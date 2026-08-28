Transmitirán concierto homenaje a Juan Gabriel con varios artistas: dónde y cuándo

Juan Gabriel murió en el 2016 ((YouTube: Juan Gabriel))

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Este viernes 28 de agosto se cumplen 10 años de la muerte de Juan Gabriel, y la conmemoración incluye una jornada de 24 horas continuas de contenidos en línea, conciertos gratuitos en Plaza Garibaldi, una misa en Ciudad Juárez y eventos en varias ciudades de Estados Unidos. El Divo de Juárez murió el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, dos días después de su último concierto.

El canal oficial de Juan Gabriel en YouTube arrancó la transmisión en vivo a las 00:00 horas y la mantendrá activa durante todo el día. A lo largo de esas 24 horas se difunden contenidos relacionados con los homenajes que se realizan de manera simultánea en distintos puntos del país y del extranjero.

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Concierto gratuito en Plaza Garibaldi desde las 16:00 horas

Juan Gabriel (Cortesía: Netflix)

Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, concentra la mayor parte de las actividades de la jornada. Desde las 07:00 horas, el músico Jaime Varela encabezó un primer homenaje en el lugar, donde seguidores comenzaron a congregarse desde temprano con fotografías y recuerdos del cantante.

Por la tarde, a las 16:00 horas, arranca el concierto gratuito organizado por la alcaldía Cuauhtémoc. El cartel incluye a Eder Gael, Unión de Norteños y Hilda Betanzos. La programación se extiende hasta las 20:00 horas.

El Gobierno de la Ciudad de México también preparó un concierto homenaje en el Zócalo capitalino, donde distintos artistas interpretan canciones del catálogo de Juan Gabriel a lo largo del día.

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La Lotería Nacional sorteará 17 millones de pesos con imagen de Juan Gabriel

(Zurisaddai González/Infobae)

La Lotería Nacional se sumó a la conmemoración con una emisión especial. Para el décimo aniversario se elaboraron 10 diseños distintos y 2,400,000 cachitos con imágenes del cantante. El Sorteo Superior 2896 se realiza a las 20:00 horas con un Premio Mayor de 17 millones de pesos.

A la misma hora, el Mariachi del Divo “Alma de Juárez” ofrece la serenata “Amor Eterno” en Ciudad Juárez, frente a la casa museo donde reposan las cenizas del artista.

Ciudad Juárez: misa, llaves de la ciudad y serenata nocturna

que más de 600 mil almas lo han visitado. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

En Ciudad Juárez, ciudad estrechamente ligada a la trayectoria del cantante, las actividades comenzaron al mediodía con una misa en el Santuario de San Lorenzo. A las 19:00 horas, el exterior del Museo Juan Gabriel recibe el evento “Triunfaré, legado SEMJASE”, con el Mariachi del Divo como apertura.

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Durante la noche se entregará de manera póstuma las Llaves de la Ciudad a Juan Gabriel. El reconocimiento lo recibe su hijo, Jean Aguilera.

Las actividades en Juárez continúan el sábado 29 de agosto con el festival Juárez Juangabrielísimo 2026 en la Plaza de la Mexicanidad, a partir de las 17:00 horas, con Luis Antonio López “El Mimoso” y artistas invitados.

Homenajes en Chicago, Los Ángeles y El Paso

Los homenajes también se extienden a Estados Unidos. En Chicago, este viernes se proyecta en Millennium Park el documental remasterizado Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes. En Los Ángeles, el sábado 29 se realiza el evento gratuito “Inolvidable: Celebrando el Legado de Juan Gabriel” en la Plaza de Cultura y Artes. En El Paso, Texas, el concierto al aire libre “El Legado de Juan Gabriel”, encabezado por Arturo Guerrero, se lleva a cabo este mismo viernes.

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Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, Michoacán, y construyó un catálogo de más de 1,800 canciones. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de discos. Su último concierto, dos días antes de morir, reunió a 17,500 espectadores en The Forum de Inglewood, como parte de su gira MeXXIco es Todo.