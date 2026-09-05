La oferta de 100 millones de euros que prepara Chelsea para contratar al reemplazante de Enzo Fernández

El jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, es el principal objetivo de Chelsea para reemplazar a Enzo Fernández (Europa Press)

Guardar

Una de las transferencias más importantes en este mercado de pases se dio sobre el cierre. Manchester City, por expreso pedido de Enzo Maresca, logró incorporar a Enzo Fernández, figura del Chelsea.

Ante este escenario, los Blues planean realizar un importante golpe en la próxima ventana. Según informó el diario Sport, el Chelsea prepara una oferta de 100 millones de euros por Pablo Barrios para cubrir la vacante que dejó la salida del mediocampista argentino al conjunto ciudadano. El volante del Atlético de Madrid figura como la prioridad del club londinense para el próximo mercado de invierno.

PUBLICIDAD

La operación dependerá de la postura del Atlético de Madrid, que tiene al futbolista como una de las piezas de su mediocampo y cuenta con una posición contractual sólida. Barrios posee una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que coloca al club español en condiciones de negociar sin urgencias.

El Chelsea quedó sin reemplazo en la zona central después de que no prosperara la incorporación de Lamine Camara, jugador del Mónaco. La entidad inglesa había avanzado en la salida de Enzo Fernández y, de acuerdo con la información publicada por el rotativo catalán, decidió no modificar esa operación pese a que el fichaje del mediocampista senegalés se frustró en el cierre del mercado.

PUBLICIDAD

Xabi Alonso apunta a Pablo Barrios para reemplazar a Enzo Fernández (REUTERS/David Klein)

La salida del argentino dejó una necesidad inmediata para el equipo que dirige Xabi Alonso, quien perdió a uno de los jugadores con mayor presencia en el centro del campo. La falta de una incorporación antes del cierre del libro de pases trasladó la búsqueda al mercado de invierno.

En ese escenario, el nombre de Pablo Barrios ganó terreno en los planes del Chelsea. El reporte señala que el club inglés considera que el volante español reúne las condiciones necesarias para ocupar el lugar que dejó Enzo Fernández y formar una dupla en la mitad de la cancha junto a Moisés Caicedo.

PUBLICIDAD

El ecuatoriano aporta despliegue y recuperación, mientras que Barrios aparece como una alternativa con capacidad para intervenir en la construcción del juego. La posible combinación responde a la necesidad de equilibrar un sector que perdió a uno de sus referentes tras el pase del ex River Plate al Manchester City.

La intención de Chelsea sería presentar una propuesta de 100 millones de euros, una cifra que refleja la dimensión de la apuesta por el futbolista del Atlético de Madrid. Aun así, el monto se encuentra lejos de la cláusula fijada en su contrato, por lo que una eventual negociación requeriría un acuerdo entre las instituciones.

PUBLICIDAD

Barrios, de 23 años, se consolidó durante la última temporada como una referencia del mediocampo dirigido por Diego Simeone. Su crecimiento lo convirtió en un jugador con presencia sostenida dentro de la estructura del equipo y elevó su consideración en el mercado europeo.

El volante atravesó, no obstante, una lesión muscular en los isquiotibiales durante la parte final del curso. Ese inconveniente físico lo dejó fuera de los últimos compromisos de la temporada y también le impidió llegar en condiciones para integrar la convocatoria de la selección de España en el Mundial.

PUBLICIDAD

La situación contractual representa otro obstáculo para Chelsea. El Atlético de Madrid no tiene la obligación de desprenderse del jugador por una propuesta inferior a la cláusula y, además, el club entiende que Barrios ocupa un lugar central en su proyecto deportivo. El diario español señaló que la dirigencia rojiblanca ya mostró durante el último verano que no pretende facilitar la salida de sus principales figuras. Como antecedente, mencionó el caso de Julián Álvarez y la política que el club adoptó desde la llegada de Apollo a la entidad.

Xabi Alonso considera que el jugador del Atlético puede adaptarse a las exigencias de Stamford Bridge. El interés responde tanto a sus condiciones técnicas como a su edad y a la experiencia que acumuló en un equipo acostumbrado a competir en los principales torneos de España y Europa.

PUBLICIDAD