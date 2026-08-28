Washington financió una hoja de ruta de ciberseguridad para la navegación aérea en cinco países de Centroamérica

Un operador supervisa el espacio aéreo de Centroamérica y sistemas de seguridad en una sala de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Washington financió por primera vez una hoja de ruta de ciberseguridad para los sistemas de navegación aérea de cinco países centroamericanos, en un momento en que los ataques informáticos contra infraestructura aeronáutica se multiplicaron un 600% en el último año a escala global, destacó una nota de la agencia EFE.

La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA, por sus siglas en inglés) adjudicó fondos de asistencia técnica a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), el organismo que gestiona el espacio aéreo de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El anuncio se realizó el 27 de agosto desde la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Qué implica el acuerdo y quién lo ejecuta

De acuerdo a EFE, la empresa estadounidense Cibernetika, LLC, seleccionada por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, Cocesna para ejecutar el proyecto, elaborará una hoja de ruta que abarca tres frentes: la ciberseguridad, los sistemas de tecnología de la información y la tecnología operativa de la corporación.

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El plan contempla reforzar la seguridad de las redes, actualizar los protocolos de cifrado y autenticación, y diseñar un programa de capacitación del personal.

También incluye estrategias para enfrentar los riesgos asociados al despliegue de inteligencia artificial en sistemas de control de tráfico aéreo.

“La seguridad y protección de los viajes aéreos entre los Estados Unidos y Centroamérica dependen de sistemas de aviación resilientes y protegidos frente a las amenazas cibernéticas en toda la región”, afirmó Thomas Hardy, subdirector de la USTDA.

Hardy también subrayó el componente comercial de la iniciativa: la hoja de ruta abrirá mercado para que empresas estadounidenses exporten “soluciones confiables de ciberseguridad y tecnología” a la región, desde herramientas de desarrollo seguro de software hasta equipos de seguridad de redes.

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Operadores en una torre de control supervisan el despegue de un avión comercial mediante monitores de radar y sistemas de seguridad digital al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto global que explica la urgencia

La amenaza que motivó el acuerdo no fue teórica. Un informe de Thales, grupo tecnológico francés, publicado antes del Salón Aeronáutico de París de 2025 documentó 27 ataques mayores contra el sector aeronáutico entre enero de 2024 y abril de 2025, perpetrados por 22 grupos distintos de ransomware.

El caso más grave del período fue el ataque de septiembre de 2025 contra la plataforma vMUSE de Collins Aerospace, que paralizó los sistemas de facturación y embarque en los aeropuertos de Heathrow, Bruselas y Berlín, y obligó a operar de forma manual durante horas.

En enero de 2026, el grupo Qilin comprometió los sistemas del Tulsa Airports Improvement Trust, en Estados Unidos.

El mercado global de ciberseguridad aeronáutica alcanzó los USD 5,320 millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual proyectada del 8,7% hasta 2029, según el mismo informe de Thales.

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Un avión comercial atraviesa un escudo digital sobre un mapa de circuitos integrados que representa la red de aviación y ciberseguridad en América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión regional y el papel de Cocesna

Centroamérica no estuvo ajena a esta presión. En abril de 2025, el Comando Cibernético de Estados Unidos detectó malware de origen chino implantado en redes de socios en varios países latinoamericanos, según reveló el teniente general Dan Caine ante el Congreso.

El director ejecutivo de Cocesna, Juan Carlos Trabanino, valoró la cooperación como una oportunidad para intercambiar “buenas prácticas y capacidades tecnológicas especializadas”. En sus declaraciones, vinculó el proyecto a los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la protección de infraestructura crítica, un terreno que la corporación aún no tiene plenamente cubierto.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) trabaja en paralelo en un marco regional para Sudamérica y el Caribe con objetivos similares: una red de intercambio de información sobre amenazas y directrices alineadas con estándares globales.

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El acuerdo USTDA-Cocesna se inscribió en esa tendencia, con el añadido del financiamiento directo de Washington y la participación de una empresa privada estadounidense como ejecutora.