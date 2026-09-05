El Salvador

El Gobierno de El Salvador pide redistribuir USD 97 millones excedentes de bonos en el presupuesto estatal

La iniciativa redistribuye saldos de dos emisiones autorizadas entre 2025 y 2026 para reforzar seguridad, agricultura, turismo y otras entidades públicas durante el segundo semestre del ejercicio fiscal

La referencia oficial del dólar cayó $25,11 frente al miércoles y se ubicó 22,32% por debajo del nivel de hace un año - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El Gobierno de El Salvador pide reformar el presupuesto de 2026 para reasignar 97 millones de dólares/Imagen Ilustrativa Infobae
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El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa modificar la Ley de Presupuesto de 2026 para distribuir USD 97 millones que permanecían disponibles de dos emisiones de deuda en títulos valores de crédito.

La iniciativa, presentada el 1 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, plantea reforzar varias partidas.

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El proyecto sostiene que las asignaciones permitirán atender obligaciones “prioritarias e ineludibles” durante el segundo semestre de 2026.

Faltará que la solicitud sea revisada por la comisión legislativa de Hacienda y Especial del presupuesto, convocada para sesionar este lunes 7 por la mañana.

Seguridad Pública concentraría la mayor asignación

El ramo de Seguridad Pública y Justicia recibiría USD 31.189.835, el mayor monto contemplado en la reforma. De esa cifra, USD 30 millones se destinarían al proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Asamblea evaluará reforma presupuestaria de $97 millones impulsada por el Ejecutivo.
Asamblea evaluará reforma presupuestaria de $97 millones impulsada por el Ejecutivo.

El documento señala que esa partida busca garantizar una gestión eficiente en los centros penales y el cumplimiento de condiciones mínimas de detención. No ofrece un desglose adicional sobre obras, programas o adquisiciones que financiaría ese monto.

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Los USD 1.189.835 restantes pasarían al Registro Nacional de las Personas Naturales, con el propósito de cubrir la emisión gratuita del Documento Único de Identidad para personas de bajos recursos.

La propuesta también asigna USD 19 millones al ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial. De ese total, USD 9 millones reforzarían la capacidad institucional de la cartera y USD 10 millones serían transferidos a la Dirección de Integración. Según la iniciativa, esos fondos cubrirían transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas en el Programa de Florecimiento Salvadoreño.

Agricultura recibiría USD 37 millones

El ramo de Agricultura y Ganadería tendría la segunda mayor asignación, con USD 37 millones. La iniciativa establece que el dinero se orientaría al fortalecimiento de telecentros destinados a productores agropecuarios, además de gastos logísticos y operativos del ministerio.

El texto no especifica cuántos telecentros se crearían o ampliarían, ni en qué zonas del país se ejecutarían las inversiones. Tampoco detalla la proporción de recursos que se destinaría a equipos, conectividad, asistencia técnica o funcionamiento administrativo. Faltará una exposición de la medida de parte de los representantes de Hacienda.

El proyecto del Ministerio de Hacienda asigna USD 31,1 millones al ramo de Seguridad Pública y Justicia y USD 37 millones a Agricultura y Ganadería, dentro de una redistribución total de USD 97 millones. (Foto archivo, cortesía Ministerio de Hacienda)
El proyecto del Ministerio de Hacienda asigna USD 31,1 millones al ramo de Seguridad Pública y Justicia y USD 37 millones a Agricultura y Ganadería, dentro de una redistribución total de USD 97 millones. (Foto archivo, cortesía Ministerio de Hacienda)

El ramo de Obras Públicas y de Transporte obtendría USD 1,3 millones. La totalidad de esa partida se transferiría a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos para financiar la continuidad de actividades vinculadas con la gestión integral de desechos.

A su vez, el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibiría USD 1.225.000 para gastos de funcionamiento institucional relacionados con prevención de riesgos y educación ambiental.

USD 2.7 millones para litigios internacionales

La Fiscalía General de la República (FGR) tendría una partida de USD 2.7 millones. La justificación incluida en el expediente indica que los fondos permitirían atender compromisos por litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional.

El ramo de Economía recibiría USD 1,5 millones, que serían transferidos al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador. La iniciativa señala que el dinero reforzaría el funcionamiento de esa entidad durante el último trimestre de 2026.

Turismo para promoción y eventos internacionales

El ramo de Turismo sería beneficiado con USD 3.085.165. De esa cifra, USD 85,165 se destinarían a fortalecer la sostenibilidad del sector turístico.

Los USD 3 millones restantes pasarían a la Corporación Salvadoreña de Turismo, que financiaría la ejecución de acciones estratégicas de promoción del país y la organización de eventos internacionales de alto impacto, de acuerdo con el documento.

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