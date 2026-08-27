¿Sheinbaum tiene el “Rochavirus”?: Lilly Téllez lanza dura metáfora tras salida de Inzunza de Morena

La legisladora del PAN usa una metáfora de medicinas para la gripa, menciona un supuesto “Rochavirus” y cita el artículo 87 constitucional para exigir que la mandataria enfrente lo ocurrido en la entidad

Guardar

La senadora del PAN, Lilly Téllez, publicó un video en la red social X en el que se dirige a la presidenta Claudia Sheinbaum utilizando una metáfora sobre medicamentos para la gripa para referirse a la situación política en Sinaloa, tras el relevo en la gubernatura del estado y la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada de Morena.

El mensaje de Téllez

En el video, la legisladora recomienda de forma irónica productos como Sensibidé, Antifludes y Tapsin, y señala que estos medicamentos “no los va a encontrar en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en el IMSS Bienestar”, por lo que —afirma— habría que acudir al sector privado. A partir de ahí, introduce el concepto que denomina “Rochavirus”, en referencia al exgobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque hasta el momento no existe una sentencia firme en su contra.

PUBLICIDAD

Téllez sostiene en el mensaje que esa situación “se agudiza” porque Rocha Moya “dejó en Sinaloa a una de las suyas como gobernadora” y porque su “cómplice Inzunza se atrinchera en el Senado”. La senadora cierra el video citando el artículo 87 de la Constitución, relativo a la protesta que rinden quienes asumen la Presidencia, y afirma: “la Nación se lo demanda”, en referencia a Sheinbaum.

La legisladora del PAN usa una metáfora de medicinas para la gripa, menciona un supuesto “Rochavirus” y cita el artículo 87 constitucional para exigir que la mandataria enfrente lo ocurrido en la entidad

Cambio en la gubernatura de Sinaloa

El Congreso de Sinaloa designó el 25 de agosto a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, en sustitución de Rocha Moya, quien solicitó licencia indefinida el 22 de agosto, la segunda en lo que va del año. La votación se realizó con 31 votos a favor y seis en contra, de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI. Domínguez Nava, diputada federal con licencia y exsecretaria de Educación durante la administración de Rocha Moya, permanecerá en el cargo hasta octubre de 2027.

PUBLICIDAD

Aunque formó parte del círculo cercano del gobierno saliente, Domínguez Nava ha declarado públicamente que rechaza ser considerada “rochista”, y se ha definido como un cuadro institucional independiente dentro de Morena. Al conocerse su designación, Sheinbaum la describió como “una mujer honesta” con trayectoria en la lucha por la justicia social.

La salida de Inzunza de la bancada de Morena

Un día antes de la publicación del video de Téllez, el 26 de agosto, el senador Enrique Inzunza Cázarez anunció que dejaba el grupo parlamentario de Morena en el Senado para ejercer su cargo “de manera independiente”, tras negarse durante meses a solicitar licencia pese a la presión de sus propios compañeros de bancada. La decisión se dio a conocer mediante una carta dirigida al coordinador morenista, Ignacio Mier Velazco.

PUBLICIDAD

Es importante precisar que Inzunza no renunció a su escaño ni a su fuero: solo se separó de la bancada, no del Senado, y ha dicho que ejercerá su propia defensa ante las acusaciones que lo vinculan con presuntos nexos con una facción del crimen organizado, señalamientos que él ha calificado como una “campaña de calumnias” sin pruebas presentadas hasta ahora.

El morenista informa en una carta a Ignacio Mier que no solicita licencia, mantiene su curul y su fuero, y afirma que responderá a señalamientos por presuntos nexos criminales, sin pruebas públicas. (Foto: redes sociales)

La referencia constitucional

En su mensaje, Téllez cita el artículo 87 de la Constitución, que forma parte de la protesta que rinden quienes asumen la Presidencia de la República, comprometiéndose a “guardar y hacer guardar” la Constitución y a desempeñar el cargo “leal y patrióticamente”, así como la frase final del juramento: “si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”. Con base en ese texto, la senadora panista sostiene que corresponde a Sheinbaum “afrontar las consecuencias” de lo ocurrido en Sinaloa, aunque no presenta en el video elementos adicionales de prueba más allá de su interpretación política de los hechos.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido una respuesta directa al video difundido por Téllez. El caso de Rocha Moya continúa sin una resolución judicial definitiva, mientras que Inzunza mantiene su curul en el Senado como legislador sin partido.