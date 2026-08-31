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La técnica que aprovecha la temperatura del suelo para climatizar una casa durante todo el año

Este sistema conocido como ‘pozo canadiense’ aprovecha un recurso disponible debajo de la propia vivienda sin necesidad de gastar energía

Casa de piedra con tejado de tejas, ventanas con contraventanas verdes y tuberías azules y grises al descubierto en una zanja frontal.
La técnica que aprovecha la temperatura del suelo para climatizar una casa durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Conseguir una temperatura confortable en el hogar durante los meses más fríos y calurosos suele depender del uso de sistemas de climatización convencionales. Sin embargo, existe una solución basada en el aprovechamiento de la temperatura estable del subsuelo, conocida como pozo canadiense, que permite regular el ambiente interior durante todo el año. Este método, también denominado intercambiador de calor tierra-aire, ofrece una alternativa eficiente que reduce el consumo energético al utilizar el terreno como regulador natural.

La clave del pozo canadiense reside en la denominada inercia térmica de la tierra. A partir de cierta profundidad, la temperatura del suelo varía mucho menos que la del aire exterior, lo que permite templar o enfriar el aire que circula por una red de conductos enterrados. Durante los meses calurosos, el aire exterior se introduce en la vivienda a una temperatura inferior tras pasar bajo tierra, mientras que en invierno el proceso se invierte y el aire se templa antes de entrar en las estancias.

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El objetivo principal de este sistema no es sustituir completamente los equipos de climatización tradicionales, sino reducir el consumo energético necesario para alcanzar una temperatura confortable. El ahorro proviene de que el sistema apenas requiere energía para intercambiar calor, lo que supone una ventaja frente a los dispositivos convencionales.

Cómo funciona el pozo canadiense

El funcionamiento del pozo canadiense se basa en un principio físico sencillo: el subsuelo mantiene una temperatura constante a partir de cierta profundidad, habitualmente entre 10°C y 16°C, en función de la zona geográfica, la profundidad y el tipo de terreno. Este fenómeno de inercia térmica hace posible que, mientras en la superficie las temperaturas pueden cambiar de forma drástica, bajo tierra los valores se mantengan mucho más estables.

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Corte transversal del terreno junto a una casa moderna que expone tuberías subterráneas de color rojo y azul conectadas al interior.
El funcionamiento del pozo canadiense se basa en un principio físico sencillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema consiste en una red de tuberías enterradas a la profundidad adecuada. El aire exterior se hace circular a través de estos conductos y, al tomar contacto con el terreno, se enfría o se calienta dependiendo de la estación. Una vez acondicionado, el aire se introduce en la vivienda y ayuda a mantener una temperatura interior más estable y agradable.

En la mayoría de los casos, el sistema puede funcionar sin apenas electricidad si se aprovecha la ventilación natural, aunque existen diseños que incorporan pequeños ventiladores para facilitar el movimiento del aire a través de las tuberías. Esto permite adaptar la instalación a diferentes necesidades y condiciones, siempre con un consumo energético muy bajo comparado con otros sistemas.

Requisitos y ventajas de la instalación

No todas las viviendas pueden incorporar esta tecnología, ya que es necesario disponer de espacio suficiente para enterrar las tuberías y realizar un estudio previo del terreno. Resulta fundamental calcular la longitud y el diámetro de los conductos, la profundidad idónea y la velocidad de circulación del aire en función de las necesidades térmicas de cada vivienda.

La recomendación habitual es planificar la instalación del pozo canadiense en la fase de diseño y construcción de la casa. Así se optimizan los costes y se adapta el sistema a las características específicas de la obra. Integrarlo en edificios ya construidos puede resultar más complicado y costoso, aunque puede llevarse a cabo si se cumplen los requisitos técnicos.

Imagen dividida por una diagonal, con un ventilador de mesa clásico encendido sobre una superficie de madera y un aire acondicionado de pared que expulsa aire frío.
El pozo canadiense destaca por su bajo coste de funcionamiento respecto a los sistemas de climatización habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus principales ventajas, el pozo canadiense destaca por su bajo coste de funcionamiento y por contribuir a una menor huella ambiental en el hogar. Al consumir menos energía y aprovechar el calor natural del subsuelo, este sistema se consolida como una opción interesante dentro de la arquitectura sostenible. Aunque no reemplaza por completo los sistemas tradicionales, ayuda a disminuir la demanda energética, favoreciendo un uso más responsable de los recursos.

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