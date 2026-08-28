Esposa de Farías Laguna revela las 2 amenazas de muerte que lo hicieron huir: ahora está vinculado a proceso por huachicol fiscal

La esposa del excontralmirante asegura tener pruebas de que Farías Laguna alertó al exsecretario de Marina sobre el esquema de huachicol fiscal antes de que el caso se hiciera público. Crédito: Especial

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Mónica Gámez, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, reveló que su marido abandonó México tras recibir dos amenazas de muerte directas antes de su fuga, las cuales advertían que en el penal del Altiplano “ya le guardaban un lugar a él y a su hermano”.

El excontralmirante fue vinculado a proceso el jueves 28 de agosto por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en una audiencia privada y virtual celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

En entrevista con Milenio, Gámez relató ante el periodista Alejandro Domínguez la naturaleza concreta de las advertencias: “Dos amenazas, dos de muerte. Le dijeron ‘en el Altiplano ya están guardándote un lugar a ti y a tu hermano’”. La declaración de la esposa constituye la primera versión pública de los motivos que llevaron al exmando naval a salir del país con una identidad falsa.

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El excontralmirante ingresó a Argentina bajo el nombre de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo. Las autoridades argentinas lo detuvieron en Buenos Aires el 23 de abril de 2026.

En un video compartido en redes sociales, la esposa de Fernando Farías afirmó que él es inocente. Crédito: Rede Sociales

Ante las amenazas con ella y su esposo, la Fiscalía de Sonora informó que Gámez recibirá protección policial tras denunciar amenazas recibidas desde el lunes y una persecución en la ciudad de Hermosillo. La propia Gámez había advertido previamente, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, que le habían dicho que si concedía entrevistas le abrirían una carpeta de investigación en su contra.

La figura de Rafael Ojeda y la disputa sobre quién denunció el esquema

En entrevistas previas, Gámez afirmó tener pruebas de que su esposo intentó alertar al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sobre el esquema de huachicol fiscal antes de que el caso se hiciera público. La mujer exigió que Ojeda sea citado a declarar ante la autoridad judicial para que aclare quién le informó en primera instancia sobre las presuntas irregularidades.

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“Me causa mucha impotencia que digan que lo denunció el secretario Ojeda, que diga quién le avisó a él, la historia completa”, declaró Gámez. La versión de la defensa coloca a Farías Laguna como denunciante original, no como el operador de la red.

Gámez describió además el diálogo que su esposo habría sostenido con Ojeda en agosto de 2025: “Mi esposo sí le dijo: ‘Oye, tío, ¿qué está pasando?’ Y su tío en un inicio mostró interés, como diciendo: ‘No pasa nada’”. Según la mujer, Farías Laguna confiaba plenamente en el exsecretario de Marina, su tío político.

Agentes policiales trasladan bajo custodia a Fernando Farías Laguna, cuya audiencia inicial se realiza a puerta cerrada por seguridad nacional. (Especial Infobae México)

El abogado defensor Epigmenio Mendieta, del despacho Mendieta y Asociados, sostuvo antes de la audiencia de vinculación que “no existen datos que puedan involucrar al excontralmirante Fernando Farías Laguna a las aduanas a las que nunca ha pertenecido”. La defensa presentó peritos y testigos durante la diligencia.

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El proceso judicial, la deportación desde Argentina y la red “Los Primos”

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Farías Laguna permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez. La audiencia se celebró a puerta cerrada por determinación de la juzgadora, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento de que el caso contiene información que podría afectar a la seguridad nacional.

El despacho Mendieta y Asociados se opuso desde el inicio a esa restricción y argumentó que el artículo 20 constitucional establece la publicidad como regla. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló el comunicado de la defensa.

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La FGR presentó aproximadamente 100 datos de prueba durante las tres fases de la audiencia inicial. La defensa solicitó el sábado 22 de agosto la duplicidad del plazo constitucional —de 72 a 144 horas— para revisar ese volumen de material probatorio.

Gobierno revela primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México. FGR

Farías Laguna llegó a México a bordo de un Gulfstream G450 de la Armada, con matrícula AMT-205, pasadas las 3 de la madrugada del 21 de agosto, con escala en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Colombia. El traslado se concretó como deportación, no como extradición formal, luego de que el Estado mexicano desistió del juicio que se seguía en Buenos Aires.

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Previo al traslado, agentes del FBI y de la DEA se reunieron con el excontralmirante en el penal de Ezeiza para impulsar su entrega voluntaria, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina. El mecanismo adelantó la salida del país: el juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Buenos Aires.

La FGR señala a Farías Laguna como uno de los presuntos líderes de la red conocida como “Los Primos”, junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encontraba recluido en el Altiplano desde septiembre de 2025. La red operó en cinco estados: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, e introdujo buques tanque a los puertos de Tampico y Ensenada con hidrocarburos declarados como aceites o aditivos para evadir impuestos.

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Combo de fotografías cedidas por la Fiscalía General de la República de México (FRG), que muestra el traslado del contraalmirante Fernando Farías Laguna (c) este jueves, desde Argentina a Ciudad de México. EFE/ Fiscalía General De La República De México

La afectación económica documentada por la FGR, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, supera los 340 millones de pesos. Las autoridades aseguraron además 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles.

Los cargos que enfrenta el excontralmirante son delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas que contempla la ley para esos delitos van de 20 a 40 años de prisión.