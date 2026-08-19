Tragedia en Brasil: 23 personas murieron tras un choque frontal entre un autobús y un camión en una carretera de Paraná

Imágenes captadas durante la madrugada muestran el lugar de una colisión entre un autobús y un camión en el sur de Brasil. Varios vehículos de emergencia, incluyendo un camión de bomberos y una ambulancia, se encuentran en el sitio

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Al menos 23 personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras una colisión frontal entre un camión y un microbús ocurrida durante la madrugada del miércoles en la carretera BR-373, en el estado brasileño de Paraná. Según la Policía Federal de Carreteras (PRF), el transporte sanitario llevaba pacientes de la localidad de Imbituva hacia centros médicos de la región de Curitiba cuando fue impactado por el vehículo de carga.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, en el kilómetro 209 de la carretera, dentro del municipio de Ipiranga, en la región de Campos Gerais. Los primeros datos obtenidos por los investigadores indican que el camión habría cruzado hacia el sentido contrario de circulación y terminó chocando de frente contra el microbús.

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La PRF precisó que ambos vehículos transitaban en direcciones opuestas. El camión se desplazaba desde Carambeí hacia Prudentópolis, mientras que el microbús avanzaba en dirección contraria con pasajeros que debían trasladarse a hospitales ubicados en el área metropolitana de Curitiba, situada a unos 180 kilómetros de Imbituva.

De las 27 personas que viajaban en el microbús, 23 fallecieron y cinco sobrevivieron con heridas. Las autoridades todavía trabajan en el reconocimiento de las víctimas y en la reconstrucción de las circunstancias que precedieron al impacto.

La colisión frontal entre un camión y un microbús en la carretera BR-373 de Paraná dejó al menos 23 muertos y cinco heridos. (EFE/ Policía Federal de Carreteras)

El responsable de la delegación regional de la PRF, Luiz Fernando Berteli, explicó que el choque ocurrió en un tramo de carretera de doble sentido y una sola calzada, ubicado en una zona recta. Los agentes tampoco detectaron, inicialmente, condiciones meteorológicas que pudieran haber dificultado la conducción.

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“Por el fuerte impacto, que ocasionó tantos daños, vamos a evaluar también las condiciones, intentar determinar también la velocidad en que estos vehículos estaban”, afirmó Berteli. El funcionario agregó que, debido a la magnitud de los daños, la velocidad podría haber tenido incidencia en la gravedad del hecho, aunque esa hipótesis deberá ser establecida mediante la investigación.

La Policía Científica de Paraná desplegó equipos para realizar los peritajes tanto en el lugar de la colisión como sobre los cuerpos. El organismo señaló que una emergencia de estas características requiere distintas etapas de trabajo, entre ellas la documentación de la escena, los análisis técnicos y la identificación de los fallecidos.

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Las labores de reconocimiento serán realizadas en la sede de la Policía Científica en Ponta Grossa. En paralelo, equipos de la Policía Civil, los bomberos militares y otras dependencias estatales participan de la respuesta al accidente y de la asistencia a los familiares.

La Policía Federal de Carreteras investiga si el camión cruzó al carril contrario y provocó el impacto frontal contra el microbús.

El Gobierno de Paraná decretó tres días de duelo oficial en todo el estado debido a la magnitud de la tragedia. Imbituva, de donde procedía el transporte sanitario, también declaró duelo durante dos días.

Las autoridades estatales informaron que además de los equipos de rescate fueron movilizados servicios de salud, asistencia social y la Defensoría Pública para atender a los sobrevivientes y acompañar a los familiares de las víctimas.

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Mientras avanzaban las pericias y las tareas de emergencia, la carretera permanecía cerrada al tránsito en el sector del accidente. Las autoridades no habían establecido inicialmente un horario para su reapertura, debido a la continuidad de los trabajos en la zona.