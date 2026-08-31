República Dominicana responde con planes de contingencia tras cinco meses de sequía y caída del 35% en la producción de agua

Unas manos manchadas de barro sostienen un cuenco que recibe gotas de agua sobre un suelo árido y agrietado por la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La prolongada sequía que afecta a República Dominicana llevó a las autoridades a activar un plan de contingencia nacional para enfrentar una reducción del 30% al 35% en la producción de agua potable, según informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

Esta medida busca garantizar el abastecimiento en los sectores más vulnerables del Gran Santo Domingo, ante la persistente ausencia de lluvias atribuida al impacto del fenómeno El Niño.

El director general de la CAASD, Felipe Suberví, detalló que la institución dispuso un esquema de trasvase de agua entre acueductos y la distribución gratuita mediante al menos 40 camiones cisterna. El plan prioriza sectores con mayor déficit hídrico, como Pantoja, Los Girasoles y áreas residenciales próximas a la avenida República de Colombia, así como los municipios de Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste, donde más de cien barrios enfrentan escasez.

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Desde mayo, el país experimenta una reducción sostenida de precipitaciones, lo que ha mermado considerablemente los caudales de los ríos Haina, Isa Mana, Duey e Isabela, además del río Nizao, que alimenta el sistema Valdesia. Según información institucional, el acueducto Haina Manoguayabo registra una disminución de hasta 68% en su caudal habitual, lo que exigió la reestructuración de la distribución para evitar el desabastecimiento en zonas críticas.

(Cortesía: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo)

El fenómeno climático de El Niño ha generado un patrón de sequía regional que afecta tanto a República Dominicana como a otros países del Caribe y Latinoamérica, incluyendo a Puerto Rico, donde se reportan situaciones similares de emergencia hídrica. Las autoridades dominicanas vinculan la actual crisis a este evento, que interrumpió el ciclo regular de lluvias por más de cinco meses en las principales cuencas del país.

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El dispositivo de emergencia coordinado por la CAASD contempla la reasignación de recursos entre los sistemas Valdesia–Santo Domingo y otros acueductos, permitiendo abastecer áreas urbanas densamente pobladas y residenciales que dependen de estas fuentes. El plan incluye la colaboración logística con los gobiernos municipales de los territorios afectados, quienes identifican las zonas con mayores dificultades para priorizar la entrega de agua mediante cisternas.

La distribución de agua gratuita a través de camiones cisterna fue reforzada especialmente en comunidades periféricas y barrios que no cuentan con acceso regular a la red de acueductos urbanos. El personal de la CAASD realiza recorridos diarios para monitorear la situación y ajustar las rutas de reparto según la evolución de la demanda y la disponibilidad del recurso en los sistemas de captación.

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La CAASD atribuyó la crisis de agua potable a la falta de lluvias desde mayo en las cuencas de varios ríos clave para Santo Domingo. (Cortesía: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo)

El llamado oficial de la institución se dirige a la ciudadanía, alentando un uso responsable y racional del agua potable mientras persista la emergencia. El director de la CAASD, Felipe Suberví, subrayó que el esfuerzo de la entidad busca mitigar los efectos de la sequía, “manteniendo la producción del preciado líquido” en medio de condiciones adversas, tras más de cinco meses sin lluvias en las cuencas principales.

La coordinación interinstitucional involucra a los municipios y a otras dependencias estatales para optimizar la distribución y canalizar información a la población sobre las zonas de entrega y los horarios de los camiones cisterna. El monitoreo de los sistemas y la evaluación continua de la sequía forman parte del esquema de respuesta mientras las autoridades siguen las proyecciones meteorológicas para ajustar la estrategia ante el desarrollo del fenómeno El Niño.

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