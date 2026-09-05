Se estrenó “Conmebol Libertadores 2026: la gloria eterna”, la serie que documenta el camino de la fase de grupos hasta la final

Trailer de la serie documental de la Conmebol Libertadores

Guardar

HBO Max estrenó este sábado en exclusiva “Conmebol Libertadores 2026: La Gloria Eterna”, la primera serie documental oficial dedicada a la principal competencia de clubes de Sudamérica. La producción, realizada por Offline Sports en alianza con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), cuenta con 11 episodios y sigue la edición 2026 desde la fase de grupos hasta la Gran Final.

El proyecto presenta un formato de producción donde los equipos trabajan sobre los capítulos mientras el campeonato está en desarrollo. De esta manera, las imágenes se capturan, editan y finalizan durante la competencia. A partir de los cuartos de final, además, cada tanda de episodios se estrenará antes del comienzo de la siguiente instancia.

PUBLICIDAD

La serie cuenta con 11 episodios y sigue la edición 2026 desde la fase de grupos hasta la Gran Final

“Esta serie representa un nuevo paso en nuestra forma de acercar la Conmebol Libertadores a millones de hinchas en todo el continente. Por primera vez, podremos mostrar desde adentro historias, emociones y momentos que habitualmente no llegan al público, acompañando además el desarrollo de la competencia prácticamente en tiempo real”, afirmó Juan Emilio Roa, director comercial de la Conmebol.

El ejecutivo agregó: “Queremos que los aficionados puedan vivir la Gloria Eterna como nunca antes, con un acceso único a sus equipos y protagonistas”.

Las cámaras recorren distintos espacios vinculados con los clubes y sus integrantes, tanto dentro como fuera de los estadios. Vestuarios, túneles, entrenamientos, concentraciones y traslados forman parte del material registrado para la producción. También se incluyen entrevistas inéditas, imágenes exclusivas, archivos históricos y testimonios de leyendas del fútbol sudamericano.

PUBLICIDAD

La serie muestra la intimidad de los equipos que compiten

El objetivo también aparece reflejado en las palabras de Esteban Raffo, GVP, Streaming Sports & GTM de HBO Max: “Nuestro compromiso es consolidar a HBO Max como el hogar de las historias más relevantes para la audiencia latinoamericana, y el deporte ocupa un lugar central en esa ambición”.

“La Conmebol Libertadores es el torneo de clubes más importante de la región y su primera serie documental oficial merecía un tratamiento a la altura. Junto a Conmebol y Offline Sports logramos algo que no se había hecho antes: una serie con calidad cinematográfica que se produce y estrena mientras la competencia se desarrolla”, sostuvo Raffo.

PUBLICIDAD

Desde Offline Sports, sus productores ejecutivos y cofundadores Diego Piasek y Gonzalo Arias remarcaron el desafío de trabajar sobre acontecimientos que todavía están sucediendo.

“Producir la primera serie oficial de la Conmebol Libertadores junto a Conmebol y HBO Max —la casa de The Sopranos, The Wire y Game of Thrones— es un sueño profesional”, expresaron.

PUBLICIDAD

La producción documenta el detrás de cámaras del equipo de fútbol Palmeiras

“Hacerlo en tiempo casi real supone un enorme desafío creativo y operativo: contar las historias mientras suceden, con la profundidad necesaria para que trasciendan el resultado y perduren”, señalaron Piasek y Arias. También agradecieron a “los clubes, jugadores, directivos y equipos de prensa, comunicación digital y film-makers” por permitir el acceso a sus vestuarios.

Los primeros cuatro episodios, correspondientes a la fase de grupos, se incorporaron este sábado al catálogo de HBO Max. El próximo estreno será el 11 de septiembre, cuando estarán disponibles otros tres capítulos dedicados a los octavos de final.

PUBLICIDAD

El 9 de octubre llegarán dos episodios sobre los cuartos de final. El capítulo correspondiente a las semifinales se estrenará el 13 de noviembre, mientras que el episodio de la Gran Final podrá verse el 4 de diciembre.