Perú

Lima tendrá cortes de luz este 29 de agosto: conoce las zonas y horarios programados

La empresa eléctrica programó interrupciones temporales del servicio para realizar trabajos en distintos sectores. Conoce qué zonas están comprendidas y toma tus previsiones.

electricidad
electricidad
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La empresa Pluz ha programado para este sábado 29 de agosto una serie de interrupciones temporales del servicio eléctrico en diferentes puntos de Lima y Callao. Los trabajos se desarrollarán en horarios establecidos y podrían afectar las actividades de los vecinos durante varias horas.

El cronograma de cortes de luz comprende sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Lima Cercado y Pueblo Libre. La suspensión no será para todo el distrito, sino únicamente para las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas detalladas por la empresa.

¿Qué distritos tendrán corte de luz ?

Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)
Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)

San Martín de Porres / Los Olivos

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación Los Portales de Naranjal: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Asociación Portales de Chavín: manzana F.
  • Asociación Residencial de Vivienda Los Lirios de Naranjal: manzanas A, B y C.
  • Asociación de Vivienda Virgen del Rosario: manzanas B y B prima.
  • Radio de SAB 2366: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Urb. Los Naranjos: manzana P3.

Puente Piedra

Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asociación de Vivienda San Diego de Puente Piedra: manzanas A, B, C y D.
  • Asociación de Propietarios Casa Huerta San Pedro: manzanas E, I, I1 y J.
  • Asociación de Propietarios Urb. Nuevo San Juan de Puente Piedra: manzanas A, B, C, D y E.
  • Asociación de Propietarios Urb. San Juan de Puente Piedra: manzanas A y D.

Lima Cercado

Horario: 12:00 a. m. – 4:00 a. m.

Zonas afectadas:

  • Jr. Adnahuaylas: cuadras 9 y 10.
  • Jr. Puno: cuadra 6.
  • Jr. Mesa Redonda: cuadras 9 y 10.
  • Jr. Cuzco: cuadra 7.

Puente Piedra

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Pro. Vivienda La Arboleda de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
  • Asociación de Propietarios Vivienda Los Portales I Etapa: manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, E y E1.
  • Asociación de Propietarios Vivienda Las Fresas: manzanas C, F, H, I, J, K, M, N, P, P1, Q, R, S, Y y Z.
  • Asociación de Vivienda Las Perlas de Puente Piedra: manzanas A, B y C.
  • Asociación de Vivienda El Trébol: manzanas A, B y C.
  • Pro. Vivienda Los Sauces: manzanas A y B.
  • Asociación de Vivienda Las Azucenas: manzanas A y B.
  • Pro. Vivienda San Agustín: manzanas B, C, E, H, I y K.
  • Asociación de Propietarios Vivienda Centeno: manzanas A, B, C, D y E.
  • A.H. San Julián: manzanas B y E.
  • Asociación Las Gardenias: manzana B.
  • Asociación Villa Las Dalias: manzanas A1 y B.
  • Asociación de Vivienda Chacaria del Norte: manzana E.
  • Pro. Vivienda Los Jazmines: manzanas B y C.

Pueblo Libre

Horario: 8:30 a. m. – 4:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Jr. Antonio Polo: cuadras s/n, 1, 2, 3 y 4.
  • Av. General Manuel Vivanco: cuadras 3 y 4.
  • Jr. José Manuel Ugarteche: cuadras 3 y 4.
  • Jr. José Santiago Wagner: cuadra 21.
  • Jr. Torre Tagle: cuadra 21.
  • Calle María Parado de Bellido: cuadra 1.
  • Jr. Túpac Amaru: cuadras 3 y 4.
  • Jr. Julio C. Tello: cuadras 1 y 3.

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