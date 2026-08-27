El Servició Geológico Colombiano explicó porque tiembla tanto en Los Santos, Santander: qué es el nido sísmico de Bucaramanga

Un temblor de magnitud 5,4 sacude el centro de Colombia, sin víctimas ni daños - crédito Ammar/EFE

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El Servicio Geológico Colombiano atribuyó la frecuencia de los temblores en Los Santos a una concentración inusual de actividad subterránea asociada con placas tectónicas antiguas inmersas en el manto terrestre, en una zona donde se registra cerca del 45 % de la actividad sísmica del país. Este comportamiento corresponde al Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo ese municipio de Santander.

En ese punto se detectan en promedio unos 30 sismos diarios, con profundidades cercanas a 150 km, lo que explica por qué la mayoría de los eventos no genera efectos severos en la superficie. Un nido sísmico es una región con concentración continua e inusual de sismos; en el caso colombiano, el de Bucaramanga se localiza debajo de Los Santos, donde interactúan fragmentos de placas antiguas ya subducidas.

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La interacción en un área reducida provoca que muchos eventos tengan como epicentro a Los Santos y, debido a la profundidad, las ondas sísmicas pierden energía antes de llegar a la superficie. Por eso la mayoría de los sismos en el Nido Sísmico de Bucaramanga registra bajas intensidades, aunque existen antecedentes de movimientos superiores a 6,0 que han causado daños en poblaciones cercanas.

Respecto al tamaño, la mayoría de los eventos presenta magnitudes entre 1,5 y 3,0, y menos del 2 % supera 4,5. El Nido Sísmico de Bucaramanga concentra cerca del 45 % de los temblores del país. La entidad recordó que los sismos no se pueden predecir, pero el monitoreo indica un promedio de 2.500 temblores al mes en Colombia y que los estudios de amenaza sísmica ayudan a mejorar la preparación ante futuros eventos.

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Un mapa de América Latina señala epicentros de sismos mediante círculos concéntricos en las capitales de México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuerte temblor alertó nuevamente a Colombia: el sismo de 5,1 tuvo epicentro en Santander

El temblor registrado en Los Santos reactivó la atención sobre la actividad sísmica en el nororiente colombiano. El evento, de magnitud considerable, provocó una inmediata respuesta de los organismos encargados y generó inquietud entre miles de habitantes en departamentos como Santander, Boyacá y Antioquia.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 5,1 y se localizó a 149 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó cerca de Los Santos, con repercusiones sentidas en municipios cercanos como Jordán y Zapatoca. La sacudida ocurrió a las 11:45 a. m., momento en que se activaron los protocolos de monitoreo y verificación de daños.

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En la práctica, el sismo fue percibido por miles de personas en más de 100 poblaciones, de acuerdo con los más de 2.000 reportes recibidos por la Red Sismológica Nacional de Colombia. Las autoridades recordaron que esta región corresponde al llamado “nido sísmico de Bucaramanga”, responsable de entre el 40 y el 60 % de la actividad sísmica diaria en el país.

El movimiento telúrico ocurrió en la mañana del miércoles 26 de agosto, de magnitud de 5,4 - crédito SGC

La Presidencia de la República comunicó que, tras el evento, se mantuvo contacto permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para descartar afectaciones mayores. En ese sentido, las entidades oficiales insistieron en la importancia de mantener la calma y seguir las indicaciones de los canales institucionales.

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El sismo de la mañana del miércoles 26 de agosto en Los Santos, Santander, no provocó víctimas ni daños de consideración, según los primeros reportes de las autoridades. Tras el temblor, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre reforzó el monitoreo, mientras la evaluación de eventuales afectaciones se realizó en coordinación con las entidades territoriales y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional, comentó sobre la magnitud de la respuesta ciudadana: “A la hora tenemos más de 2.000 reportes de sentidos de más de 100 centros poblados, principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Es importante recordarle a la comunidad que Colombia es un país sísmicamente activo, donde tenemos diferentes procesos geológicos que generan actividad sísmica”.

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El movimiento de 5,1 en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santader, se reportó a las 11:45 a. m. - crédito SGC

El alcalde de Los Santos, Diego Armando Mendoza, compartió la experiencia local en diálogo con Noticias Caracol. Señaló: “Aquí desde el municipio de Los Santos, pues sufriendo un susto, un susto bastante complejo. Fue un sismo bastante fuerte de los que estamos acostumbrados, ya que el municipio de Los Santos es el nudo sísmico más grande de América, dicen que el segundo del mundo”.

El mandatario municipal detalló que “Gestión del Riesgo no me ha notificado fallas, pero sí dos fallas por ahí de la comunidad me estuvieron llamando, que tuvieron problemas en sus viviendas. No fue grave, no hay por el momento lesionados ni personas afectadas, pero sí estamos en el trámite”.

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