Checo Pérez, fiel al América: así nació su amor por las Águilas

El piloto de F1 siempre ha demostrado su fanatismo por los azulcremas. (Club América)

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Durante esta semana el mexicano Sergio Checo Pérez no verá actividad en la Fórmula Uno. El piloto de la escudería Cadillac volvió a nuestro país, específicamente en su natal, Guadalajara, Jalisco para una cita de patrocinio en la que Infobae México estuvo presente.

Checo retomó su largo viaje hasta llegar al punto de ser una leyenda del automovilismo mexicano, luego de una extraordinaria carrera dentro del Gran Circo abordo de los bólidos con la firma de Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing y Cadillac.

Aparte de platicar sobre su carrera en el deporte motor, se hizo hincapié a su fanatismo por el Club de Futbol América, equipo con más títulos de la Liga Mx y que ganó el corazón de Sergio Pérez antes que los planteles de la Perla Tapatía, hablamos de Chivas y Atlas de Guadalajara.

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El corredor azteca reveló que su afición por el América se originó al tener que irse por el equipo más ganador, y las Águilas suman la mayor cantidad de títulos de la Liga Mx, 16, por lo que no fue difícil la decisión de ser azulcrema de hueso colorado.

“Soy de Guadalajara, entonces no tenemos muy buenos equipos acá”, declaró el piloto de Fórmula Uno. “Me tuve que ir por Atlas FC, pero tuve que buscar al mejor de México y bueno encontré al Club América”, señaló Sergio Checo Pérez.

América y Checo Pérez, un vínculo fuera del automovilismo

Las Águilas celebraron el regreso del mexicano a la Fórmula Uno. (X / @ClubAmerica

En distintas ocasiones Sergio Checo Pérez ha salido al ojo público con los colores del Club de Futbol América, ya sea por una fecha especial o para mencionar su pasión por el equipo mexicano de Primera División.

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Además, al piloto de Guadalajara se le ha visto convivir con algunas figuras del conjunto Azulcrema, el momento más viral cuando estuvo en el palco del estadio BBVA junto al presidente, Emilio Azcárraga Jean, en la Gran Final del Torneo Apertura 2024.

Pérez fue testigo del tricampeonato del Club América en la casa del Club de Futbol Monterrey Rayados y al estar en el vestidor del club se le vio celebrando la corona de campeón como un verdadero seguidor de los emplumados.

El piloto mexicano pensó en ser futbolista además de correr autos. (X/ @LigaBBVAMX)

Además, en mayo de ese año, durante el Gran Premio de Miami, Sergio Checo Pérez se reunió con los jugadores del América: Igor Lichnovsky y Salvador Reyes, quienes le regalaron una playera del equipo, gesto que quedó registrado en video y causó revuelo en las redes sociales.

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Otro momento marcado en la historia del club y del piloto fue en el 2023 cuando asistió con su familia a la cancha del estadio Azteca para presenciar la final del Apertura 2023 entre el Club América y los Tigres de la UANL; las Águilas ganaron el título también.

Checo Pérez quiso ser futbolista

Sergio "Checo" Pérez impacta el balón durante un partido de exhibición previo al Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula Uno. Plaza Carso, Ciudad de México, México. 23 de octubre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El futbol también es parte de Sergio Pérez y en diversas entrevistas, incluyendo la de este viernes 28 de agosto, reconoció que si su carrera en el automovilismo no se hubiera llevado a cabo, su segunda opción sería el balompié.

Sin embargo hay ciertos aspectos que frenaron esa posibilidad, por lo que Checo apostó por encontrar un buen patrocinador para dar el salto a Europa, enseñar de lo que está hecho y su aventura por el deporte motor siga activa hasta el día de hoy, en Fórmula Uno con la escudería Cadillac.

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Aunque tampoco enmascara su pasión por el futbol y los casos más reciente ocurrieron durante el Mundial 2026, al caminar con la playera de la Selección Mexicana y defender a su patria rumbo al duelo contra Inglaterra en 8vos de Final, enviando un fuerte mensaje a la afición de los Tres Leones en Silverstone.

“Solo quiero agradecer a todos aquí. Asegúrense de hacer todo hoy y mañana, porque mañana en la noche va a ser un momento muy duro para muchos de ustedes. Va a ser difícil y lo intentaremos; la copa no va a volver a casa este año“. sentenció aquella ocasión.

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Checo Pérez camina en el paddock con la camiseta de la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo esperó el triunfo del Tricolor para soñar en asistir a un partido del Mundial 2026, sin embargo la derrota en el estadio Ciudad de México le negó la posibilidad de viajar a Norteamérica y ser uno más de los asistentes que apoyaron a la selección desde el graderío.