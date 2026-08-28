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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto

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Este viernes 28 de agosto la Ciudad de México vivirá una jornada marcada por movilizaciones sociales, marchas, concentraciones y eventos masivos que podrían impactar la circulación y la vida cotidiana en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se esperan al menos una marcha, diez concentraciones, una cita agendada, dos rodadas motociclistas y una nutrida agenda de eventos de esparcimiento.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones que afecten las vialidades más importantes de la capital.

11:21 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 28 de agosto

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

1. Marcha por la muerte digna

La principal marcha de este viernes partirá a las 9:30 horas desde el Palacio de Bellas Artes y recorrerá puntos estratégicos del Centro Histórico. El contingente, conformado por diversas organizaciones como Colectiva Ciudadana “Muerte Digna, ¡Ya!” y México Igualitario, demandará la aprobación de la “Ley Trasciende”, la cual busca garantizar el derecho a decidir sobre el final de la vida, bajo criterios éticos y humanos. Se prevé la entrega de cerca de 180 mil firmas en apoyo a esta iniciativa y se estima la participación de unas 300 personas.

2. Protestas por un ciclista fallecido

También en la alcaldía Cuauhtémoc, desde las 9:00 horas, organizaciones sociales se darán cita en la Fiscalía General de Justicia para exigir esclarecimiento en el caso de un joven ciclista y repartidor fallecido tras ser atropellado por un Metrobús en 2021.

3. Concentraciones en defensa de derechos

Entre las principales concentraciones se destacan aquellas en defensa de derechos relacionados con la muerte digna, como la impulsada por la “Iniciativa Ciudadana Libertad para Morir” en Coyoacán, que buscará recabar firmas para la “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”. Al mismo tiempo, la Plataforma 4:20 coordinará una jornada itinerante por derechos cannábicos en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Otras concentraciones relevantes incluyen las protestas de jubilados y pensionados del IPN por pagos retenidos, un llamado de activistas en defensa de animales en Polanco, performances antipatriarcales en el Hemiciclo a Juárez, y exigencias estudiantiles y sindicales.

Rodadas y actividades motociclistas

Dos rodadas destacarán en la ciudad: una convocada por “Nenes Biker Neza”, que partirá desde Agrícola Pantitlán hacia el Parque Urbano Aztlán y otra organizada por “Chilangos Lowviclas”, con salida del Monumento a la Revolución.

Eventos de gran afluencia y espectáculos

El viernes también será día de gran actividad cultural, deportiva y artística. Destacan presentaciones como Rosalía en el Teatro Telcel, el musical El Rey León, la exposición Zócalo de las Ciencias en el WTC, y eventos deportivos como el partido Atlante vs León y la tradicional Feria del Nopal en Coyoacán.

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