¿Por qué “2+2=5″ en Cuba y cómo contradice la realidad de la isla?

La frase tomada de 1984, de George Orwell, circula como ironía en redes sociales, memes y periodismo independiente para discutir qué es verdad. (Imagen de cortesía)

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En Cuba, la expresión “2+2=5” se usa como metáfora de una disputa por la realidad: remite a 1984, la novela que George Orwell publicó en 1949, y hoy funciona como ironía política entre personas críticas del régimen porque condensa una idea precisa: cuando el poder logra imponer una falsedad evidente, también puede moldear la percepción de lo verdadero.

La frase no alude a matemáticas ni a una creencia literal. Se utiliza para señalar la distancia entre lo que una parte de la población dice vivir en la vida cotidiana y la versión oficial de determinados acontecimientos.

En la novela, el protagonista Winston Smith es presionado para aceptar que dos más dos son cinco, aunque sabe que el resultado es cuatro. La escena resume uno de los núcleos del libro: el intento de un régimen totalitario por controlar no solo lo que las personas dicen, sino también lo que pueden considerar cierto.

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Orwell convirtió la fórmula en un símbolo de la manipulación de la verdad

Orwell escribió 1984 después de haber vivido hechos como la Guerra Civil Española y de observar de cerca el peso de la propaganda política sobre la información. De esa experiencia surgió también el concepto de “doblepensar”: la capacidad de aceptar al mismo tiempo dos ideas contradictorias porque el poder así lo exige.

La frase “2+2=5” no alude a las matemáticas, sino a la distancia entre la vida cotidiana en Cuba y la versión oficial de determinados acontecimientos. (Imagen de cortesía)

Por eso “2+2=5” terminó convertida en una fórmula más amplia que una cita literaria. La frase expresa que los hechos pueden quedar subordinados a la verdad que una autoridad consigue instalar en la sociedad.

El símbolo adquirió una carga histórica asociada a los regímenes totalitarios del siglo XX y a sus mecanismos de propaganda. Su fuerza proviene de la sencillez: una operación elemental alterada para exhibir cómo la mentira puede presentarse como norma.

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En la isla la consigna ganó fuerza con redes sociales, memes y periodismo independiente

En el contexto cubano, la expresión circula entre creadores de contenido, periodistas, opositores y otras voces críticas del gobierno. Suele aparecer como sarcasmo cuando alguien considera que las autoridades describen una situación de un modo, mientras la población afirma estar viviendo otra cosa.

Esa apropiación también se explica por una historia más larga de control de la información en la isla.

Después de la Revolución de 1959, el Estado cubano construyó un sistema de medios altamente centralizado, mientras las voces independientes enfrentaron durante décadas fuertes restricciones.

Orwell escribió 1984 tras experiencias como la Guerra Civil Española y formuló también el concepto de “doblepensar” ligado a la propaganda política. (

La llegada de internet y, más tarde, de las redes sociales alteró esa relación. A partir de entonces, los cubanos empezaron a mostrar directamente desde sus teléfonos escenas y situaciones que podían contrastarse con el discurso oficial.

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Ahí reside parte de la potencia de “2+2=5” como meme o consigna. Es una frase corta, reconocible y con una carga literaria que permite resumir un conflicto mayor: la convivencia de dos versiones de un mismo país, la que emite el poder y la que los ciudadanos intentan mostrar por su cuenta.

La fórmula tiene incluso antecedentes anteriores a Orwell. En 1931, dentro de la cultura soviética ya circulaban expresiones vinculadas con la aceptación de absurdos impuestos por la ideología, aunque fue el autor británico quien convirtió “2+2=5” en uno de los símbolos literarios más reconocibles de la manipulación de la verdad.

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