EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto

Detienen a hombre que intentó ingresar marihuana en las plantillas de sus tenis al Reclusorio Oriente de la CDMX El hombre de 53 años y con antecedentes por homicidio calificado fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser descubierto

El sujeto fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que se determine su situación legal. Crédito: SSC

Custodios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 27 de agosto a un hombre de 53 años que ocultó marihuana dentro de las plantillas de sus tenis para introducirla al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.