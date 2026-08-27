Gobierno de Abelardo de la Espriella convocó a un jornada nacional de oración por víctimas del terremoto y la Asociación de Ateos recordó “el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”

"Encenderemos una luz por cada vida y cada familia que hoy necesita sentir que no está sola. Respetando cada fe y cada forma de oración, unámonos en un mismo propósito: acompañarnos, abrazarnos y pedirle a Dios por nuestra Patria", señaló el vicepresidente José Manuel Restrepo en el video que compartió desde su cuenta de X el domingo 23 de agosto de 2026, y junto a su esposa Tatiana Céspedes - crédito @jrestrp/X

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La convocatoria a una jornada nacional de oración por parte del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y la Presidencia de Abelardo de la Espriella, ha generado una fuerte reacción de la Asociación de Ateos de Bogotá (AAB), que cuestionó el uso de actos religiosos como respuesta institucional ante la tragedia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, y que según el reporte oficial, con corte a las 6:00 a. m., deja un saldo de 406.113 personas afectadas, 331 muertos, 4.449 heridos, 219 desaparecidos y 364 rescatados.

El evento, que se realizará el viernes 28 de agosto a las 6:00 p. m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá, fue presentado por Restrepo como un acto de solidaridad nacional.

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“Colombia atraviesa un momento de profundo dolor, pero también es momento de unirnos”, escribió el vicepresidente en sus redes sociales, con el fin de invitar a los colombianos a participar desde cualquier rincón del país y pidiendo respeto por “cada fe y cada forma de oración”.

El vicepresidente Restrepo anunció la convocatoria el domingo 23 de agosto de 2026 vía X - crédito @jrestrp/X

La jornada contempla el encendido de una luz por cada vida y familia afectada y se plantea como un espacio para “abrazar a quienes hoy sufren” y pedir por “la sanación, la esperanza y la reconstrucción de Colombia”.

Sin embargo, la Asociación publicó un extenso comunicado la en el que, tras expresar “su profunda solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y con todas las familias afectadas por esta tragedia”, pero advirtió sobre los riesgos de que la unidad nacional se construya “instrumentalizando el sufrimiento de la ciudadanía ni desdibujando el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

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El comunicado señala que la convocatoria, aunque difundida en perfiles digitales donde los funcionarios afirman hablar a título personal, “exhiben y proyectan su investidura y cargo público, generando una confusión directa entre las convicciones privadas de la persona y la postura oficial del Gobierno”.

La organización recordó que “la Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada, desde la fundacional Sentencia C-350 de 1994 y en pronunciamientos como las Sentencias C-766 de 2010 y C-570 de 2016, que la Carta Política de 1991 consagró un Estado laico fundado en un deber estricto de neutralidad religiosa y separación entre las confesiones y el poder público”. De igual forma, desde la AAB se puntualizó que las autoridades tienen prohibido patrocinar, promover o adherir a cultos particulares, y que toda actuación estatal debe obedecer a finalidades estrictamente seculares.

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La respuesta por parte de la Asociación de Ateos de Bogotá se conoció el 26 de agosto de 2026 - crédito @AATEOSBTA/X

En referencia a las expresiones de los funcionarios públicos en redes sociales, la Asociación citó la Sentencia T-124 de 2021, en la que la Corte Constitucional precisó que los altos dignatarios del Estado están sujetos a mayores restricciones en su libertad de expresión y a un deber de “especial prudencia y cuidado” cuando abordan cuestiones religiosas.

El episodio se suma a la polémica por las disculpas que deberá ofrecer el presidente De la Espriella por su discurso durante su ceremonia de posesión presidencial.

Por tal motivo, en su réplica la Asociación hizo un recordatorio que se puede relacionar con lo que ocurrió con el jefe de Estado,

“La Corte dejó claro que los funcionarios no pueden ampararse en el carácter presuntamente ‘personal’ de sus cuentas ni en la ausencia de actos administrativos para eludir sus responsabilidades constitucionales, ya que al asociar su imagen o investidura a ritos confesionales vulneran el principio de laicidad y transmiten a la ciudadanía una indebida identificación del Estado con una religión particular”, afirmó el documento por parte de la AAB.

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La Asociación recordó que hay varias sentencias de la Corte Constitucional en las que se deja en claro que se debe garantizar la autonomía individual frente a dogmas morales - crédito @AATEOSBTA/X

El pronunciamiento fue claro al afirmar que “la oración es un acto devocional y confesional, no una práctica neutral ni universal. Las personas ateas, agnósticas, paganas o no afiliadas a ninguna religión no oran; o no se dirigen a sus dioses mediante los rituales característicos del cristianismo predominante”.

También se afirmó que presentar un rito judeocristiano como sinónimo de unidad nacional “resulta excluyente y desconoce la diversidad de la sociedad colombiana y sus culturas ancestrales: comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, detalla el documento.

No obstante, la Asociación de Ateos advirtió de paso que “aprovechar el momento de mayor vulnerabilidad y duelo colectivo tras una catástrofe para legitimar y promover una cosmovisión religiosa desde las altas esferas del poder constituye una instrumentalización del dolor social contrario a la ética pública en un Estado aconfesional y laico”.

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La jornada de oración iniciará desde las 11:00 a. m., pero el acto central será a las 6:00 p. m. - crédito Presidencia de la República

Para la organización, la laicidad es la garantía institucional para que el Estado no pertenezca a ninguna iglesia y para que los derechos de todas las personas se defiendan bajo un marco de estricta igualdad.

Por último, desde la AAB se exigió a los altos funcionarios del Gobierno Nacional “cesar el uso de sus perfiles vinculados a la función pública para convocar a actos de fe, y demandó un apego irrestricto al mandato constitucional de neutralidad religiosa”, y se propuso que los actos de solidaridad institucional con las víctimas se desarrollen en marcos cívicos, seculares e incluyentes, como minutos de silencio, actos de memoria y atención humanitaria rigurosa, para convocar a toda la ciudadanía sin importar sus creencias o ausencia de ellas.

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