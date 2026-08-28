Morder a un agente de ICE le costará la cárcel y la expulsión a una joven nicaragüense en Estados Unidos

Una joven opone resistencia ante dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un procedimiento de detención en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un instante de desesperación en una calle de Fort Collins, Colorado, cambió para siempre el destino de Silvia Paola Sánchez-Hurtado. El pasado 11 de marzo, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron colocarle las esposas en cumplimiento de una orden de arresto por infracciones migratorias, la joven nicaragüense de 23 años reaccionó instintivamente: se resistió y mordió en el cuello a uno de los oficiales.

Meses después de aquel violento episodio, la calma tensa del tribunal federal reemplazó el caos de la detención. Ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Gordon P. Gallagher, Silvia Paola admitió su responsabilidad y se declaró culpable formalmente del delito de agresión a un funcionario federal.

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El caso, investigado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y procesado por la fiscal adjunta Elizabeth Tonkin, ha dejado a la joven al borde de una condena penal y con un pie fuera del país que un día buscó como refugio.

Silvia Paola Sánchez-Hurtado, de 23 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Colorado tras morder a un agente de ICE en el cuello durante un arresto (Cortesía: https://www.justice.gov/).

La firma del acuerdo de culpabilidad evitó un juicio prolongado, pero no canceló las consecuencias de sus actos. En el sistema judicial estadounidense, la agresión a un oficial federal en el desempeño de sus funciones constituye un delito grave.

La verdadera encrucijada: ¿Podría retornar a Nicaragua?

Mientras espera la audiencia de sentencia fijada para finales de este año, surge una interrogante inevitable sobre su futuro legal y personal: ¿qué ocurrirá con Silvia Paola tras declararse culpable? ¿Existe la posibilidad real de que sea deportada a Nicaragua?

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La respuesta corta es sí: la probabilidad de que Silvia sea deportada a Nicaragua al finalizar su condena es extremadamente alta. En la legislación de migración estadounidense, la combinación de una falta migratoria previa con una condena por un delito con violencia coloca a cualquier ciudadano extranjero en una posición prácticamente indefendible.

Existen varios factores clave que definen su situación migratoria:

Inadmisibilidad y deportabilidad: Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una condena por un delito grave o de “turpitud moral” —categoría en la que suele clasificarse la agresión a la autoridad— convierte a la persona en automáticamente deportable.

Perdida de alivios migratorios: Al haber sido hallada culpable de un delito grave federal, Silvia Paola pierde el derecho a solicitar la mayoría de las formas de protección discrecional, como el asilo político, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la cancelación de la remoción.

Orden final de remoción: Una vez que cumpla la pena de cárcel que le imponga el juez Gallagher, pasará inmediatamente a la custodia de ICE. Desde allí, las autoridades migratorias tramitarán su repatriación hacia Managua.

Una joven migrante permanece de pie en una sala de tribunal junto a dos oficiales de policía que revisan documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del regreso en un contexto complejo

Para miles de jóvenes migrantes que salen de Nicaragua buscando mejores oportunidades en el norte, la deportación representa el fin dramático de un proyecto de vida. Volver a su país de origen tras haber cumplido condena en Estados Unidos implica enfrentarse a un doble estigma: el de ser deportada y el de cargar con un antecedente penal internacional.

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El caso de Silvia Paola refleja la trágica espiral en la que caen muchos indocumentados al momento de un arresto. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo por faltas migratorias se transformó, en cuestión de segundos, en un delito penal grave debido a la resistencia física.

A finales de este año, cuando el juez dictamine cuántos meses o años deberá pasar tras las rejas, Hurtado sabrá con certeza cuánto durará su encarcelamiento en suelo estadounidense. Pero la sentencia definitiva ya parece escrita en el ámbito migratorio: el final del camino penitenciario no conducirá a la libertad en Colorado, sino a un vuelo de regreso a la tierra que dejó atrás.

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