México

Américo Villareal negó que EEUU lo investigue por presuntos nexos con el crimen organizado junto a Rocha Moya

El gobernador de Tamaulipas fue señalado por supuestamente recibir dinero de un cártel

El gobernador Américo Villarreal Anaya emite un mensaje público, flanqueado por las banderas de México y Tamaulipas. Durante esta declaración oficial, el gobernador niega las acusaciones de posibles vínculos con Rubén Rocha Moya y el crimen organizado del Cártel de Sinaloa. Las imágenes muestran al mandatario hablando directamente a la cámara y utilizando gesticulaciones.
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El gobernador morenista Américo Villarreal negó que hubiera investigaciones en su contra por Estados Unidos y rechazó que su nombre estuviera incluido en indagatorias vinculadas con señalamientos sobre presuntos nexos del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya con el crimen organizado. En un mensaje difundido en video en sus redes sociales, aseguró que no recibió ninguna notificación, citatorio o comunicación oficial de autoridades mexicanas o estadounidenses que le informara de una pesquisa relacionada con algún delito.

Villarreal sostuvo que se intentó “revivir acusaciones sin pruebas” y afirmó que los señalamientos carecieron de sustento. “Nuevamente se pretendió involucrar mi nombre en señalamientos que rechazé de manera categórica por ser falsos y carecer de pruebas que lo sustenten”, dijo, al insistir en que no existía “ningún elemento objetivo” ni “prueba verificable” que acreditara lo difundido.

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El gobernador respondió a versiones en las que se afirmó que supuestamente existían dos procesos abiertos en su contra en cortes de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y por recibir financiamiento de cárteles mexicanos. De acuerdo con esa información, los hechos se habrían ubicado en las campañas de 2021 en Sinaloa y la de 2022 por la gubernatura de Tamaulipas, elección que ganó.

“Y quiero dejarlo establecido sin espacio para interpretaciones, los hechos que se me pretendieron atribuir en ese reportaje fueron falsos”, reiteró. En el mismo mensaje, señaló que su postura se mantenía sin cambios: negó las imputaciones y cuestionó que se construyeran acusaciones sin documentación que las respaldara.

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Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas, aclaró que no tienen ninguna relación con el crimen organizado como fue señalado por un medio de comunicación al citar a una empleada Foto: Captura de pantalla video
Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas, aclaró que no tienen ninguna relación con el crimen organizado como fue señalado por un medio de comunicación al citar a una empleada Foto: Captura de pantalla video

Parte de los señalamientos se basó en declaraciones atribuidas a Jocelyn Hernández Jiménez, identificada como operadora de Morena en Sinaloa durante la campaña de Rocha Moya. Villarreal afirmó que ese componente del relato se apoyó en un testimonio que, según dijo, ya había sido controvertido por la propia Hernández, quien tiempo atrás había hablado públicamente sobre cómo se obtuvieron grabaciones relacionadas con el caso.

En el video de Nmás que mostró las presuntas declaraciones de Hernández Jiménez, se refiere a que ella supo que Villareal habría recibido dinero del narco para apoyar a Rubén Rocha Mopya en su candidatura, además señaló a un Isidro (que se entiende podría ser El Chapo Isidro).

El gobernador explicó que, de acuerdo con su versión, Hernández había sostenido que sus palabras fueron manipuladas y tergiversadas. Bajo ese argumento, Villarreal desestimó el valor del material y afirmó que se usó para intentar vincularlo con hechos que negó.

Según lo difundido en grabaciones, Hernández señaló que Ignacio Mier la invitó a colaborar con Rocha Moya y que Villarreal, cuando se desempeñó como delegado de Morena en Sinaloa en 2021, habría sido su jefe directo. En ese mismo testimonio, ella lo acusó de recibir dinero de un cártel y de entregarlo al entonces candidato a gobernador.

El contenido se atribuyó a un testimonio obtenido en junio de 2023 mediante trabajos de inteligencia. En esa fecha, Hernández, quien se desempeñó como operadora electoral y subdelegada del Bienestar, viajó a Houston, Texas, para acudir a una entrevista de trabajo con la empresa “Metra Ventures”.

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También se afirmó que, en diciembre de 2024, las personas que grabaron el testimonio lo presentaron “bajo declaración jurada” ante el Departamento de Justicia en los Distritos Sur de Nueva York y Texas. Después, se indicó que la propia Hernández afirmó que su testimonio había sido manipulado.

En su posicionamiento, Villarreal retomó además señalamientos publicados por Los Angeles Times y rechazó versiones que apuntaron a que habría ingresado a Estados Unidos bajo el esquema Parole, un programa utilizado para testigos e informantes extranjeros. “Antes se difundieron versiones falsas sobre supuestas entradas mías a territorio estadounidense mediante un permiso especial o Parole”, comentó.

El gobernador agregó que ese permiso “nunca existió” y que ya lo había aclarado públicamente, además de que, según su dicho, las autoridades competentes lo confirmaron. Con ese señalamiento, buscó desmarcarse de otra línea de versiones que lo vinculaban con supuestos acuerdos o condiciones especiales para ingresar a territorio estadounidense.

  • Negó estar incluido en indagatorias en Estados Unidos y dijo que no recibió notificación oficial de autoridades mexicanas o estadounidenses.
  • Rechazó que existieran dos procesos en cortes estadounidenses por lavado de dinero y financiamiento de cárteles; las versiones los ubicaron en campañas de 2021 y 2022.
  • Desestimó el testimonio atribuido a Jocelyn Hernández Jiménez y negó haber entrado a Estados Unidos con el esquema Parole.

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