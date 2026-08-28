Estados Unidos y Colombia encabezan la llegada de viajeros a Panamá

Estados Unidos aportó 284,563 visitantes entre enero y junio de 2026, un 11.7% más que el año anterior. Tomada de la ATP

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Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de visitantes hacia Panamá, con 284,563 llegadas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen entre enero y junio de 2026. La cifra representó un aumento del 11.7% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 254,857 viajeros.

El informe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) utiliza el domicilio permanente para determinar la procedencia de los viajeros, por lo que los datos no corresponden necesariamente a su nacionalidad. Además, el desglose por países comprende turistas y excursionistas que ingresaron por Tocumen, no las llegadas registradas en todos los puertos del país.

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Colombia ocupó el segundo lugar con 195,211 visitantes durante los primeros seis meses del año, 35,558 más que los 159,653 reportados en igual período de 2025. El mercado colombiano creció 22.3% y aportó el mayor incremento absoluto entre los países suramericanos, consolidando su peso dentro del flujo aéreo hacia Panamá.

Ecuador alcanzó la tercera posición con 68,357 viajeros, tras registrar un crecimiento del 34.1%. Las llegadas desde ese país superaron en 17,388 las contabilizadas un año antes.

Recientemente, el aeropuerto de Río Hato recibió los primeros vuelos chárter procedentes de Ecuador y Colombia, una operación orientada a incrementar la llegada de viajeros a las playas del Pacífico panameño sin necesidad de pasar por Tocumen. Esta nueva conexión abre otra vía para ampliar la captación de visitantes de ambos mercados.

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Colombia se mantuvo como el segundo mercado de procedencia, con 195,211 llegadas a través de Tocumen. Archivo

Argentina se situó en el cuarto lugar general, con 55,984 visitantes y una expansión interanual del 33.6%. México le siguió con 51,139 llegadas, lo que representó un crecimiento del 40.9%, mientras Brasil alcanzó 50,867 viajeros después de aumentar 32.2% frente al primer semestre de 2025.

Costa Rica fue el principal emisor de América Central, con 44,911 visitantes y un incremento del 18.8%. España encabezó los mercados europeos con 41,289 llegadas, mientras Perú y Canadá registraron cifras muy cercanas: 40,332 y 40,214 viajeros, respectivamente, durante el período analizado.

El mercado canadiense destacó por su velocidad de crecimiento. Sus llegadas aumentaron 41.6% frente a las 28,401 registradas en 2025, mientras Perú creció 35.9%. Venezuela completó el siguiente grupo de importancia con 35,775 visitantes, equivalente a un avance del 17.2% en comparación con el año anterior.

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Por regiones, América del Sur fue la principal fuente de viajeros que ingresaron por Tocumen, al concentrar el 38% del total. Sus llegadas aumentaron 28.4%, desde 383,050 hasta 491,938, lo que significó 108,888 visitantes adicionales en apenas un año y el mayor aporte absoluto entre las zonas analizadas.

El flujo total por todos los puertos de entrada alcanzó 1,7 personas durante el primer semestre. Cortesía ATP

América del Norte representó el 29% de las entradas, con 375,917 viajeros procedentes de Estados Unidos, México y Canadá. La región creció 17.6% y sumó 56,356 llegadas adicionales. Aunque Estados Unidos dominó por volumen, México y Canadá mostraron incrementos porcentuales considerablemente superiores durante el semestre.

Europa aportó 179,741 visitantes, equivalentes al 13.9% de quienes ingresaron por la principal terminal aérea panameña. Además de España, sobresalieron Francia con 21,927 llegadas, Alemania con 21,654 e Italia con 20,530. La región registró un crecimiento conjunto del 18.9% frente a 2025.

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Dentro del mercado europeo, Alemania avanzó 34.5%, seguida por Portugal con 28.5%, Austria con 26.7% y Países Bajos con 25.8%. Reino Unido aportó 14,682 viajeros y Francia creció 15.1%, lo que muestra una expansión distribuida entre los principales emisores, aunque ninguno se aproximó individualmente al volumen estadounidense.

América Central representó el 10% de las entradas por Tocumen y reunió 129,938 visitantes, un 10.6% más que en 2025. Después de Costa Rica se ubicaron Guatemala con 29,829, Honduras con 18,928, El Salvador con 18,917 y Nicaragua con 15,812. El mercado salvadoreño fue el único que retrocedió, con una caída del 2.7%.

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Costa Rica fue el principal país emisor de América Central, con 44,911 viajeros. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

Las Antillas concentraron el 4.4% de las llegadas, mientras Asia aportó 4.2%. Oceanía y África representaron apenas 0.3% cada una. Aunque Oceanía registró un crecimiento relativo del 23.7%, su volumen fue de solo 3,690 viajeros, por lo que su incidencia dentro del resultado general continuó siendo reducida.

En total, Tocumen recibió 1,295,000 visitantes durante el primer semestre, 20% más que un año antes. En todos los puertos de entrada se contabilizaron 1,755,998 viajeros, incluyendo 1,349,397 turistas, 243,075 cruceristas y 163,526 excursionistas. Sin embargo, Estados Unidos y Colombia continuaron marcando el ritmo de los mercados emisores.