EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha convertido sus transmisiones en vivo en redes sociales en una nueva fuente de ingresos.
Natanael Cano, uno de los pioneros de los corridos tumbados, presentó la noche del jueves su decimotercer álbum de estudio en Ciudad de México.
El periodista Osvaldo Muller denunció un presunto intento de allanamiento en su domicilio por parte de un hombre que se identificó como notificador del Poder Judicial del Estado de México y dos civiles, quienes, de acuerdo con su relato, habrían intentado ingresar a la privada donde vive bajo el argumento de que pretendían entregarle una notificación.
Morena definió este 26 de agosto a Imelda Castro como su virtual candidata a la gubernatura de Sinaloa en 2027, en medio de la crisis política que dejó el fallido regreso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El abogado Epigmenio Mendieta anunció este jueves que la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna no recurrirá a la apelación ordinaria tras su vinculación a proceso, y acudirá directamente al amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación para combatir tanto la resolución como la prisión preventiva oficiosa que le fue ratificada.
La joven Evelyn Aguilar, de 20 años y estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), fue localizada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida en el Estado de México, informó el gobierno de Tlaxcala.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa descartó este miércoles destituir al vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, uno de los diez funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Custodios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 27 de agosto a un hombre de 53 años que ocultó marihuana dentro de las plantillas de sus tenis para introducirla al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.