Isaac del Toro apunta al Mundial de Ciclismo después de la mejor temporada de su carrera

El mexicano se encuentra en el top 5 del ranking mundial y espera llevar al equipo azteca a lo más alto de esta competencia. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

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Con 22 años, el ciclista bajacaliforniano Isaac del Toro apunta a participar en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 como el siguiente objetivo de una temporada en la que ya ganó una etapa del Tour de Francia, terminó tercero en la clasificación general de la Grande Boucle y se coronó campeón de la Vuelta a Alemania.

La delegación mexicana lo contempla entre sus integrantes para la cita mundialista, donde Del Toro competirá por primera vez bajo los colores de México y no con su equipo UAE Team Emirates-XRG.

El Mundial reúne a cerca de mil ciclistas de 75 países en ocho días de competencia, con nueve títulos en disputa distribuidos en 13 pruebas. Del Toro ya conoce esa escena: en 2025 terminó dentro del Top 10 tanto en la contrarreloj individual como en la prueba de ruta.

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Isaac del Toro logró el tercer puesto en la clasificación general en el Tour de Francia 2026 (REUTERS)

La historia de Del Toro en el Tour de Francia

El punto de arranque de esta racha fue el Tour de Francia 2026. En su primera participación en la Grande Boucle, Del Toro terminó tercero en la clasificación general, a 9 minutos y 42 segundos del ganador Tadej Pogacar, y se llevó el maillot blanco como mejor joven del certamen.

Dentro de esa misma edición, el mexicano ganó la segunda etapa disputada en Barcelona. La victoria llegó con una estrategia de equipo en la que Pogacar terminó cediéndole el triunfo. Con ese resultado, Del Toro se convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia.

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El UAE Team Emirates se consagró como el mejor equipo del Tour de Francia al meter a dos de sus competidores en el podio. (REUTERS/Papon Bernard)

Campeón de la Vuelta a Alemania antes de apuntar al Mundial

Después del Tour, Del Toro no bajó el ritmo. Se coronó campeón de la Vuelta a Alemania 2026, título que lo coloca entre los ciclistas con mayor actividad y rendimiento en la recta final de la temporada europea.

La conquista de Alemania llega semanas antes del Mundial y le da al mexicano un estado de forma que pocas veces un ciclista del país había tenido en este punto del calendario. La acumulación de resultados en 2026 convierte a Del Toro en el ciclista mexicano con más victorias de alto nivel en una sola temporada en mucho tiempo.

El ciclista estuvo acompañado en todo momento del esloveno Tadej Pogacar. (EFE/ Alejandro García)

Los Grand Prix de Quebec y Montreal, preparación antes del Mundial

La hoja de ruta de Del Toro hacia el Mundial incluye dos paradas en Canadá. Competirá en el Grand Prix de Quebec el 11 de septiembre y en el Grand Prix de Montreal el 13 de septiembre. Ambas carreras funcionarán como parte de su preparación antes de afrontar la cita mundialista.

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Estas dos pruebas canadienses son competencias de un día que suelen reunir a los mejores ciclistas del mundo en el período previo al Mundial. Para Del Toro, representan la oportunidad de llegar a la cita mundialista con ritmo de carrera y sin perder la forma conquistada en Europa.

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) vistió el maillot blanco de mejor joven del Tour de Francia. (EFE/ -GUILLAUME HORCAJUELO)

En el Mundial de 2025 ya terminó en el Top 10 en dos pruebas

Del Toro no llega al Mundial de 2026 sin experiencia en esa competencia. El año pasado terminó dentro del Top 10 en la contrarreloj individual y en la prueba de ruta, dos de las modalidades más exigentes del programa mundialista.

Esa actuación en 2025 lo situó entre los ciclistas jóvenes con mayor proyección en el circuito internacional. La diferencia entre aquella edición y la de 2026 es el bagaje acumulado: una etapa del Tour de Francia, el podio general de la Grande Boucle y un título en la Vuelta a Alemania en el mismo año.

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Una particularidad del Mundial de Ciclismo es que los corredores compiten bajo la bandera de su país y no con su equipo habitual. Para Del Toro, esto significa dejar a un lado los colores de UAE Team Emirates-XRG y defender exclusivamente a México.

El cambio de contexto implica también un esquema táctico distinto. En su equipo de club, Del Toro comparte plantel con Pogacar y otros ciclistas de primer nivel mundial. En el Mundial, la delegación mexicana construirá su estrategia alrededor del propio Del Toro, que llega como el corredor con mayor palmarés reciente del grupo. El Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 se disputa con nueve títulos en juego a través de 13 pruebas en ocho días de competencia.

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