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Decomisaron más de 3.300 cervezas reenvasadas y listas para la venta, y capturaron a los implicados en un inmueble de Soacha, Cundinamarca

La Gobernación del departamento activó una alerta sanitaria y penal tras detectar en el municipio una nueva modalidad que evadía controles legales, tributarios y de calidad, con miles de unidades listas para su distribución

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, alertó que la cerveza manipulada clandestinamente pone en riesgo la salud y la vida porque evade los controles legales, sanitarios y tributarios - crédito Jorge Emilio Rey/X

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Las autoridades de Cundinamarca lanzaron una alerta sanitaria y penal tras el hallazgo de más de 3.300 unidades de cerveza reenvasada en un inmueble de Soacha, en el que se manipulaba clandestinamente esta bebida alcohólica para su posterior comercialización.

El operativo, liderado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad (Gepci) de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el Invima y expertos de Bavaria, permitió también la incautación de botellas vacías, tapas, maquinaria artesanal y otros insumos utilizados para lavar y volver a sellar los envases.

En el procedimiento, orientado inicialmente a combatir la comercialización de licor adulterado y de contrabando, las autoridades encontraron un espacio acondicionado específicamente para el reenvasado ilegal de cerveza, práctica que hasta ahora no se había registrado en el departamento.

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Las autoridades decomisaron más de 3.300 unidades de cerveza y advirtieron riesgo sanitario y evasión del impuesto al consumo en Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca
Las autoridades decomisaron más de 3.300 unidades de cerveza y advirtieron riesgo sanitario y evasión del impuesto al consumo en Cundinamarca - crédito Gobernación de Cundinamarca

También se decomisaron más de 250 unidades de licor adulterado y 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Dos personas fueron capturadas en flagrancia y podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

El riesgo sanitario y tributario de la adulteración de cerveza

El gobernador Jorge Rey advirtió sobre el grave riesgo que implica el consumo de bebidas alcohólicas cuya procedencia y manipulación se desconocen. “Una bebida como la cerveza manipulada clandestinamente puede poner en riesgo la salud, inclusive la vida”, señaló, recordando que la cerveza reenvasada elude todo control legal, sanitario y tributario.

La manipulación clandestina incluye el lavado y rellenado de envases, el uso de maquinaria artesanal y la falsificación de sellos y tapas, condiciones que pueden facilitar la contaminación del producto y la introducción de sustancias nocivas. Además, la venta de estas bebidas ilegales afecta las rentas departamentales destinadas a sectores críticos como la salud, la cultura y el deporte, pues evade el impuesto al consumo.

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Las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas y advirtieron que podrían enfrentar hasta 12 años de prisión por adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas - crédito Gobernación de Cundinamarca
Las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas y advirtieron que podrían enfrentar hasta 12 años de prisión por adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas - crédito Gobernación de Cundinamarca

Este hallazgo representó la primera vez que las autoridades de Cundinamarca detectan un caso de adulteración de cerveza a gran escala, una práctica que hasta ahora se había concentrado principalmente en licores como whisky, ginebra, ron y aguardiente. El gobernador Rey subrayó que esta nueva modalidad abre una alerta que exige redoblar la vigilancia y los controles en toda la cadena de producción y distribución de bebidas alcohólicas.

Sanciones y consecuencias legales para los responsables

El delito de adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas está tipificado como corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico (artículo 372 del Código Penal), con penas que van de 5 a 12 años de prisión y multas que pueden superar los 1.500 salarios mínimos legales.

Asimismo, los responsables pueden enfrentar cargos adicionales por imitación o simulación de sustancias, cierre temporal o definitivo de establecimientos y prohibición para ejercer actividades comerciales en el sector.

El procedimiento en Soacha también decomisó más de 250 unidades de licor adulterado y 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando - crédito Gobernación de Cundinamarca
El procedimiento en Soacha también decomisó más de 250 unidades de licor adulterado y 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando - crédito Gobernación de Cundinamarca

Recomendaciones para los consumidores y canales de denuncia

La Gobernación de Cundinamarca y las entidades participantes en el operativo recomendaron a los ciudadanos adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos reconocidos y autorizados, verificar siempre el estado de las botellas, tapas, sellos y etiquetas, y desconfiar de precios anormalmente bajos. La revisión cuidadosa de los envases y la procedencia del producto es la principal medida de autoprotección frente a la adulteración.

Para denunciar la venta o fabricación de alcohol adulterado, los ciudadanos pueden comunicarse de manera confidencial a la Línea 123 o contactar a la Gobernación de Cundinamarca a través del teléfono +57 (601) 7490000 o del correo contactenos@cundinamarca.gov.co. Los reportes permiten a las autoridades actuar con rapidez y cerrar establecimientos ilegales, protegiendo la salud colectiva y combatiendo la evasión fiscal.

La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca anunció que intensificará las labores de inteligencia y los operativos conjuntos con la Polfa, el Invima y otras entidades, para detectar nuevas modalidades de adulteración, proteger a los consumidores y asegurar la legalidad en el mercado de bebidas alcohólicas.

El operativo de la Polfa, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el Invima y Bavaria permitió incautar botellas, tapas, maquinaria artesanal e insumos para el reenvasado ilegal de cerveza - crédito Gobernación de Cundinamarca
El operativo de la Polfa, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el Invima y Bavaria permitió incautar botellas, tapas, maquinaria artesanal e insumos para el reenvasado ilegal de cerveza - crédito Gobernación de Cundinamarca

El gobernador Rey reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y denunciar cualquier sospecha de adulteración, subrayando que la colaboración entre autoridades y comunidad es clave para erradicar esta amenaza emergente en el departamento y en la capital del país.

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