América Latina

El gobierno de Chile celebró la histórica creación de 140 mil empresas en el primer semestre del año

Se trata de la cifra más alta desde 2013. El biministro, Daniel Mas, aseguró que “las ganas de emprender y formalizarse siguen al alza”

Mujer de cabello oscuro y camiseta clara, inclinada sobre una mesa de madera, sujeta un teléfono celular negro para fotografiar veintiún jabones cuadrados y redondos de diversos colores y texturas.
Una emprendedora chilena toma fotografías a sus jabones artesanales.
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El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo publicó este jueves su último Informe de Constitución de Empresas y Sociedades, el que arrojó entre enero y julio de este año un total de 140.412 nuevas empresas formalizadas, la mejor cifra desde que comenzó a realizarse este registro, en 2013.

Dicho número representa un alza de 15.618 constituciones respecto al mismo período de 2025, asunto que da cuenta de un mayor dinamismo en la creación de nuevos emprendimientos formalizados.

“La creación de empresas en nuestro país sigue mostrando una tremenda resiliencia y dinamismo. Entre enero y julio de este año hemos alcanzado un hito histórico con 140.412 nuevas constituciones, el nivel acumulado más alto de toda nuestra serie estadística para este período y que supera en más de 15 mil empresas lo registrado en 2025. Esto demuestra que las ganas de emprender y formalizarse siguen al alza”, celebró el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

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“Nos alegra profundamente ver este crecimiento”, agregó la autoridad, quien sostuvo que dicho crecimiento “es inclusivo y descentralizado: hay actividad en todas las regiones del territorio, con sectores clave como el comercio y los servicios liderando los nuevos giros, y con una participación cada vez más fuerte de las mujeres”.

El ministro de Minería y Economía de Chile, Daniel Mas, valoró el crecimiento inclusivo y descentralizado, pues "hay actividad en todas las regiones del territorio".
El ministro de Minería y Economía de Chile, Daniel Mas, valoró el crecimiento inclusivo y descentralizado, pues "hay actividad en todas las regiones del territorio".

Región Metropolitana lidera el alza

Aunque el reporte observa actividad en todas las regiones del país, se destaca la Región Metropolitana, que concentra la mayor parte de las constituciones durante el mes de julio, con 8.408 registros, equivalentes al 45,7% del total nacional.

Tras ella vienen la región de Valparaíso con 1.746 constituciones, lo que representa un 9,5%, y la del Biobío, con 1.409, correspondiente a un 7,7%.

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El dossier también reveló que la Sociedad por Acciones (SPA) continúa predominando como principal preferencia de figura societaria con 14.938 registros, concentrando el 81,2% de las constituciones realizadas.

Le sigue la llamada Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), con 2.206 constituciones (12,0%) y la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con 1.246 (6,8%). En comparación con julio 2025, las SPA mostraron un crecimiento de 1,9% mientras que las EIRL y las SRL registraron disminuciones de 24,5% y 20,4%, respectivamente.

Por otra parte, los giros declarados por las empresas constituidas se focalizaron principalmente en actividades de comercio, asesorías, comercio internacional, arriendo, administración y transporte.

Finalmente, el informe arrojó que la participación femenina entre los socios alcanzó 38,4%, mientras que los socios extranjeros representaron 11,0% del total.

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