Ministra de Salud explicó por qué no se utilizó el buque hospital Benkos Biohó para atender a las víctimas del terremoto: “Eso es lo que ha fallado allí”

El plan inicial de Vesga al asumir el cargo el 7 de agosto se centraba en destrabar atenciones represadas y resolver el desfinanciamiento, pero el sismo forzó la reasignación de recursos desde la primera semana -crédito Acemi

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 obligó al Gobierno a modificar sus prioridades debido a daños extendidos en la red asistencial, incluida la pérdida total de capacidad hospitalaria en algunos municipios. La emergencia coincidió con una crisis previa de financiamiento y la intervención de ocho EPS. Vesga señaló que se abrió “una carrera en dos tiempos”: atender heridos y recuperar hospitales, sin abandonar la promesa de estabilizar el sistema.

En Caracol Radio, la ministra precisó que hay un levantamiento preliminar de 308 instituciones prestadoras afectadas. Hay municipios donde la infraestructura hospitalaria quedó “derribada ciento por ciento”, mientras ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia presentan una fuerte reducción de capacidad. El desastre dejó más de 289 muertos, al menos 4.100 heridos y más de 143 desaparecidos.

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El plan inicial de Vesga al asumir el cargo el 7 de agosto se centraba en destrabar atenciones represadas y resolver el desfinanciamiento, pero el sismo forzó la reasignación de recursos desde la primera semana. El Gobierno trabaja con soluciones transitorias como uso de hospitales militares, carpas móviles y arriendo de capacidad en centros no afectados. El balance definitivo sobre las instalaciones rehabilitables o a reconstruir estará disponible en “muy pocos días”.

El terremoto de 7,4 del 10 de agosto en Colombia dejó daños en 15 departamentos y abrió una urgencia sanitaria para garantizar el tratamiento del VIH - crédito Jorge Orozco/El País/Colprensa

Emergencia hospitalaria y daños totales en algunos municipios

La ministra describió un panorama severo y desigual. Mencionó colapsos en municipios como El Cairo y El Águila y daños en Pereira, donde ya no se contemplan reparaciones menores sino reconstrucción. El Hospital Universitario del Valle fue uno de los más comprometidos por el derrumbe de una torre y daños estructurales que redujeron su capacidad, afectando la atención a víctimas.

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Vesga resumió el dilema oficial: “Aquí no hay prioridades, digamos que hay urgencias que tenemos que atender, pero no podemos descuidar lo estratégico, que es precisamente la recuperación integral del sistema”. Insistió en que la catástrofe no sustituyó la crisis sanitaria previa, sino que la superpuso.

El buque hospital Benkos Biohó

Vesga explicó que el buque hospital Benkos Biohó, adquirido por más de $90 mil millones, no estaba operativo al momento del sismo. Había sido entregado en abril al Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, institución intervenida y con problemas operativos y financieros. Desde junio, el buque no cumplía misiones y permanecía atracado.

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El buque hospital Benkos Biohó retomó operaciones el 14 de agosto ante la saturación del Hospital Luis Ablanque de la Plata y otros servicios médicos de Buenaventura - crédito @ArmadaColombia / X

El día del sismo, el interventor informó que no podía operar por falta de recursos para tripulación, alimentación y médicos. Entre martes y miércoles, el ministerio autorizó redirigir fondos y “el jueves el barco estaba haciendo cirugías”. Ya realizó seis cirugías y atiende casos de baja y mediana complejidad. Vesga advirtió sobre problemas de gobernanza en el proyecto: “El barco ya está operativo y vamos a garantizar que se opere con debida gobernanza. Quizá eso es lo que ha fallado allí”.

Daños y búsqueda en el Hospital Universitario del Valle

La ministra confirmó el colapso de la torre de pediatría y daños en toda la institución, lo que obligó a reducir camas y servicios. Como medida transitoria, el Gobierno alquiló una clínica para trasladar pacientes de baja y mediana complejidad. El fondo de emergencia respaldará la reconstrucción y la terminación de una sala de oncología pendiente. Continúan las labores de rescate para localizar a cuatro personas entre los escombros.

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Vesga solicitó que las donaciones de medicamentos se canalicen por vías institucionales para garantizar trazabilidad y control de calidad. Detectaron medicamentos no aprobados por Invima y fármacos vencidos, por lo que recomendó donar solo a través de instituciones o farmacias autorizadas.

Bogotá mantendrá operativos otros centros de acopio para ayudar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Cruz Roja Bogotá

El Instituto Nacional de Salud desplegó brigadas para vigilancia epidemiológica. Los principales riesgos se encuentran en albergues y zonas con problemas de agua o manejo de cadáveres, donde pueden aparecer brotes respiratorios y de sarampión. Ya se reportaron “un par de casos” y se solicitó la provisión de sueros antiofídicos para emergencias. La nueva directora del INS está al frente del seguimiento territorial de las alertas.

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