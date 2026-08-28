Cuba

¿Por qué “2+2=5″ en Cuba y cómo contradice la realidad de la isla?

La expresión nacida como símbolo de la manipulación de la verdad ganó nueva vida en la isla, donde Internet y los teléfonos abrieron espacio para contrastar lo que se dice desde el poder

La frase tomada de 1984, de George Orwell, circula como ironía en redes sociales, memes y periodismo independiente para discutir qué es verdad. (Imagen de cortesía)
La frase tomada de 1984, de George Orwell, circula como ironía en redes sociales, memes y periodismo independiente para discutir qué es verdad. (Imagen de cortesía)
Guardar

En Cuba, la expresión “2+2=5” se usa como metáfora de una disputa por la realidad: remite a 1984, la novela que George Orwell publicó en 1949, y hoy funciona como ironía política entre personas críticas del régimen porque condensa una idea precisa: cuando el poder logra imponer una falsedad evidente, también puede moldear la percepción de lo verdadero.

La frase no alude a matemáticas ni a una creencia literal. Se utiliza para señalar la distancia entre lo que una parte de la población dice vivir en la vida cotidiana y la versión oficial de determinados acontecimientos.

En la novela, el protagonista Winston Smith es presionado para aceptar que dos más dos son cinco, aunque sabe que el resultado es cuatro. La escena resume uno de los núcleos del libro: el intento de un régimen totalitario por controlar no solo lo que las personas dicen, sino también lo que pueden considerar cierto.

PUBLICIDAD

Orwell convirtió la fórmula en un símbolo de la manipulación de la verdad

Orwell escribió 1984 después de haber vivido hechos como la Guerra Civil Española y de observar de cerca el peso de la propaganda política sobre la información. De esa experiencia surgió también el concepto de “doblepensar”: la capacidad de aceptar al mismo tiempo dos ideas contradictorias porque el poder así lo exige.

La frase “2+2=5” no alude a las matemáticas, sino a la distancia entre la vida cotidiana en Cuba y la versión oficial de determinados acontecimientos. (Imagen de cortesía)
La frase “2+2=5” no alude a las matemáticas, sino a la distancia entre la vida cotidiana en Cuba y la versión oficial de determinados acontecimientos. (Imagen de cortesía)

Por eso “2+2=5” terminó convertida en una fórmula más amplia que una cita literaria. La frase expresa que los hechos pueden quedar subordinados a la verdad que una autoridad consigue instalar en la sociedad.

El símbolo adquirió una carga histórica asociada a los regímenes totalitarios del siglo XX y a sus mecanismos de propaganda. Su fuerza proviene de la sencillez: una operación elemental alterada para exhibir cómo la mentira puede presentarse como norma.

PUBLICIDAD

En la isla la consigna ganó fuerza con redes sociales, memes y periodismo independiente

En el contexto cubano, la expresión circula entre creadores de contenido, periodistas, opositores y otras voces críticas del gobierno. Suele aparecer como sarcasmo cuando alguien considera que las autoridades describen una situación de un modo, mientras la población afirma estar viviendo otra cosa.

Esa apropiación también se explica por una historia más larga de control de la información en la isla.

Después de la Revolución de 1959, el Estado cubano construyó un sistema de medios altamente centralizado, mientras las voces independientes enfrentaron durante décadas fuertes restricciones.

Orwell escribió 1984 tras experiencias como la Guerra Civil Española y formuló también el concepto de “doblepensar” ligado a la propaganda política. (
Orwell escribió 1984 tras experiencias como la Guerra Civil Española y formuló también el concepto de “doblepensar” ligado a la propaganda política. (

La llegada de internet y, más tarde, de las redes sociales alteró esa relación. A partir de entonces, los cubanos empezaron a mostrar directamente desde sus teléfonos escenas y situaciones que podían contrastarse con el discurso oficial.

Ahí reside parte de la potencia de “2+2=5” como meme o consigna. Es una frase corta, reconocible y con una carga literaria que permite resumir un conflicto mayor: la convivencia de dos versiones de un mismo país, la que emite el poder y la que los ciudadanos intentan mostrar por su cuenta.

La fórmula tiene incluso antecedentes anteriores a Orwell. En 1931, dentro de la cultura soviética ya circulaban expresiones vinculadas con la aceptación de absurdos impuestos por la ideología, aunque fue el autor británico quien convirtió “2+2=5” en uno de los símbolos literarios más reconocibles de la manipulación de la verdad.

Temas Relacionados

CubapropagandaCensuraGeorge Orwell2+2=5

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Sin luz, sin agua”: Así se ven las largas filas de cubanos en las calles con cubetas para intentar conseguir agua

Cada día es más común observar largas filas entre pasajes, comunidades y la gran urbe de La Habana, de personas buscando camiones cisternas de agua suministrando un poco de agua.

“Sin luz, sin agua”: Así se ven las largas filas de cubanos en las calles con cubetas para intentar conseguir agua

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras un nuevo crimen en Güines, según observatorio

Una organización independiente situó el último caso confirmado en Güines, Mayabeque, donde una doctora de 55 años fue asesinada en su vivienda durante la madrugada del 23 de agosto por su expareja

Cuba suma 47 feminicidios en 2026 tras un nuevo crimen en Güines, según observatorio

El régimen cubano admitió “tremendas dificultades” antes del inicio de clases con déficit de maestros, uniformes y apagones

La ministra de Educación, Naima Trujillo, reconoció las carencias del sistema. El curso inicia el 1 de septiembre para 1.400.000 niños y adolescentes

El régimen cubano admitió “tremendas dificultades” antes del inicio de clases con déficit de maestros, uniformes y apagones

Estados Unidos denunció ante la ONU los privilegios de la cúpula dictatorial en Cuba: “Décadas de corrupción”

La intervención del representante de Washington ante las Naciones Unidas se dio en el Consejo de Seguridad durante un foro convocado por Dinamarca, donde atribuyó la escasez alimentaria y energética en la isla a una mala gestión del régimen

Estados Unidos denunció ante la ONU los privilegios de la cúpula dictatorial en Cuba: “Décadas de corrupción”

Registran 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026

Un informe enumera 31 mujeres y 51 hombres afectados por la interferencia del régimen en actividades públicas contra comunidades de fe

Registran 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026

TECNO

OpenAI prepara una IA capaz de trabajar durante horas o días sin supervisión humana

OpenAI prepara una IA capaz de trabajar durante horas o días sin supervisión humana

Prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 ya disponible en Nintendo Switch 2 gratis

Anthropic sigue los pasos de OpenAI y busca crear su propio chip de IA para depender menos de Nvidia

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll: la plataforma de anime retirará su aplicación

Apple TV vuelve a subir de precio: cuánto costará ahora la suscripción

ENTRETENIMIENTO

Miss USA coronó a una madre y esposa por primera vez en 75 años de historia: “Estoy hoy en este escenario asumiendo con orgullo todo lo que soy”

Miss USA coronó a una madre y esposa por primera vez en 75 años de historia: “Estoy hoy en este escenario asumiendo con orgullo todo lo que soy”

La transformación de Honey Boo Boo a los 21: de los reality shows a una carrera en enfermería

Harry Styles reveló el costo de la fama: “No sabía qué hacer conmigo mismo”

El emotivo video de Glenn Close a sus 79 años desde su refugio en Montana: “Me siento bendecida”

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

MUNDO

El fiscal jefe de Bruselas pidió una represión más enérgica contra las bandas narco: “Cualquiera podría recibir un disparo”

El fiscal jefe de Bruselas pidió una represión más enérgica contra las bandas narco: “Cualquiera podría recibir un disparo”

Nepal duplicó la cifra de desaparecidos y el colapso del glaciar en la frontera con China ya suma más de 2.000 víctimas

Misterio en Uganda: a los 34 años murió el rey de Tooro, el monarca más joven de mundo

EEUU sancionó a un importante banco egipcio, a una empresa y a un individuo por operar con entidades financieras de Irán

Un refugio en Grecia ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuidar gatos en una isla paradisíaca