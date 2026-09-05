Detienen en Panamá a colombiano vinculado al “gota a gota”

El ciudadano colombiano fue detectado en Chitré durante el Operativo Perseus y será trasladado a un centro de detención administrativa migratoria. Tomada de X

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Un ciudadano colombiano fue detenido en Chitré, en la provincia de Herrera, durante el Operativo Perseus, por su presunta vinculación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que esa actividad era incompatible con el estatus migratorio que mantenía en Panamá.

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El extranjero fue trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, mientras se realizan los trámites correspondientes. La información oficial no precisa cuánto dinero habría prestado, cuántas personas estarían involucradas ni si existen denuncias por amenazas, violencia o cobros relacionados con una posible estructura criminal.

El “gota a gota” consiste en entregar préstamos rápidos, generalmente sin contratos, garantías ni evaluación financiera. El dinero suele ofrecerse a comerciantes o personas sin acceso al sistema bancario, quienes deben realizar pagos diarios durante períodos cortos, con intereses que pueden resultar considerablemente superiores al capital recibido.

El “gota a gota” consiste en préstamos informales de rápida entrega que deben pagarse mediante cuotas diarias y elevados intereses. La modalidad puede derivar en delitos cuando los cobradores recurren a amenazas, intimidación, violencia o daños contra los deudores. Visuales IA

La modalidad no constituye automáticamente un delito únicamente por exigir pagos diarios. Sin embargo, puede adquirir carácter criminal cuando incorpora amenazas, intimidación, lesiones, extorsión, retención de documentos o daños a propiedades.

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También puede generar responsabilidades cuando los prestamistas operan sin las autorizaciones exigidas por la legislación panameña.

La Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias es la encargada de regular estas actividades, conforme a la Ley 42 de 2001. El MICI mantiene un registro de entidades autorizadas, por lo que prestar dinero de forma organizada y habitual exige cumplir requisitos legales y comerciales.

Además del posible incumplimiento financiero, un extranjero puede enfrentar consecuencias migratorias cuando realiza actividades remuneradas o comerciales distintas de las permitidas por su condición de permanencia. En este caso, el SNM señaló que el supuesto cobro diario no correspondía con su estatus, pero no anunció una imputación penal contra el colombiano.

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El operativo ocurre después de que la Policía Nacional mencionara esta semana el “gota a gota” como una de las líneas investigadas por el asesinato de una pareja en Villa Lucre. La mujer estaba embarazada y falleció posteriormente por las heridas ocasionadas durante el ataque armado contra el vehículo.

La Policía mantiene bajo investigación un posible vínculo entre el “gota a gota” y el asesinato de una pareja en Villa Lucre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades, sin embargo, no han confirmado que una deuda originada mediante ese sistema fuera la causa del doble homicidio. El posible vínculo continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se han reportado aprehensiones por el crimen, según la información divulgada sobre el caso.

El Servicio Nacional de Migración también informó sobre otros procedimientos desarrollados en diferentes puntos del país. En Los Santos fueron detectados dos ciudadanos nicaragüenses que presuntamente ingresaron por un puesto no habilitado.

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Ambos quedaron remitidos a la Secretaría Judicial regional para continuar los trámites migratorios correspondientes.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las autoridades inadmitieron a un ciudadano estadounidense que, según el reporte oficial, mantenía antecedentes por hurto agravado y abuso sexual. El viajero habría presentado un pasaporte alterado, por lo que fue devuelto a Estados Unidos sin ingresar a Panamá.

Dos ciudadanos nicaragüenses fueron detectados después de ingresar a Panamá por un puesto no habilitado en Los Santos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la terminal de Panamá Pacífico fue retenido un ciudadano colombiano que intentaba abandonar el territorio nacional. Al verificar sus datos, los funcionarios confirmaron que mantenía una orden de aprehensión vigente por delitos sexuales. Su salida fue impedida y posteriormente quedó a órdenes de la Dirección de Investigación Judicial.

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Un procedimiento similar se desarrolló contra un ciudadano peruano cuando se disponía a salir del país. Una alerta migratoria reveló que era requerido por delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática. El hombre también fue remitido a la DIJ para hacer efectiva la orden judicial pendiente.