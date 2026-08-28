Helicóptero donde se trasladaba el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, sufre incidente y aplican maniobra de emergencia

El incidente ocurrió este 28 de agosto. Crédito: Especial

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Este 28 de agosto de 2026, el helicóptero donde se trasladaba el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, sufrió un incidente cuando se dirigía al municipio de Pantepec, debido a la poca visibilidad el piloto tuvo que aplicar una maniobra de emergencia.

Pilotos tenían poca visibilidad, evitaron un percance mayor durante traslado del gobernador de Chiapas

El momento de tensión fue comunicado por el mandatario estatal a través de sus redes sociales, donde confirmó el traslado accidentado que tuvo durante su traslado para dar cumplimiento con un evento de su agenda del día:

“El día de hoy, en mi acostumbrada agenda de trabajo, acudí al municipio de Pantepec acompañado del Gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, para cumplir con nuestra responsabilidad de llegar a los rincones más apartados de Chiapas llevando aulas, agua potable, caminos y demás infraestructura”.

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Eduardo Ramírez confirmó que el incidente ocurrió debido a un cruce de aves y la poca visibilidad en la zona. Crédito: Especial

Eduardo Ramírez precisó que el incidente se generó tras el “cruce de aves y la poca visibilidad”, por lo que los pilotos se vieron obligados a cambiar de dirección, en su mensaje, reconoció las acciones que llevaron a salvaguardar la vida de quienes se encontraban al interior de la aeronave.

“Un cruce de aves y la poca visibilidad nos obligó a cambiar de dirección. Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor”, detalló el gobernador de Chiapas.

El mensaje del mandatario chiapaneco estuvo acompañado de una reflexión tras el descenso de emergencia, además de fotografías que dieron cuenta del momento que vivió junto a parte de su gabinete:

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El gobernador reconoció la labor de los pilotos para evitar un accidente. Crédito: Especial

“Nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo; se consume el mayor bien inmaterial que es el tiempo que pasamos en esta vida. Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo”.