más extendida es que sin gluten no hay estructura posible y que el único camino para lograr un buen pan es dominar la masa madre, un proceso largo y exigente. La realidad es que existe una alternativa más accesible que consigue un resultado similar sin ese cultivo previo.

PUBLICIDAD

la creadora de contenido enseña pan sin gluten
La cocinera detrás de @lacocinadeani propone un prefermento de un día como alternativa para lograr una miga aireada y una corteza crujiente sin renunciar al sabor. (TikTok/@lacocinadeani)

Ana Mateoni, cocinera tras el perfil @lacocinadeani, presenta en un vídeo de Instagram una receta pensada, según explica, “para todas las personas de mi comunidad que no podéis tomar gluten sin necesidad de renunciar a una buena tostada”. La clave, señala, está en un prefermento sencillo que sustituye a la masa madre y que se prepara con apenas tres ingredientes.

Qué es el prefermento y por qué sustituye a la masa madre

El prefermento es una mezcla previa de agua, harina y una pequeña cantidad de levadura que se deja fermentar antes de incorporarla a la masa final. A diferencia de la masa madre, que necesita días o semanas de alimentación constante con harina y agua para desarrollar su propia colonia de bacterias y levaduras salvajes, el prefermento se activa con levadura comercial y está listo en cuestión de horas.

PUBLICIDAD

Foto de archivo. Pan sin gluten de grano entero. UEF/ RAIJA TÖRRÖNEN
Foto de archivo. Pan sin gluten de grano entero. UEF/ RAIJA TÖRRÖNEN

Ana lo elabora con la misma cantidad de agua que de harina y un gramo de levadura, que deja reposar una hora a temperatura ambiente y después traslada a la nevera entre ocho y doce horas. Al día siguiente, la mezcla presenta burbujas visibles en la superficie y un aroma que la cocinera describe como “muy rico”, señal de que la fermentación ha avanzado correctamente.

Por qué la fermentación lenta mejora el sabor y la digestión

Ese reposo prolongado en frío ralentiza la actividad de la levadura y permite que se desarrollen de forma progresiva los compuestos responsables del sabor. “Esta fermentación lenta mejora el sabor del pan y facilita su digestión”, explica la cocinera, en referencia al segundo reposo que atraviesa la masa completa, también de varias horas y también en la nevera.

Hombre sostiene una caja de galletas tradicionales en una mano y una caja de galletas "Sin gluten" en la otra, frente a estanterías de supermercado.
Personas celiacas renuncian a productos sin gluten por la pinta y el sabor que tienen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el pan sin gluten, esta fermentación cumple además una función añadida. Compensa en parte la ausencia de la red elástica que en el pan tradicional forma el gluten. Ingredientes como el psyllium y la goma xantana, presentes en la masa final junto con las harinas sin gluten, el agua, la sal y un poco de aceite de oliva virgen extra, aportan la cohesión y la capacidad de retener aire que de otro modo faltaría.

Un pan sin gluten con menos volumen, pero con miga aireada

Ana advierte de una diferencia que conviene tener presente antes de empezar. El resultado final no alcanzará el volumen de un pan elaborado con harina de trigo. Aun así, insiste en que la masa debe verse “hinchada y llena de aire” tras sus fermentaciones, señal de que el proceso funciona pese a la ausencia de gluten.

Cómo hacer pan sin gluten con prefermento

Ingredientes

Para el prefermento
  • Agua, misma cantidad que la harina
  • Harina, misma cantidad que el agua
  • Levadura, 1 g
Para la masa
  • Agua, cantidad necesaria
  • El prefermento completo
  • Harinas sin gluten, cantidad necesaria
  • Psyllium, al gusto
  • Goma xantana, al gusto
  • Sal, al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra, un poco
  • Harina de arroz, para la superficie de trabajo
Mano adulta toma una rebanada de pan de trigo de un plato, junto a un pan sin gluten empaquetado con etiqueta azul 'Sin gluten' visible.
Mucha gente renuncia al pan esponjoso por dentro y crujiente por fuera sin gluten. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Paso 1 Preparamos el prefermento con la misma cantidad de agua que de harina y un gramo de levadura. Lo dejamos fermentar una hora a temperatura ambiente y después lo llevamos a la nevera entre ocho y doce horas.
  • Paso 2 Al día siguiente comprobamos que el prefermento esté burbujeante y con aroma marcado, señal de que la fermentación ha sido correcta.
  • Paso 3 En un bol añadimos el agua, el prefermento, las harinas sin gluten, el psyllium, la goma xantana, la sal y el aceite de oliva virgen extra. Mezclamos durante unos cinco minutos.
  • Paso 4 Pasamos la masa a un bol y la dejamos fermentar un par de horas a temperatura ambiente. Después la llevamos a la nevera durante toda la noche, unas doce horas aproximadamente.
  • Paso 5 Volcamos la masa sobre la superficie de trabajo enharinada con harina de arroz y cortamos porciones del tamaño deseado.
  • Paso 6 Damos forma a cada porción, redonda, alargada o tipo chapata, con cuidado de no desgasificar la masa.
  • Paso 7 Colocamos las piezas en una bandeja y las dejamos fermentar una hora más a temperatura ambiente.
  • Paso 8 Horneamos siguiendo las indicaciones de tiempo y temperatura que la cocinera detalla en la descripción de su vídeo.

Preguntas frecuentes sobre este pan sin gluten

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

¿Es necesario tener masa madre para hacer este pan? No. La receta sustituye la masa madre por un prefermento que se activa con un gramo de levadura y está listo en menos de un día, frente a las semanas que requiere mantener un cultivo de masa madre.

¿Por qué la masa lleva psyllium y goma xantana? Ambos ingredientes ayudan a dar cohesión a la masa y a retener el aire generado durante la fermentación, una función que en el pan tradicional cumple el gluten.

¿Por qué el pan sin gluten tiene menos volumen que uno con gluten? Porque carece de la red elástica que forma el gluten al desarrollarse la masa, lo que limita su capacidad de expansión aunque la fermentación sea correcta.

Temas Relacionados

PanPan ArtesanalSin GlutenEspaña-GastronomíaEspaña NoticiasRecetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rey Carlos III recibe un aumento de sueldo para cubrir todos los gastos oficiales: una cifra superior a los 100 millones de euros al año

EL jefe de Estado británico recibe actualmente una cantidad significativamente mayor de dinero procedente de los impuestos ciudadanos

El rey Carlos III recibe un aumento de sueldo para cubrir todos los gastos oficiales: una cifra superior a los 100 millones de euros al año

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Tarifa de la luz en España este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Tarifa de la luz en España este domingo

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria

La orden, firmada por el ministro Óscar Puente, se apoya en la Ley de Puertos y permite ocupar 16.000 metros cuadrados del muelle de Poniente para levantar espacios de descanso, enfermería y atención social a más de mil personas

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

ECONOMÍA

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

DEPORTES

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Arnau Ortiz, el diamante en bruto del Atlético de Madrid que tiene que pulir el Cholo Simeone: “Sabíamos que era un jugador distinto a los demás”

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”