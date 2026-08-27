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Esto es lo que necesitan los Xolos de Gilberto Mora para clasificar a la Concacaf Champions Cup 2027

La combinación de resultados en la Leagues Cup 2026 podría abrirle la puerta a Tijuana para disputar la próxima edición de la Concacaf

Xolos de Tijuana tiene posibilidades de ganarse el último boleto a la Concachampions 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Xolos de Tijuana tiene posibilidades de ganarse el último boleto a la Concachampions 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Xolos de Tijuana tienen la posibilidad ganarse el último boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, y es por eso que a continuación te decimos qué es lo que necesita el equipo de Gilberto Mora para competir en el torneo internacional el próximo año.

La combinación de resultados en la Leagues Cup 2026 podría abrirle la puerta a Tijuana para disputar la próxima edición de la Concacaf. El destino del equipo fronterizo depende directamente del desempeño del Club León en el torneo binacional.

Jugadores de León celebran tras anotar uno de los tres goles con los que ganaron a Real Salt Lake y avanzaron a las semifinales de la Leagues Cup. Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado, EEUU. 25 de agosto de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Ron Chenoy
Jugadores de León celebran tras anotar uno de los tres goles con los que ganaron a Real Salt Lake y avanzaron a las semifinales de la Leagues Cup. Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado, EEUU. 25 de agosto de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Ron Chenoy

¿Qué necesita Tijuana y Gilberto Mora para clasificar a la Concacaf Concachampions Cup 2027?

Tijuana asegura su pase a la Concacaf Champions Cup 2027 si León no consigue avanzar a la final de la Leagues Cup ni termina en el tercer puesto de la competencia.

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De cumplirse ese escenario, la plaza que quedaría vacante por tabla acumulada sería ocupada por el siguiente equipo mejor posicionado, en este caso el conjunto de los Xolos, que ocupa el noveno puesto en la clasificación.

El jugador de 17 años volvió tras el Mundial 2026
El jugador de 17 años volvió tras el Mundial 2026 (X / Xolos)

El León aseguró su pase a la siguiente etapa de la Leagues Cup tras vencer al Real Salt Lake en los Cuartos de Final. Como resultado de esta victoria, el equipo deberá enfrentar a Toluca en las Semifinales, aunque, hasta el momento, no se ha anunciado la programación oficial de la fecha ni del horario para este encuentro.

Aug 12, 2026; Miami, FL, USA; Inter Miami CF forward Loven Delinois (54) battles for possession against León forward Ettson Ayon (14) during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images
Aug 12, 2026; Miami, FL, USA; Inter Miami CF forward Loven Delinois (54) battles for possession against León forward Ettson Ayon (14) during the first half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

Equipo clasificados a la Concacaf Champions Cup 2027

Los equipos mexicanos que han asegurado su lugar en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup 2027 suman un grupo de clubes históricos y de reciente protagonismo en torneos internacionales. La lista muestra tanto a habituales protagonistas como a conjuntos que lograron su clasificación mediante distintas rutas de acceso.

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  • América
  • Toluca
  • Tigres
  • Cruz Azul
  • Chivas
  • Pumas
  • Monterrey (clasificados recientemente por vía de la Leagues Cup debido al avance a semifinales)
  • Pachuca (clasificados por reacomodo de plazas de la Leagues Cup)

Entre los clasificados figuran América, Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas, Pumas y Pachuca, quienes obtuvieron su boleto a través de su desempeño en la Liga MX. A este grupo se suma Monterrey, que aseguró su presencia gracias a su avance a las semifinales de la Leagues Cup, lo que le valió una de las plazas disponibles para el fútbol mexicano.

Trofeo de campeones de la 'Concachampions'. Foto: Twitter @TheChampions
Trofeo de campeones de la 'Concachampions'. Foto: Twitter @TheChampions

¿Cuándo empieza la Concachampions 2027?

La Copa de Campeones de la Concacaf 2027 tiene previsto su inicio en febrero de 2027, manteniendo la estructura tradicional del certamen. El torneo reunirá a los principales clubes de la región, incluidos varios representantes de la Liga MX, quienes buscarán el máximo trofeo de clubes del área.

La programación contempla que la primera ronda se dispute durante febrero, dando paso a los octavos de final en marzo. Posteriormente, los cuartos de final tendrán lugar en abril, mientras que las semifinales y la final se celebrarán entre finales de abril y mayo de 2027.

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