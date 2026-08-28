EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto la Ciudad de México vivirá una jornada marcada por movilizaciones sociales, marchas, concentraciones y eventos masivos que podrían impactar la circulación y la vida cotidiana en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se esperan al menos una marcha, diez concentraciones, una cita agendada, dos rodadas motociclistas y una nutrida agenda de eventos de esparcimiento.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones que afecten las vialidades más importantes de la capital.