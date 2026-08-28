Lima tendrá cortes de luz este 29 de agosto: conoce las zonas y horarios programados

La empresa Pluz ha programado para este sábado 29 de agosto una serie de interrupciones temporales del servicio eléctrico en diferentes puntos de Lima y Callao. Los trabajos se desarrollarán en horarios establecidos y podrían afectar las actividades de los vecinos durante varias horas.
El cronograma de cortes de luz comprende sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Lima Cercado y Pueblo Libre. La suspensión no será para todo el distrito, sino únicamente para las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas detalladas por la empresa.
¿Qué distritos tendrán corte de luz ?
San Martín de Porres / Los Olivos
Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación Los Portales de Naranjal: manzanas A, B, C, D, E y F.
- Asociación Portales de Chavín: manzana F.
- Asociación Residencial de Vivienda Los Lirios de Naranjal: manzanas A, B y C.
- Asociación de Vivienda Virgen del Rosario: manzanas B y B prima.
- Radio de SAB 2366: manzanas A, B, C, D, E y F.
- Urb. Los Naranjos: manzana P3.
Puente Piedra
Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación de Vivienda San Diego de Puente Piedra: manzanas A, B, C y D.
- Asociación de Propietarios Casa Huerta San Pedro: manzanas E, I, I1 y J.
- Asociación de Propietarios Urb. Nuevo San Juan de Puente Piedra: manzanas A, B, C, D y E.
- Asociación de Propietarios Urb. San Juan de Puente Piedra: manzanas A y D.
Lima Cercado
Horario: 12:00 a. m. – 4:00 a. m.
Zonas afectadas:
- Jr. Adnahuaylas: cuadras 9 y 10.
- Jr. Puno: cuadra 6.
- Jr. Mesa Redonda: cuadras 9 y 10.
- Jr. Cuzco: cuadra 7.
Puente Piedra
Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Pro. Vivienda La Arboleda de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
- Asociación de Propietarios Vivienda Los Portales I Etapa: manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, E y E1.
- Asociación de Propietarios Vivienda Las Fresas: manzanas C, F, H, I, J, K, M, N, P, P1, Q, R, S, Y y Z.
- Asociación de Vivienda Las Perlas de Puente Piedra: manzanas A, B y C.
- Asociación de Vivienda El Trébol: manzanas A, B y C.
- Pro. Vivienda Los Sauces: manzanas A y B.
- Asociación de Vivienda Las Azucenas: manzanas A y B.
- Pro. Vivienda San Agustín: manzanas B, C, E, H, I y K.
- Asociación de Propietarios Vivienda Centeno: manzanas A, B, C, D y E.
- A.H. San Julián: manzanas B y E.
- Asociación Las Gardenias: manzana B.
- Asociación Villa Las Dalias: manzanas A1 y B.
- Asociación de Vivienda Chacaria del Norte: manzana E.
- Pro. Vivienda Los Jazmines: manzanas B y C.
Pueblo Libre
Horario: 8:30 a. m. – 4:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Jr. Antonio Polo: cuadras s/n, 1, 2, 3 y 4.
- Av. General Manuel Vivanco: cuadras 3 y 4.
- Jr. José Manuel Ugarteche: cuadras 3 y 4.
- Jr. José Santiago Wagner: cuadra 21.
- Jr. Torre Tagle: cuadra 21.
- Calle María Parado de Bellido: cuadra 1.
- Jr. Túpac Amaru: cuadras 3 y 4.
- Jr. Julio C. Tello: cuadras 1 y 3.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD