Un tribunal de Ecuador declaró culpable al ex presidente Lenín Moreno por los sobornos del caso Sinohydro

Lenín Moreno asiste a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

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Un tribunal de Ecuador declaró culpable al ex presidente Lenín Moreno del delito de cohecho por recibir sobornos a cambio de favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la adjudicación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) determinó que Moreno, de 73 años, intervino en un “ámbito ajeno a su rectoría” para asegurar el contrato a Sinohydro, obteniendo beneficios económicos no justificados canalizados a través de terceras personas, entre ellas su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y otros miembros de su círculo familiar. El juez ponente Manuel Cabrera fue explícito durante la lectura de la sentencia: “La actuación de Lenín Moreno Garcés se adecúa a los términos de la acusación formulada por la Fiscalía, delito de cohecho atribuido al servidor público en calidad de autor directo”.

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Según la Fiscalía, Sinohydro habría pagado más de 76 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2018 para adjudicarse la construcción de la planta, que entró en operación en 2016 y ha registrado problemas técnicos desde entonces. De ese total, Moreno y su familia habrían recibido más de un millón de dólares. Los pagos no se realizaron de forma directa sino mediante consultorías ficticias y empresas pantalla, con transferencias desde cuentas en el extranjero hacia paraísos fiscales a través de un “reparto porcentual” vinculado al núcleo familiar y empresarial del exmandatario.

Lenín Moreno durante una visita a zonas afectadas por protestas en Quito, Ecuador. 17 octubre 2019. REUTERS/Henry Romero

El tribunal precisó que “el beneficio indirecto recibido a través de terceras personas no deja de lado la valoración de la actuación funcional del procesado, sino que aportan al correlato financiero que, en su conjunto, establece el carácter de obtención de recursos indebidos”. La audiencia se extendió por más de seis horas mientras los magistrados individualizaban las responsabilidades de cada uno de los 20 acusados, entre quienes figura el exembajador de China Cai Runguo. La condena definitiva no había sido anunciada al cierre de la sesión.

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Los fiscales habían pedido en julio pasado una pena de seis años y seis meses de prisión para Moreno, su esposa y su hija, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos, suspensión de derechos de participación, multa, reparación integral y disculpas públicas.

Lenin Moreno ofrece una rueda de prensa en Cochasqui, Ecuador, el 25 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

Moreno, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021, regresó desde Paraguay —donde residió en los últimos años— para enfrentar el proceso. Antes del inicio de la audiencia calificó el juicio de una supuesta “venganza” orquestada por el expresidente Correa y declaró que asistía para “dar la cara”. Tras conocerse el veredicto, rechazó los cargos y atribuyó la adjudicación del contrato a sus excolaboradores: “El que firmó el contrato es Rafael Correa Delgado (...) No he recibido un solo centavo de Sinohydro”, afirmó ante los medios.

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Correa respondió mediante sus redes sociales tildando a su exvicepresidente de “delincuente” y “sinvergüenza”: “Cuán contundentes serán las pruebas y cómo será de corrupto este canalla que, con toda la amiga mediática y los poderes fácticos a su favor, lo declaran culpable”, escribió.