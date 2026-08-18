Identifican a mujer desaparecida tras choque de lanchas en Tominé: esta es la hipótesis del accidente

El embalse de Tominé fue escenario del choque entre dos lanchas que dejó una mujer desaparecida y tres personas rescatadas con vida - crédito Bomberos de Cundinamarca

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La mujer que permanecía desaparecida luego del choque de dos lanchas registrado el lunes 17 de agosto en el embalse de Tominé, en Guatavita, fue identificada como Sandy Astrid Senery Ruiz, según reportes conocidos en las últimas horas.

Los organismos de socorro mantienen activo el operativo para encontrarla, mientras avanzan en una hipótesis preliminar sobre las circunstancias que habrían provocado el accidente.

De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, Ruiz era familiar de varios de los ocupantes de la embarcación que terminó en el fondo del embalse.

En algunos reportes su nombre aparece con una segunda variación, como Sandy Astrid Berenice Ruiz. La identificación de la mujer constituye uno de los principales avances de la emergencia, que ahora concentra los esfuerzos de los equipos de rescate en determinar su ubicación.

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El accidente ocurrió en la tarde del lunes cuando dos embarcaciones colisionaron en aguas del embalse. Una de ellas, perteneciente al Club La Marina, terminó hundida con cuatro integrantes de una familia a bordo. Tres personas lograron salir del agua y fueron auxiliadas por ocupantes de otra lancha que se encontraba en las inmediaciones.

Buzos especializados reanudaron la búsqueda de Sandy Astrid Senery Ruiz, mientras las autoridades refuerzan el operativo con tecnología sonar - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

Los sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica debido a los efectos de la exposición prolongada al agua. Los organismos de socorro señalaron que presentaban signos de hipotermia y fueron atendidos inicialmente con mantas térmicas.

Sin embargo, el dato que ahora toma mayor relevancia en la investigación es la posible causa de la colisión. La hipótesis preliminar apunta a que las manilas o cuerdas de las dos lanchas se habrían entrelazado, provocando una situación que habría terminado en el choque y posteriormente en el hundimiento de una de las embarcaciones.

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Esta explicación se basa en los primeros testimonios recopilados por los organismos de emergencia y personas que se encontraban cerca del lugar. No obstante, las autoridades todavía no han establecido de manera definitiva cómo ocurrió el accidente, por lo que la hipótesis deberá ser corroborada mediante las labores de investigación y rescate.

Los conductores de las dos lanchas fueron trasladados al Hospital San Antonio de Guatavita para valoración médica y para adelantar los procedimientos correspondientes relacionados con la conducción de las embarcaciones.

¿Qué pudo pasar con la mujer?

Una de las principales líneas de búsqueda considera la posibilidad de que Ruiz haya quedado atrapada debajo de la lancha después de que esta se volteara.

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Los rescatistas han señalado que, pese a que la mujer llevaba puesto un chaleco salvavidas, pudo haber quedado debajo de la estructura debido a un efecto de succión generado por el hundimiento.

Organismos de socorro restringieron la navegación en el sector para facilitar las labores de rescate y la investigación sobre las causas del accidente - crédito Wikipedia

A esto se suma la posibilidad de que una cámara de gas o parte de la propia embarcación haya dificultado que pudiera salir a la superficie. Por esa razón, el objetivo principal de los equipos es localizar primero la lancha hundida y posteriormente verificar el área que se encuentra debajo de ella.

Durante las primeras horas de búsqueda, los organismos de socorro realizaron inmersiones con buzos especializados, además de recorridos superficiales, barridos y maniobras de gancheo para tratar de encontrar la embarcación.

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En medio de estas labores, los rescatistas detectaron una estructura metálica en el fondo del embalse que inicialmente fue considerada como un posible indicio de la ubicación de la lancha. Sin embargo, después de varias verificaciones, se estableció que correspondía a una lata o caneca y no a la embarcación.

Las condiciones del embalse también dificultaron las labores. La baja temperatura del agua, la llegada de la noche y la poca visibilidad generada por la turbiedad obligaron a suspender las maniobras durante las primeras horas.

Refuerzan operativo con buzos y sonar

La búsqueda será reforzada este martes 18 de agosto con personal especializado y mayor capacidad tecnológica. A las labores se sumarán buzos provenientes de Chipaque, mientras equipos de rescate acuático de Villa Pinzón, Chocontá y Mesitas del Colegio apoyarán el operativo.

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Uno de los principales elementos será un equipo de sonar, que permitirá realizar un rastreo más preciso del fondo del embalse y facilitar la identificación de estructuras sumergidas. Los organismos de socorro esperan que esta tecnología permita determinar con mayor exactitud dónde se encuentra la lancha.

La estrategia también contempla continuar con el barrido del área y las inmersiones de los buzos. La intención es reducir el margen de búsqueda y concentrar las labores en el punto donde se presume que terminó la embarcación.

La embarcación del Club La Marina terminó hundida tras la colisión, en un accidente cuya principal hipótesis apunta al enredo de las cuerdas entre ambas lanchas - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

Bomberos Cundinamarca activó el sistema comando de incidentes desde el momento de la emergencia y coordinó la participación de los diferentes equipos de rescate. Las autoridades también restringieron el ingreso de personas no autorizadas al área para evitar que otras embarcaciones interfieran con las maniobras.

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Mientras continúa el operativo, las autoridades buscan establecer con precisión qué ocurrió entre las dos lanchas y confirmar si el entrelazamiento de las cuerdas fue efectivamente el factor que desencadenó la colisión.