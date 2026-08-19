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Alfredo Ramírez Bedolla confirma la detención de nueve presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

El gobernador de Michoacán informó que las vialidades del estado están liberadas

El operativo en Tinaja de Vargas y Colesio derivó en narcobloqueos y en el aseguramiento de 64 vehículos, armas, explosivos, droga y equipo táctico. Crédito: Especial
El operativo en Tinaja de Vargas y Colesio derivó en narcobloqueos y en el aseguramiento de 64 vehículos, armas, explosivos, droga y equipo táctico. Crédito: Especial
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Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, informó este 19 de agosto la detención de nueve presuntos integrantes del CJNG en Tanhuato y Ecuandureo, un operativo que derivó en narcobloqueos y en el aseguramiento de 64 vehículos, armas, explosivos, droga y equipo táctico, mientras el mandatario sostuvo que las carreteras del estado quedaron libres tras el despliegue de fuerzas estatales y federales.

Entre las personas capturadas están Marisol N y Lourdes N, identificadas por fuerzas federales como la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako. El parte oficial ubicó la operación en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

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El aseguramiento en Michoacán incluyó 64 vehículos, de los cuales uno tenía blindaje, además de siete motocicletas, un dron y dos inmuebles. También fueron decomisados una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 mm, nueve armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores, droga, ocho artefactos explosivos y equipo táctico.

Ramírez Bedolla afirmó en X que el resultado representa “un golpe directo a la estructura criminal en la región” y sostuvo que las detenciones forman parte de la estrategia de seguridad para debilitar a los grupos delictivos que operan en la zona.

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En el mismo mensaje añadió que la Guardia Civil y autoridades federales desplegaron acciones inmediatas para liberar las vías de comunicación y mantener vigilancia en la región.

El operativo buscaba a El Tío Lako y activó el Plan Antibloqueo

Entre los detenidos están Marisol N y Lourdes N, identificadas por fuerzas federales como hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako. (Cortesía)
Entre los detenidos están Marisol N y Lourdes N, identificadas por fuerzas federales como hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako. (Cortesía)

De acuerdo con el comunicado de fuerzas federales, la operación fue realizada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Armada. El objetivo era actuar contra Heraclio Guerrero Martínez, jefe regional de esa organización criminal en Michoacán y Jalisco.

Tras las capturas se registraron interrupciones en vías de comunicación de Michoacán. Las autoridades activaron el Plan Antibloqueo para garantizar el libre tránsito.

También se atribuyó a Heraclio Guerrero Martínez la responsabilidad de ordenar agresiones contra la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero de 2026, después de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.

La foto atribuida a la hija del jefe criminal no tenía confirmación oficial

Una foto en redes sociales atribuida a la hija de El Tío Lako circuló sin confirmación oficial y mostró un arma identificada como carabina CX-05. (Fotografía tomada de: X/@war_noir)
Una foto en redes sociales atribuida a la hija de El Tío Lako circuló sin confirmación oficial y mostró un arma identificada como carabina CX-05. (Fotografía tomada de: X/@war_noir)

En febrero comenzó a circular en redes sociales una fotografía de una joven con un arma de uso exclusivo militar. Cuentas dedicadas al seguimiento del crimen organizado señalaron, sin confirmación oficial, que se trataría de la hija de El Tío Lako.

La imagen habría sido compartida desde una cuenta de Instagram y mostraba la ubicación “Tinaja de Vargas” junto con el texto “Mi niña”. En la foto, la joven aparece con maquillaje, una cadena de oro y guantes con diseño de esqueleto, además de un arma identificada como una carabina CX-05.

Esa arma corresponde a la variante compacta del fusil FX-05 Xiuhcóatl, diseñado para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Fue presentado oficialmente en 2006 para sustituir modelos importados y que la versión CX-05, con cañón de 39 centímetros, facilita su uso en entornos urbanos o por fuerzas especiales. Tal tipo de armamento no puede ser adquirido legalmente por civiles y que su posesión suele estar asociada con desvíos, robos o tráfico ilegal.

Tío Lako asumió el mando de Los Guerreros tras el asesinato de su hermano

El Tío Lako asumió el mando de Los Guerreros tras el asesinato de su hermano. Crédito: Especial
El Tío Lako asumió el mando de Los Guerreros tras el asesinato de su hermano. Crédito: Especial

El ascenso de El Tío Lako dentro del CJNG ocurrió después del asesinato de su hermano Javier Guerrero Martínez, quien era amigo de El Mencho. A partir de ese momento, Heraclio Guerrero asumió el liderazgo de Los Guerreros, una célula con presencia en Tinaja de Vargas.

Dicha localidad es considerada base de operaciones para contrabando, tráfico de drogas, extorsión y secuestro. El Tío Lako ganó notoriedad a partir de marzo de 2025, después de una emboscada contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán.

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