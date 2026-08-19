Comisión Permanente aprueba renuncia de Mónica Soto en el TEPJF: Kenia López Rabadán pide atender vacantes

Lugar que deja Mónica Soto en el Tribunal Electoral podría quedar vacante.

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La renuncia de Mónica Soto Fregoso fue aprobada este 19 de agosto tras la sesión de la Comisión Permanente, con 26 votos a favor y 5 en contra, la magistrada dejará un lugar vacante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).

El pasado lunes 17, la magistrada comunicó su decisión durante una sesión pública del tribunal, la cual surtirá efecto a partir del 31 de agosto de este año.

En fast track Morena aprueba renuncia de Mónica Soto

En fast track, Morena y aliados votaron a favor de aprobar la decisión de Soto Fregoso, mientras que el PRI, MC y Lilly Téllez, votaron en contra, sin embargo, el PAN presentó 5 abstenciones.

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Debido a la ausencia de la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, la sesión de la Comisión Permanente fue dirigida por la panista Kenia López Rabadán, quien dio a conocer el trámite que pasó directo, sin mayor discusión en comisiones.

La negativa de los Grupos Parlamentarios de oposición se centró en la falta de “causa grave” en los motivos externados por la magistrada, ya que tras su salida, solo quedarán ocupadas 5 magistraturas de las siete en total.

Entre los argumentos que resaltaron fue el de José Máximo García, del blanquiazul, quien aseguró que “el agotamiento de un ciclo personal no constituye una causa grave”, reiterando que el proceso llevado por el Congreso se convierte en una “simulación jurídica” al no haber una justificación legal válida.

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La priista Carolina Viggiano detalló que el partido oficialista pasó en fast track la decisión de la renuncia de Mónica Soto debido a que fue parte de las magistradas que avalaron los comicios por los que se conformó la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a la denuncia de acordeones que buscaban persuadir al electorado.