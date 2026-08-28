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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto

Sigue lo más importante de estos temas en tiempo real en Infobae México

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Cinta amarilla con la inscripción ESCENA DEL CRIMEN - PROHIBIDO PASAR en primer plano frente a viviendas y patrullas con luces encendidas.
Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:10 hsHoy

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

La esposa de “El Chapo” cuenta con alrededor de 1.4 millones de seguidores; además, habilitó una suscripción de 52 dólares mensuales

Emma Coronel Aispuro realiza transmisiones en vivo en la plataforma TikTok donde ofrece suscripciones pagadas a sus seguidores. (Especial Infobae México)
Emma Coronel Aispuro realiza transmisiones en vivo en la plataforma TikTok donde ofrece suscripciones pagadas a sus seguidores. (Especial Infobae México)

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha convertido sus transmisiones en vivo en redes sociales en una nueva fuente de ingresos.

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13:10 hsHoy

Natanael Cano desafía la presión del gobierno y advierte que cantará corridos tumbados “hasta que lo maten”

El cantautor sonorense presentó en la CDMX su decimotercer disco de estudio, integrado por 15 canciones sobre el amor, el crimen organizado y uno que otro cover

El cantante Natanael Cano interpreta un tema junto a un invitado sobre una escenografía iluminada por un foco durante su concierto en el Estadio GNP Seguros. (X)
El cantante Natanael Cano interpreta un tema junto a un invitado sobre una escenografía iluminada por un foco durante su concierto en el Estadio GNP Seguros. (X)

Natanael Cano, uno de los pioneros de los corridos tumbados, presentó la noche del jueves su decimotercer álbum de estudio en Ciudad de México.

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13:09 hsHoy

Periodista del Edomex denuncia intento de allanamiento en su casa por presuntos agentes judiciales y policías: “tengo tanto miedo”

El periodista Osvaldo Muller exige una explicación al presidente del Poder Judicial, Héctor Macedo García

El periodista del Edomex, Osvaldo Muller emite una denuncia pública realizada por un intento de allanar su domicilio por parte de un supuesto notificador judicial y civiles que se identificaron como presuntos policías (Video: Osvaldo Muller Periodista)

El periodista Osvaldo Muller denunció un presunto intento de allanamiento en su domicilio por parte de un hombre que se identificó como notificador del Poder Judicial del Estado de México y dos civiles, quienes, de acuerdo con su relato, habrían intentado ingresar a la privada donde vive bajo el argumento de que pretendían entregarle una notificación.

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13:09 hsHoy

Anabel Hernández acusa a Imelda Castro, “corcholata” de Morena en Sinaloa, de conocer los vínculos entre Rocha Moya y “El Mayo” Zambada

Morena ha destapado a Imelda Castro como su “corcholata” para el proceso electoral en Sinaloa

Imelda Castro llegó este 26 de agosto a la coordinación estatal de Morena en Sinaloa presentada por el partido como la figura que marcará distancia del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. (CUARTOSCURO/X: @imeldacastromx)
Imelda Castro llegó este 26 de agosto a la coordinación estatal de Morena en Sinaloa presentada por el partido como la figura que marcará distancia del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. (CUARTOSCURO/X: @imeldacastromx)

Morena definió este 26 de agosto a Imelda Castro como su virtual candidata a la gubernatura de Sinaloa en 2027, en medio de la crisis política que dejó el fallido regreso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

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13:08 hsHoy

Defensa de Farías Laguna brinca la apelación y alista amparo contra vinculación a proceso por huachicol fiscal

El abogado Epigmenio Mendieta reveló que la FGR no pudo localizar al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitado como medio de prueba

El abogado Epigmenio Mendieta anunció que irá al amparo indirecto tras la vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal, sin pasar por la apelación.
El abogado Epigmenio Mendieta anunció que irá al amparo indirecto tras la vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal, sin pasar por la apelación.

El abogado Epigmenio Mendieta anunció este jueves que la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna no recurrirá a la apelación ordinaria tras su vinculación a proceso, y acudirá directamente al amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación para combatir tanto la resolución como la prisión preventiva oficiosa que le fue ratificada.

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13:08 hsHoy

Evelyn, estudiante de la UATx, fue hallada sin vida: Fiscalía del Edomex lleva la investigación

La joven de 20 años, originaria de Texcoco, fue reportada como desaparecida desde el 21 de julio

Evelyn Aguilar Méndez alumna desaparecida, fue encontrada sin vida (especial)
Evelyn Aguilar Méndez alumna desaparecida, fue encontrada sin vida (especial)

La joven Evelyn Aguilar, de 20 años y estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), fue localizada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida en el Estado de México, informó el gobierno de Tlaxcala.

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13:07 hsHoy

Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa señalado por EEUU en la red de Los Chapitos, no será destituido: su licencia vence en noviembre

La Fiscalía de Sinaloa aseguró que no tiene información sobre el cierre de la indagatoria de la FGR contra Dámaso Castro Zaavedra

Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa, es uno de los diez funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. (CUARTOSCURO/Gobierno de Sinaloa)
Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa, es uno de los diez funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. (CUARTOSCURO/Gobierno de Sinaloa)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa descartó este miércoles destituir al vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, uno de los diez funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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13:07 hsHoy

Detienen a hombre que intentó ingresar marihuana en las plantillas de sus tenis al Reclusorio Oriente de la CDMX

El hombre de 53 años y con antecedentes por homicidio calificado fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser descubierto

El sujeto fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que se determine su situación legal. Crédito: SSC
El sujeto fue trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que se determine su situación legal. Crédito: SSC

Custodios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 27 de agosto a un hombre de 53 años que ocultó marihuana dentro de las plantillas de sus tenis para introducirla al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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