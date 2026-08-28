Panamá

Estados Unidos y Colombia encabezan la llegada de viajeros a Panamá

Suramérica aportó 491,938 entradas por Tocumen y registró el mayor incremento absoluto entre todas las regiones.

Estados Unidos aportó 284,563 visitantes entre enero y junio de 2026, un 11.7% más que el año anterior. Tomada de la ATP
Estados Unidos aportó 284,563 visitantes entre enero y junio de 2026, un 11.7% más que el año anterior. Tomada de la ATP
Guardar

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de visitantes hacia Panamá, con 284,563 llegadas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen entre enero y junio de 2026. La cifra representó un aumento del 11.7% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 254,857 viajeros.

El informe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) utiliza el domicilio permanente para determinar la procedencia de los viajeros, por lo que los datos no corresponden necesariamente a su nacionalidad. Además, el desglose por países comprende turistas y excursionistas que ingresaron por Tocumen, no las llegadas registradas en todos los puertos del país.

PUBLICIDAD

Colombia ocupó el segundo lugar con 195,211 visitantes durante los primeros seis meses del año, 35,558 más que los 159,653 reportados en igual período de 2025. El mercado colombiano creció 22.3% y aportó el mayor incremento absoluto entre los países suramericanos, consolidando su peso dentro del flujo aéreo hacia Panamá.

Ecuador alcanzó la tercera posición con 68,357 viajeros, tras registrar un crecimiento del 34.1%. Las llegadas desde ese país superaron en 17,388 las contabilizadas un año antes.

Recientemente, el aeropuerto de Río Hato recibió los primeros vuelos chárter procedentes de Ecuador y Colombia, una operación orientada a incrementar la llegada de viajeros a las playas del Pacífico panameño sin necesidad de pasar por Tocumen. Esta nueva conexión abre otra vía para ampliar la captación de visitantes de ambos mercados.

PUBLICIDAD

Colombia se mantuvo como el segundo mercado de procedencia, con 195,211 llegadas a través de Tocumen. Archivo
Colombia se mantuvo como el segundo mercado de procedencia, con 195,211 llegadas a través de Tocumen. Archivo

Argentina se situó en el cuarto lugar general, con 55,984 visitantes y una expansión interanual del 33.6%. México le siguió con 51,139 llegadas, lo que representó un crecimiento del 40.9%, mientras Brasil alcanzó 50,867 viajeros después de aumentar 32.2% frente al primer semestre de 2025.

Costa Rica fue el principal emisor de América Central, con 44,911 visitantes y un incremento del 18.8%. España encabezó los mercados europeos con 41,289 llegadas, mientras Perú y Canadá registraron cifras muy cercanas: 40,332 y 40,214 viajeros, respectivamente, durante el período analizado.

El mercado canadiense destacó por su velocidad de crecimiento. Sus llegadas aumentaron 41.6% frente a las 28,401 registradas en 2025, mientras Perú creció 35.9%. Venezuela completó el siguiente grupo de importancia con 35,775 visitantes, equivalente a un avance del 17.2% en comparación con el año anterior.

Por regiones, América del Sur fue la principal fuente de viajeros que ingresaron por Tocumen, al concentrar el 38% del total. Sus llegadas aumentaron 28.4%, desde 383,050 hasta 491,938, lo que significó 108,888 visitantes adicionales en apenas un año y el mayor aporte absoluto entre las zonas analizadas.

El flujo total por todos los puertos de entrada alcanzó 1,7 personas durante el primer semestre. Cortesía ATP
El flujo total por todos los puertos de entrada alcanzó 1,7 personas durante el primer semestre. Cortesía ATP

América del Norte representó el 29% de las entradas, con 375,917 viajeros procedentes de Estados Unidos, México y Canadá. La región creció 17.6% y sumó 56,356 llegadas adicionales. Aunque Estados Unidos dominó por volumen, México y Canadá mostraron incrementos porcentuales considerablemente superiores durante el semestre.

Europa aportó 179,741 visitantes, equivalentes al 13.9% de quienes ingresaron por la principal terminal aérea panameña. Además de España, sobresalieron Francia con 21,927 llegadas, Alemania con 21,654 e Italia con 20,530. La región registró un crecimiento conjunto del 18.9% frente a 2025.

Dentro del mercado europeo, Alemania avanzó 34.5%, seguida por Portugal con 28.5%, Austria con 26.7% y Países Bajos con 25.8%. Reino Unido aportó 14,682 viajeros y Francia creció 15.1%, lo que muestra una expansión distribuida entre los principales emisores, aunque ninguno se aproximó individualmente al volumen estadounidense.

América Central representó el 10% de las entradas por Tocumen y reunió 129,938 visitantes, un 10.6% más que en 2025. Después de Costa Rica se ubicaron Guatemala con 29,829, Honduras con 18,928, El Salvador con 18,917 y Nicaragua con 15,812. El mercado salvadoreño fue el único que retrocedió, con una caída del 2.7%.

Costa Rica fue el principal país emisor de América Central, con 44,911 viajeros. EFE/Marcelino Rosario/Archivo
Costa Rica fue el principal país emisor de América Central, con 44,911 viajeros. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

Las Antillas concentraron el 4.4% de las llegadas, mientras Asia aportó 4.2%. Oceanía y África representaron apenas 0.3% cada una. Aunque Oceanía registró un crecimiento relativo del 23.7%, su volumen fue de solo 3,690 viajeros, por lo que su incidencia dentro del resultado general continuó siendo reducida.

En total, Tocumen recibió 1,295,000 visitantes durante el primer semestre, 20% más que un año antes. En todos los puertos de entrada se contabilizaron 1,755,998 viajeros, incluyendo 1,349,397 turistas, 243,075 cruceristas y 163,526 excursionistas. Sin embargo, Estados Unidos y Colombia continuaron marcando el ritmo de los mercados emisores.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeTurismoViajerosVacacionesEstados UnidosColombia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Feria Internacional del Libro de Panamá: una vía para el encuentro cultural y el intercambio de ideas

Asistentes descubren cómo el Canal ha inspirado innumerables relatos y se ha consolidado como símbolo de la identidad nacional

La Feria Internacional del Libro de Panamá: una vía para el encuentro cultural y el intercambio de ideas

En Panamá intensifican vigilancia sanitaria dentro de los recintos carcelarios

Dispositivo se refuerza con áreas de aislamiento, como la implementada en el Complejo Penitenciario La Joya, destinada a contener posibles brotes de tuberculosis

En Panamá intensifican vigilancia sanitaria dentro de los recintos carcelarios

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

La vacuna hexavalente supera el 80% y la inmunización contra el neumococo un 90%

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

Panamá logra traer de vuelta a 17 ciudadanos desde Rusia y Ucrania

Los testimonios describen promesas salariales, retención de pasaportes y presión para combatir, mientras la Fiscalía investiga a tres sospechosos por posibles delitos de trata de personas con fines laborales.

Panamá logra traer de vuelta a 17 ciudadanos desde Rusia y Ucrania

Panamá marcha hacia la verificación electrónica de las pólizas de seguro

Apoyada en el uso de la tecnología y el análisis de datos, según revelaron las autoridades de Tránsito

Panamá marcha hacia la verificación electrónica de las pólizas de seguro

TECNO

Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

OpenAI prepara una IA capaz de trabajar durante horas o días sin supervisión humana

Prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 ya disponible en Nintendo Switch 2 gratis

Anthropic sigue los pasos de OpenAI y busca crear su propio chip de IA para depender menos de Nvidia

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll: la plataforma de anime retirará su aplicación

ENTRETENIMIENTO

De “apretabotones” a experto en artes marciales: cómo fue la preparación de Andrew Koji para Street Fighter

De “apretabotones” a experto en artes marciales: cómo fue la preparación de Andrew Koji para Street Fighter

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

“Hollywood miente”: Kaya Scodelario admitió que al principio desconfió de las promesas del equipo de Los caballeros

‘Toy Story 5′ ya tiene fecha de estreno en streaming tras arrasar en los cines

Miss USA coronó a una madre y esposa por primera vez en 75 años de historia: “Estoy hoy en este escenario asumiendo con orgullo todo lo que soy”

MUNDO

El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

El secretario general de la ONU pidió a Estados Unidos e Irán que retomen las negociaciones para poner fin a la guerra

El derrumbe de un glaciar en el Himalaya ya dejó 584 muertos: se duplicaron los desaparecidos en Nepal

Cuatro jóvenes se declararon culpables por el incendio de ambulancias de una organización judía en Londres

El ejército israelí abatió a tres terroristas de Hamas en un ataque aéreo en Cisjordania