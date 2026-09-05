Cuba

Un camión con aceite fue saqueado en La Habana mientras era custodiado por policías

El hecho ocurrió cerca del Cementerio de La Lisa y la Autopista Nacional, cuando un grupo se abalanzó sobre la carga en plena vía pública

Decenas de personas saquearon un camión con aceite para cocinar en La Habana, cerca del Cementerio de La Lisa y la Autopista Nacional. (Cortesía: Gilberto Dorrego)
Decenas de personas saquearon un camión con aceite para cocinar en La Habana, cerca del Cementerio de La Lisa y la Autopista Nacional. (Cortesía: Gilberto Dorrego)
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Decenas de personas saquearon un camión que transportaba aceite para cocinar en La Habana, Cuba, según informó el periodista Gilberto Dorrego, quien difundió un video del episodio ocurrido el viernes 4 de septiembre en las cercanías del Cementerio de La Lisa y la Autopista Nacional.

De acuerdo con la información del comunicador, el vehículo circulaba bajo custodia de agentes policiales cuando un grupo de personas se abalanzó sobre la carga. El hecho ocurrió en una zona de tránsito relevante del oeste de la capital cubana y expuso la tensión que genera la escasez de productos básicos y el encarecimiento de los alimentos.

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Dorrego también señaló que el camión trasladaba aceite destinado al consumo. Según su reporte, retomado por diversos medios, varias personas se acercaron al vehículo y tomaron parte de la mercancía pese a que había policías en el lugar. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la cantidad de aceite sustraída, posibles detenidos ni el destino original de la carga.

El saqueo del camión con aceite ocurrió pese a que el vehículo circulaba bajo custodia de agentes policiales. (Cortesía: Gilberto Dorrego TV)

En las imágenes se observa a un grupo numeroso de personas alrededor del camión que se mantiene en movimiento. Varias se acercan y retiran envases, mientras otras permanecen a pocos metros del vehículo.

El precio del aceite en Cuba

El episodio se conoció en medio de un aumento del precio del aceite en los mercados informales de Cuba. De acuerdo con Dorrego, un litro de aceite para cocinar llegó a costar 7,000 CUP, una cifra que representa cerca de USD 10.25.

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La conversión permite dimensionar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares cubanos frente a productos de uso cotidiano. Cabe destacar que alimentos, artículos de higiene y otros bienes esenciales dependen de circuitos de venta en divisas o del mercado informal.

Hasta el cierre de la nota, autoridades cubanas no habían difundido una versión pública sobre lo ocurrido cerca del Cementerio de La Lisa. Tampoco se conocieron detalles sobre la intervención de los agentes que custodiaban el camión ni sobre el número de personas que participó en el saqueo.

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(REUTERS/Norlys Perez)

El suceso sitúa el hecho en un punto próximo a la Autopista Nacional, una vía que conecta La Habana con otras provincias de la isla. La presencia policial no logró impedir que las personas llegaran hasta la carga.

La falta de productos y los altos precios forman parte de la vida cotidiana de los cubanos, quienes enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. En ese escenario, la distribución de mercancías como el aceite suele atraer a decenas de personas, sobre todo cuando la oferta disponible en comercios del régimen es limitada o irregular.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió en su plan estratégico para 2026-2030 que la dieta de los hogares cubanos suele resultar insuficiente en energía, variedad y calidad nutricional.

De igual manera, el organismo señaló que las dificultades para importar alimentos y bienes esenciales, la caída de la producción local, la inflación y la escasez de combustible redujeron la disponibilidad de productos y la capacidad de compra de la población.

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