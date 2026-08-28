República Dominicana

República Dominicana registra 84 muertes maternas y 1,131 muertes infantiles en lo que va de 2026

El boletín epidemiológico de la semana 32 advierte que la hemorragia postparto y las infecciones neonatales siguen siendo las principales causas de mortalidad materna e infantil en el país

Una mano adulta sujeta la mano pequeña de un recién nacido con pulsera blanca sobre una sábana azul de hospital.
Una mano adulta sostiene la mano de un recién nacido con pulsera médica sobre una sábana azul en un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El más reciente informe de la Dirección General de Epidemiología de la República Dominicana, correspondiente a la semana epidemiológica 32, revela que las muertes maternas e infantiles mantienen una tendencia preocupante en el país durante 2026.

El boletín, al que tuvo acceso Infobae, detalla que hasta la fecha se han registrado 84 muertes maternas y 1,131 muertes infantiles, cifras que reflejan la persistencia de desafíos estructurales en el sistema de salud nacional.

Según el Boletín Epidemiológico SE 32, la hemorragia posparto continúa como la causa más frecuente de muerte materna. Este diagnóstico se presenta en un porcentaje considerable de los casos reportados, superando a otros factores como las causas obstétricas indirectas y los trastornos hipertensivos del embarazo.

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La información oficial indica que estos eventos afectan con mayor intensidad a mujeres jóvenes y a quienes carecen de acceso oportuno a servicios hospitalarios de alta complejidad.

El documento también expone que las muertes infantiles se concentran, en su mayoría, durante el periodo neonatal temprano. Entre los factores que influyen se encuentran la prematuridad, las infecciones y las complicaciones respiratorias. Las estadísticas muestran un comportamiento desigual entre las diferentes provincias, con incrementos notables en algunas demarcaciones donde las condiciones socioeconómicas y el acceso a la atención médica presentan mayores dificultades.

Infografía con la bandera de República Dominicana, un lazo negro, un caduceo y secciones con cifras sobre salud materna e infantil.
Una infografía presenta el registro de 84 muertes maternas y 1.131 infantiles en República Dominicana durante las primeras 32 semanas de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variaciones provinciales y vigilancia reforzada

La vigilancia epidemiológica revela que algunas provincias experimentan un aumento considerable en los indicadores de mortalidad materna e infantil. El boletín subraya que las direcciones provinciales de salud con mayor incidencia han implementado alertas sanitarias y refuerzan la búsqueda activa de casos para identificar factores de riesgo y fortalecer la respuesta institucional.

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De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la notificación oportuna de los eventos permite a las autoridades actuar con rapidez. El informe destaca que la cobertura nacional de establecimientos notificantes alcanzó el 93% durante la semana analizada. Este nivel de vigilancia resulta clave para detectar y responder a brotes, así como para diseñar estrategias focalizadas en zonas vulnerables.

Las autoridades sanitarias han reforzado la capacitación del personal médico y la dotación de insumos en hospitales materno-infantiles de alto volumen. Según el reporte oficial, se han priorizado acciones para mejorar la atención ante emergencias obstétricas y optimizar la disponibilidad de sangre segura en los centros de referencia.

Casos reportados durante la semana 32 de 2026: 3 de leptospirosis, 31 muertes infantiles y 4 muertes infantiles neonatales (Cortesía: Salud Pública RD).
Casos reportados durante la semana 32 de 2026: 3 de leptospirosis, 31 muertes infantiles y 4 muertes infantiles neonatales (Cortesía: Salud Pública RD).

Comparación con períodos anteriores y tendencias actuales

El análisis de la serie histórica evidencia que la cantidad de muertes maternas notificada en 2026 se acerca a la cifra reportada en el mismo periodo de 2025. Las autoridades consideran que la vigilancia activa y la mejora en los sistemas de información han contribuido a una mayor detección y registro de casos, aunque advierten sobre la necesidad de reducir los factores estructurales que perpetúan el riesgo.

En cuanto a la mortalidad infantil, la tendencia muestra fluctuaciones mensuales, asociadas tanto a cambios estacionales como a brotes de infecciones respiratorias y otras enfermedades transmisibles. El boletín subraya que el monitoreo constante de los determinantes sociales y sanitarios es fundamental para orientar las políticas públicas.

El informe de la Dirección General de Epidemiología recomienda fortalecer la educación comunitaria sobre señales de alarma durante el embarazo y en la infancia temprana. Además, aboga por mejorar la articulación entre los diferentes niveles de atención, facilitar el traslado de pacientes y asegurar la provisión de insumos críticos para el manejo de emergencias obstétricas y neonatales.

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