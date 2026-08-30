¿El CBD es bueno para tu mascota?

Taking CBD for pain, anxiety and stress has become routine for many Americans. So itÕs not surprising that some people wonder if they can give their dogs CBD, too. (Pablo Delcan/The New York Times) Ñ FOR EDITORIAL USE ONLY WITH STORY SCI DOGS CBD BY ERICA SWEENEY OF AUG. 24, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

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Muchas personas en las redes sociales afirman que el CBD calma los nervios o alivia el dolor de sus mascotas. Aquí te contamos qué dicen los expertos.

Tomar CBD para el dolor, la ansiedad y el estrés se ha vuelto habitual para muchos estadounidenses. Así que no es de extrañar que algunas personas se pregunten si también pueden darles CBD a sus perros.

Decenas de publicaciones en las redes sociales muestran a personas dándoles golosinas y aceites de CBD a sus cachorros, junto con afirmaciones de que hacerlo calma la agresión o alivia el dolor de la artritis. Pero ¿se les debe dar CBD a los perros?

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"Esta es una pregunta que probablemente me hacen al menos una vez al día", dijo Jennifer Quammen, veterinaria radicada en Walton, Kentucky, y presidenta de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense. Y pide precaución.

El CBD es una sustancia química que se encuentra en la planta de cannabis y se extrae del cáñamo. Pero no causa un estado de euforia como el tetrahidrocannabinol, o THC, el principal ingrediente activo del cannabis. Se utiliza en una variedad de productos para humanos, incluidos alimentos, pastillas y aceites.

Para las mascotas, el CBD puede tener una "promesa terapéutica", dijo Quammen, pero las investigaciones sobre su uso en perros son limitadas, y cualquier supuesto beneficio no está probado. Los productos de CBD de venta libre (para perros o personas) tampoco se someten a las mismas pruebas de la Administración de Alimentos y Medicamentos que los fármacos sobre su seguridad y eficacia. Y algunos productos etiquetados como CBD pueden contener otros ingredientes que podrían ser dañinos para los perros.

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Aun así, el mercado de productos de CBD para mascotas está en auge. Una encuesta de 2025 en la que participaron más de 47.000 dueños de perros descubrió que el 7,3 por ciento les había dado CBD a sus mascotas, principalmente para la demencia, la osteoartritis, las convulsiones o la displasia de cadera.

La disponibilidad de productos de CBD para perros "en realidad ha avanzado mucho más rápido que la evidencia científica en torno a la seguridad y la eficacia clínica", dijo Quammen.

¿El CBD ofrece beneficios para la salud de los perros?

Las investigaciones sobre el CBD para perros todavía están en sus primeras etapas. Muchos de los estudios han sido a corto plazo y han incluido solo a un pequeño número de perros, y varios han sido financiados por empresas de CBD, dijo Madeline Droog, farmacéutica del Hospital de Enseñanza Médica Veterinaria de Texas A&M en College Station, Texas.

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La mayor parte de las investigaciones sobre el CBD para perros se ha enfocado en el dolor relacionado con la artritis, las convulsiones y la dermatitis atópica. En general, los estudios han demostrado que el CBD puede tener algún beneficio, "pero no es algo revolucionario que cambie significativamente la forma en que manejamos estas enfermedades", dijo Droog, quien ha dado conferencias a estudiantes de veterinaria sobre el CBD en animales pequeños. "Todavía tenemos mucho que aprender".

El CBD parece tener propiedades anticonvulsivas y de manejo del dolor, pero no parece funcionar en todos los perros, dijo Stephanie McGrath, neuróloga veterinaria de la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, Colorado.

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Los científicos están trabajando para comprender por qué, dijo McGrath, quien estudia el CBD en perros, y agregó: "Hay muchas interrogantes".

Un estudio involucró a 51 perros que tenían convulsiones regulares y tomaban medicamentos anticonvulsivos. Se les asignó al azar un placebo o nueve miligramos de CBD por kilogramo de peso corporal al día durante tres meses. Los perros a los que se les administró CBD tuvieron menos días con convulsiones, pero no hubo diferencias significativas en la reducción general de convulsiones entre los grupos.

Para el dolor crónico, un estudio de 32 perros descubrió que 30 de los animales tuvieron puntuaciones de dolor más bajas después de que se les diera aceite de CBD durante 90 días. Pero a la mayoría de los perros se les estaba administrando el analgésico gabapentina al mismo tiempo. Algunos pudieron suspender o reducir la gabapentina tras añadir el CBD. Sin embargo, otras investigaciones no han mostrado ninguna diferencia significativa entre el CBD y un placebo para aliviar el dolor relacionado con la osteoartritis.

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Otros estudios pequeños han demostrado que el CBD utilizado junto con otros medicamentos podría minimizar la picazón en perros con dermatitis atópica canina.

Muchos usuarios de las redes sociales afirman que el CBD alivia la ansiedad en los perros. Sin embargo, los estudios no han mostrado una gran diferencia entre los perros que toman CBD y los grupos de control en la minimización de los comportamientos de ansiedad, incluidos el miedo relacionado con el ruido, el estrés o la agresión, según la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense.

Los estudios sobre los beneficios del CBD para los perros continúan, y se necesita investigar más para comprender sus usos más efectivos, dijo McGrath. Dice que cree que será útil para algunos perros con "algunas enfermedades en ciertas dosis", pero que no será una "panacea".

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El año pasado, la FDA solicitó comentarios públicos a los veterinarios sobre el uso de productos derivados del cannabis para animales, lo que la agencia dijo que mejorará su conocimiento sobre la seguridad y las experiencias de los veterinarios al usar los productos en sus pacientes.

¿Es seguro?

El CBD probablemente sea seguro para la mayoría de los perros sanos, dijo McGrath, pero no se han realizado estudios de seguridad a largo plazo.

Algunas investigaciones han demostrado que el CBD elevó las enzimas hepáticas, lo que podría indicar estrés o daño en el hígado, dijo Droog. Sugirió que se monitoree la salud hepática de los perros si toman CBD.

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El tambaleo, las náuseas, los vómitos, el babeo excesivo y la disminución del apetito son otros de los efectos secundarios del CBD reportados en los estudios, dijo Quammen.

Otro problema es que, como los productos de CBD para perros no están aprobados ni regulados por la FDA, no hay supervisión para "garantizar que lo que está en la etiqueta coincida con lo que realmente hay en la botella", dijo Droog. También es difícil saber si los productos contienen niveles más altos de THC, que pueden ser dañinos para los perros, especialmente en dosis más altas, dicen los expertos.

Un estudio financiado por una empresa de CBD para mascotas analizó 29 productos de CBD para perros y descubrió que cuatro tenían contaminación por metales pesados, dos no contenían cannabinoides y solo 10 tenían una concentración de cannabinoides dentro del 10 por ciento de lo que afirmaba la etiqueta. Todos los productos contenían menos del 0,3 por ciento de THC, el límite federal.

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El CBD también podría interactuar con otros medicamentos que toma tu perro, en particular los fármacos metabolizados por el hígado, como el medicamento anticonvulsivo fenobarbital o los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o AINE, para el dolor, dijo McGrath. "Simplemente no estamos seguros de lo que el CBD le está haciendo al hígado".

Hay menos investigaciones disponibles sobre el CBD en gatos. Quammen dijo que los felinos metabolizan los medicamentos de manera diferente a los perros y pueden verse afectados por el CBD de diferentes maneras.

¿Deberías darle CBD a tu perro?

Los veterinarios dicen que dudan en recomendar el CBD para perros, ya que hay poca supervisión de los productos e investigaciones limitadas sobre su eficacia.

"No lo recomendaría necesariamente, pero puedo entender por qué el dueño de una mascota estaría interesado y querría probarlo", dijo Droog sobre el CBD, especialmente si otros tratamientos no han ayudado a sus perros.

Habla con tu veterinario antes de darle CBD a tu perro, instó Quammen. Los veterinarios pueden ofrecer consejos basados en la salud individual de una mascota, examinar las posibles interacciones con los medicamentos y tratar cualquier efecto secundario. Evita darles a los perros productos de CBD diseñados para humanos.

Si quieres darle CBD a tu perro, Droog sugirió buscar en el sitio web de una marca de CBD el certificado de análisis de un producto, una evaluación de terceros de su contenido, que muestre la cantidad y la potencia de CBD y THC, y cualquier posible contaminante como metales pesados o insecticidas. McGrath dijo que se mostraría "reticente" a comprar de empresas que no hicieran que este análisis estuviera disponible.

Cualquier producto de CBD que haga afirmaciones de salud de que previene, trata o cura alguna dolencia debería ser una "señal de alerta", dijo Droog. La FDA ha enviado varias cartas de advertencia a las empresas de CBD por cuestiones de seguridad y por hacer afirmaciones no fundamentadas sobre salud veterinaria.

Aunque el CBD probablemente sea seguro para los perros sanos, "me resultaría muy difícil decir que esto definitivamente va a ayudar" con cualquier síntoma o enfermedad, dijo McGrath. Y, agregó Quammen, para la mayoría de los problemas de salud, ya hay muchísimos tratamientos "de eficacia comprobada" que está demostrado que funcionan.