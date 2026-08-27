Colombia

Por manifestaciones hay problemas en la movilidad en Bogotá este jueves: hay desvíos en TransMilenio

Las protestas del jueves 27 de agosto obligaron a modificar recorridos del transporte público y a reportar congestión entre el norte y el centro, según la Secretaría de Movilidad

Usuarios de Transmilenio se ven afectados por la manifestación de vendedores ambulantes en la carrera 10 con calle 10, que obligó al cierre temporal de las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino - crédito Transmilenio
La movilidad en Bogotá registró afectaciones este jueves 27 de agosto de 2026 por manifestaciones en distintos corredores de la ciudad - crédito Transmilenio
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Una manifestación se presenta en la mañana del jueves 27 de agosto de 2026, generando desvíos y retrasos en puntos clave de Bogotá. Desde las primeras horas de la mañana, usuarios del sistema TransMilenio y conductores particulares se vieron obligados a modificar sus trayectos habituales ante la presencia de bloqueos y marchas en varios corredores viales.

La Secretaría de Movilidad informó que, a las 7:00 a. m., una protesta inició su desplazamiento en la carrera 13 con calle 65, en el sector de Chapinero, avanzando en dirección norte-sur.

Este hecho complicó la circulación en una de las zonas con mayor tránsito de la capital colombiana. Ante la situación, la entidad recomendó a la ciudadanía optar por la carrera séptima como alternativa para evitar mayores demoras.

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A medida que transcurrió la mañana, la movilización avanzó hasta la carrera 10 con 13, manteniendo su impacto sobre el flujo vial. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar los corredores afectados y seguir las rutas alternas sugeridas para disminuir el tiempo de traslado en la ciudad.

TransMilenio, a través de sus canales oficiales, notificó que la manifestación registrada en la calle 60 con carrera 13 forzó la implementación de desvíos en los servicios zonales del sistema. La empresa aclaró que la protesta era ajena a su operación, pero su avance sobre el corredor de la carrera 13 obligó a adaptar la circulación de los buses.

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