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La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra el asesor de Rodrigo Paz por presunta “tentativa de feminicidio”

El fiscal general Roger Mariaca confirmó la orden de aprehensión contra Fernando Cerimedo tras el ataque a tiros que dejó herida a su ex pareja en Santa Cruz. Permanecerá bajo custodia mientras avanzan las pesquisas

La Fiscalía de Bolivia investiga a Fernando Cerimedo por tentativa de feminicidio tras el ataque armado contra Nadia Beller en Santa Cruz. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La Fiscalía de Bolivia investiga a Fernando Cerimedo por tentativa de feminicidio tras el ataque armado contra Nadia Beller en Santa Cruz. (REUTERS/Agustin Marcarian)
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El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó este martes que el asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, quedó formalmente investigado por tentativa de feminicidio tras el ataque armado contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, ocurrido en Santa Cruz. El funcionario confirmó que se emitió una orden de aprehensión y adelantó que el Ministerio Público solicitará ante un juez que permanezca detenido de manera preventiva.

“Se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Cerimedo”, declaró Mariaca al explicar el avance de las actuaciones fiscales.

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Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando arribó desde La Paz. Su captura se produjo mientras avanzaban las pesquisas sobre el ataque sufrido por Beller, quien recibió varios disparos frente a un hotel.

La ex candidata a diputada fue atacada por dos sicarios disfrazados de repartidores

Mariaca explicó que el procedimiento continuará con la toma de declaración del acusado en condición de investigado y su posterior presentación ante una autoridad judicial. Según el fiscal general, la solicitud de prisión preventiva estará sustentada en dos riesgos procesales: una eventual fuga y la posibilidad de que el investigado interfiera con la investigación.

El caso comenzó a ser tratado inicialmente como una tentativa de asesinato, pero la Fiscalía modificó la calificación después de conocer la relación sentimental que existía entre Beller y Cerimedo. La víctima declaró ante los investigadores que ambos habían mantenido una relación de pareja, un elemento que llevó a los fiscales a encuadrar el expediente bajo la figura de tentativa de feminicidio.

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La agresión ocurrió durante la noche del lunes. Beller fue atacada por dos hombres que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, vestían como repartidores de comida a domicilio. Los agresores le dispararon en las inmediaciones del establecimiento donde se encontraba la abogada.

La víctima recibió tres impactos de bala y permanece internada en una clínica de Santa Cruz. Mariaca señaló que se encuentra “consciente, orientada” y bajo vigilancia médica en una unidad de terapia intensiva. Los médicos le otorgaron inicialmente 30 días de incapacidad.

Nadia Beller recibió tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz y permanece internada en terapia intensiva con 30 días de incapacidad inicial. (REUTERS/Ipa Ibanez)
Nadia Beller recibió tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz y permanece internada en terapia intensiva con 30 días de incapacidad inicial. (REUTERS/Ipa Ibanez)

Antes de la detención de Cerimedo, Beller había señalado públicamente que él estaría detrás del ataque. En una declaración televisiva, sostuvo que el asesor habría enviado “a los sicarios” para asesinarla. Esas afirmaciones forman parte de los elementos que deberán ser contrastados durante la investigación y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre su responsabilidad.

Beller también relató a los investigadores las circunstancias en las que se encontraba en el hotel. Según su versión, había acudido para atender como abogada una denuncia de violación contra el ex presidente Evo Morales. Afirmó que Cerimedo conocía esa actividad y que le había asegurado que contaría con protección, algo que finalmente, según su relato, no ocurrió.

La abogada sostuvo además que, debido a su vínculo con Cerimedo, conoció información que, según afirmó, estaría relacionada con presuntas irregularidades dentro del Gobierno de Paz. Dijo tener pruebas sobre esos hechos. También formuló acusaciones personales contra el asesor, entre ellas supuestas infidelidades y anteriores episodios que calificó como intentos de feminicidio.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió que el caso sea esclarecido mediante una investigación exhaustiva. “En Bolivia nadie está por encima de la ley”, afirmó al expresar su respaldo a las pesquisas.

Así fue el intento de asesinato a Nadia Beller en Bolivia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió esclarecer el caso y la Justicia deberá definir las medidas cautelares mientras avanza la investigación.

La Fiscalía deberá ahora presentar ante la Justicia los elementos reunidos hasta el momento y fundamentar su pedido de detención preventiva. Será la autoridad jurisdiccional la que determine las medidas cautelares correspondientes mientras continúa la investigación para establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron en él.

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