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Abelardo de la Espriella confirmó la captura de ‘Ever’, cabecilla de Los Costeños, y lanzó ultimátum: “Se acabó la contemplación”

El presidente de la República lanzó una dura advertencia contra las estructuras criminales y aseguró que la fuerza pública irá tras sus integrantes “uno por uno”

- crédito Ovidio Gonzále/Presidencia
Abelardo de la Espriella destacó el operativo contra alias Ever y lanzó una advertencia contra las estructuras criminales - crédito Ovidio González/Presidencia
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó la captura de Ever Eduardo Camargo, alias Ever, señalado como cabecilla de una red de sicariato y extorsión del grupo criminal Los Costeños.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. Tras la detención de este integrante de la organización delictiva, el mandatario emitió una advertencia directa a las estructuras ilegales que ejercen violencia en la capital del departamento del Atlántico y municipios vecinos.

A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de la red social X, el jefe de Estado precisó los detalles del procedimiento y explicó el impacto de la captura sobre el funcionamiento de la agrupación.

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Manos de una persona con piel oscura, esposadas con cadenas metálicas detrás de su espalda. Viste chaqueta de jean oscura y camiseta gris.
Según las autoridades, alias Ever tendría bajo su coordinación un componente criminal integrado por 25 personas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la información institucional, el detenido coordinaba acciones de cobro ilegal y atentados en sectores económicos locales.

Capturan a alias Ever, señalado cabecilla de Los Costeños

“Golpe contundente a Los Costeños. La Policía Nacional capturó en Valledupar a alias Ever o Marino, cabecilla de zona de esta organización criminal en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores. Su captura golpea directamente las finanzas y la línea de mando de esta estructura”, afirmó el presidente en la red social.

Las pesquisas realizadas por los organismos de inteligencia de la Policía Nacional permitieron establecer el alcance del grupo bajo el mando de alias Ever. Los informes señalan que la red ejercía presión sobre comerciantes, propietarios de establecimientos y conductores de servicio público en múltiples sectores de la ciudad.

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Abelardo de la Espriella señaló que en su Gobierno no daría pie para el avance de las bandas criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella señaló que en su Gobierno no daría pie para el avance de las bandas criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario expuso los datos recopilados por las autoridades sobre las actividades de la banda en la región: “Este delincuente lideraba un componente criminal de 25 integrantes, ordenaba homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones y era responsable de una red de sicariato con presencia en ocho barrios de Barranquilla”.

Frente a la situación de seguridad en la zona metropolitana de Barranquilla, De la Espriella resaltó la línea de acción que mantendrán las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las agrupaciones al margen de la ley.

El líder de la ‘Patria Milgro’ aseguró que la fuerza pública incrementará las labores de búsqueda e interdicción en los sectores afectados por el accionar de las bandas.

La captura representa, según el Gobierno de Abelardo de la Espriella, un golpe a las finanzas y a la línea de mando de Los Costeños - crédito Europa Press
La captura representa, según el Gobierno de Abelardo de la Espriella, un golpe a las finanzas y a la línea de mando de Los Costeños - crédito Europa Press

“Se acabó la contemplación con los criminales. Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia, uno por uno. En la patria milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia”, declaró el mandatario colombiano en su publicación.

El despliegue de las unidades policiales forma parte de un plan de contención contra el delito en las áreas urbanas del norte del país. La captura de alias Ever en Valledupar responde a tareas de seguimiento y rastreo iniciadas en la capital del Atlántico, donde la red operaba con frecuencia mediante amenazas directas y cobros a la comunidad.

Así opera la red de sicariato y extorsión en la costa

Los Costeños se consolidaron como una de las estructuras criminales con mayor presencia en el Atlántico y el Caribe colombiano. Surgidos de antiguas organizaciones paramilitares y bandas criminales, su accionar se ha concentrado en el control del microtráfico y la extorsión, especialmente en sectores populares de Barranquilla.

Las disputas territoriales con otras organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo, también han dejado una estela de homicidios y violencia selectiva.

Criminales armados encapuchados apuntan a un grupo de campesinos colombianos a los que se les entregó tierras confiscadas a narcotraficantes - crédito
El caso vuelve a poner sobre la mesa las principales rentas criminales atribuidas a Los Costeños: extorsión, microtráfico y sicariato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La estrategia del Gobierno contra las bandas criminales

Frente a este panorama, la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella apuesta por una política de mano dura y recuperación del control territorial.

Su planteamiento, denominado “Seguridad Democrática 2.0”, contempla un mayor despliegue de la fuerza pública, el uso de drones e inteligencia artificial y una ofensiva contra las estructuras criminales y sus fuentes de financiación.

La estrategia también incluye la construcción de megacárceles de máxima seguridad y una ofensiva contra el narcotráfico, con erradicación de cultivos y persecución de las finanzas ilegales.

Dentro de la estrategia de seguridad presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella aparecen herramientas como drones, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia - crédito José Vargas/Reuters
Dentro de la estrategia de seguridad presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella aparecen herramientas como drones, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia - crédito José Vargas/Reuters

El reto, no obstante, será traducir ese endurecimiento de la respuesta estatal en resultados sostenibles frente a organizaciones que, como Los Costeños, han logrado arraigo territorial y capacidad de adaptación.

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